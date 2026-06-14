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Авто Недвижимость

Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

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За такие объекты в городе придется отдать до четырех миллионов рублей

Удорожание строительных материалов, дефицит рабочей силы, рост себестоимости проектного финансирования при высокой ключевой ставке уверенно подталкивают цены на недвижимость вверх. Несмотря на падение спроса, заметно дорожают ни только жилые помещения, но машино-места. И, если еще два года назад за три миллиона рублей можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине Новосибирска, то сейчас за эту сумму реально приобрести только чуть более десяти квадратных метров для автомобиля. Об этом Infopro54 рассказал руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Артем Вонарха.

— Последнее время наметилась такая тенденция, что машино-место приобретают в основном покупатели недвижимости в элитных жилых комплексах. То есть люди с достаточно высоким доходом, у которых есть средства на дорогую квартиру. Для них машино-места является естественным дополнением к жилью, — говорит эксперт.

Цены на парковки в жилых комплексах бизнес-класса и выше начинаются от 3 миллионов рублей. Большинство из них расположены в центре Новосибирска, где с парковочными местами давно возникли серьезные проблемы.

— Например, в ЖК «Нобель», в районе Мылзавода, где парковочных мест очень мало, их очень активно раскупают. Несмотря на высокие цены, самый минимум — это 2,5 миллионов рублей. Еще два года назад за такую цену можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине, а сейчас только парковку, — отмечает специалист.

Помимо этого, новосибирцы приобретают парковки в качестве инвестиций, добавляет руководитель филиала.

— Сейчас машино-место можно сдавать минимум за 8 тысяч рублей. Размер арендной платы также зависит от уровня самого жилого комплекса. Самые дорогие в ЖК «Ричман», «Маяковский», «Нобель», — добавил он.

Ранее редакция сообщала о том, что система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной.  

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Авто Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : Парковки недвижимость новосибирска

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Эксперт рассказала новосибирцам, как продлить жизнь букету пионов

Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Минстрой Новосибирской области предложил скорректировать критерии взаимодействия с застройщиками в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов) для реализации которых компании получали земельные участки без торгов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Богомолов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Мы предлагаем изменить количество передаваемых в рамках реализации МИП жилых помещений. Ранее было установлено 2,5% от жилья, построенного в рамках проекта, а сейчас предлагается 0,5%. Это обусловлено тем, что количество граждан, признанных пострадавшими от действий застройщиков, снижается. Однако, их список по-прежнему ведётся и носит заявительный характер. Объём жилых площадей, которые инициаторы должны предоставить в собственность пострадавшим гражданам по уже по реализуемым проектам, покрывает эту потребность в полном объёме, — заявил министр.

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Почему в 2026 году вложения в новостройки сохраняют привлекательность

Более половины россиян (51%) считают жилье хорошим вариантом вложения денег, свидетельствуют данные опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Жилая недвижимость — понятный инструмент, выгодный способ сохранения денег в условиях любой экономической ситуации.

— Россияне при покупке квартиры с инвестиционным горизонтом используют несколько сценариев, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Сохраняется как сценарий покупки квартиры на старте продаж, чтобы перепродать ее на сдаче, так и приобретение актива с целью сдачи в аренду.

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Кадастровую стоимость всей недвижимости пересмотрят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области ожидается масштабная государственная кадастровая переоценка всей недвижимости. Крупные изменения затронут все объекты капитального строительства, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Кампания затронет здания различного назначения, жилые и нежилые помещения, машино-места, сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено.

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Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Автор: Артем Рязанов

В январе — апреле 2026 года в регионе зафиксировали снижение объемов строительных работ до 79 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило почти 27% к уровню прошлого года.

За 4 месяца 2026 года было сдано 6,3 тысячи квартир общей площадью 501 тысяча кв метров или 51,3% от прошлогоднего показателя, сообщил Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении области.

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Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

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