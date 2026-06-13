В Новосибирской области расселяются красочные птицы — золотистые щурки

Жители Новосибирской области заметили необычных ярко окрашенных птиц недалеко от деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Читатели передали редакции Infopro54 видеокадры, снятые на берегу реки Мильтюш, на которых хорошо видно одну из птиц. Орнитологи рассказали, что это золотистая щурка.

Этого представителя семейства щурковых еще несколько лет назад можно было назвать необычной для региона птицей. Но границы золотистой щурки постепенно меняются. И орнитологов сообщения о встречах с ней уже не удивляют.

— В Новосибирской области уже есть колонии золотистых щурок. Первые поселения были в Ордынском районе. Птицы расселяются, и теперь они встречаются в нескольких районах. Происходит расширение ареала. Я думаю, что климатические изменения не играют здесь главной роли. Даже без климатических изменений птицы, предполагаю, пришли бы на территорию. Щурки идут за своим кормовым объектом, — рассказала Infopro54 орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Золотистых щурок в Новосибирской области начали фиксировать в конце 2010-х годов. Об этом свидетельствуют данные открытых платформ, куда отправляют данные ученые, любители наблюдений за птицами, фотографы.

— Именно в Искитимском районе (Сосновка, Улыбино, Бурмистрово) золотистых щурок стали встречать в 2019 году. Об этом есть фотосвидетельства на сайте, куда выкладываются данные о птицах Сибири. Тогда такие встречи были редкостью. На платформе iNaturalist данные указывают, что золотистую щурку там регулярно встречают с 2021 года. То есть, можно сказать, что в 2019 году пришли первые разведчики, а с 2021 года уже известная колония, — говорит фотограф Константин Романов.

Согласно данным, опубликованным в 2023 году в «Русском орнитологическом журнале» группой исследователей (О.В. Андреенков, И.В. Карякин, И.Ф. Жимулёв), еще в начале XX века северная граница ареала золотистой щурки проходила примерно по 51-й параллели — на уровне села Локоть на Алтае. В Кулундинской и Барабинской степях, в районе современной Новосибирской области, вид не гнездился. Первые достоверные случаи гнездования в регионе севернее 54° с.ш. были зафиксированы лишь в 2016 году в окрестностях села Вагайцево Ордынского района. Позже колонии нашли в долине реки Мильтюш — там, где сейчас и наблюдают птиц местные жители и туристы.

Ученые связывают продвижение вида на север с изменением условий среды и расширением кормовых биотопов. Новосибирское водохранилище и река Обь с притоками стали естественными путями миграции и расселения.

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