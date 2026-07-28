В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий правила трудовой миграции в России. Теперь полномочия по формированию перечня востребованных профессий для иностранцев переходят от Министерства труда к Министерству внутренних дел.

Инициатива исходила от законодателей. В Госдуме указывали, что Минтруд долгое время, несмотря на критику, не пересматривал списки профессий для мигрантов, составленные ещё в 2013 году. Это и стало одной из главных причин передачи функций.

Согласно новым правилам, МВД будет составлять перечень специальностей, которые позволяют высококвалифицированным иностранным специалистам оформлять вид на жительство, минуя обязательный этап получения разрешения на временное проживание. Стоит отметить масштаб предстоящей работы: предыдущий перечень таких профессий был сокращён с 200 до 29 специальностей. Кроме того, ведомство получит право определять профессии, выводимые из квот на выдачу рабочих разрешений для приезжающих по визе. При этом перечень «неквотных» профессий для визовых специалистов, содержащий 84 медицинские специальности, до сих пор не пересмотрен.

Новый порядок также коснется географии трудоустройства. Закон наделяет МВД полномочиями устанавливать конкретные случаи, когда иностранные граждане с разрешением на работу или временным проживанием смогут трудиться не только в том регионе, который указан в их документах, но и за его пределами.

Все утверждаемые ведомством перечни и правила в обязательном порядке согласовываются с Минтрудом. Закон вступит в силу спустя полгода после официального опубликования.

По данным областного управления по вопросам миграции, самой востребованной у трудовых мигрантов в Новосибирской области сейчас является сфера ремонта транспортных средств и мотоциклов, сместившая с первого места строительство. На третьем месте находится сфера транспортировки.

Напомним, что с 2026 года в Новосибирской области действуют новые региональные запреты на использование труда мигрантов с патентами. В перечень запрещённых сфер добавились автомобильный грузовой транспорт, работа социальных столовых и буфетов на основе льготного питания, а также сфера спорта. Ранее под запрет попали розничная торговля напитками и табаком, такси и детские сады.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске потратят 1,4 млн рублей на авиабилеты для выдворяемых мигрантов.