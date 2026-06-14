Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

Удорожание строительных материалов, дефицит рабочей силы, рост себестоимости проектного финансирования при высокой ключевой ставке уверенно подталкивают цены на недвижимость вверх. Несмотря на падение спроса, заметно дорожают ни только жилые помещения, но машино-места. И, если еще два года назад за три миллиона рублей можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине Новосибирска, то сейчас за эту сумму реально приобрести только чуть более десяти квадратных метров для автомобиля. Об этом Infopro54 рассказал руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Артем Вонарха.

— Последнее время наметилась такая тенденция, что машино-место приобретают в основном покупатели недвижимости в элитных жилых комплексах. То есть люди с достаточно высоким доходом, у которых есть средства на дорогую квартиру. Для них машино-места является естественным дополнением к жилью, — говорит эксперт.

Цены на парковки в жилых комплексах бизнес-класса и выше начинаются от 3 миллионов рублей. Большинство из них расположены в центре Новосибирска, где с парковочными местами давно возникли серьезные проблемы.

— Например, в ЖК «Нобель», в районе Мылзавода, где парковочных мест очень мало, их очень активно раскупают. Несмотря на высокие цены, самый минимум — это 2,5 миллионов рублей. Еще два года назад за такую цену можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине, а сейчас только парковку, — отмечает специалист.

Помимо этого, новосибирцы приобретают парковки в качестве инвестиций, добавляет руководитель филиала.

— Сейчас машино-место можно сдавать минимум за 8 тысяч рублей. Размер арендной платы также зависит от уровня самого жилого комплекса. Самые дорогие в ЖК «Ричман», «Маяковский», «Нобель», — добавил он.

Ранее редакция сообщала о том, что система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной.