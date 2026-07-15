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Авто

Спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 % 

Автор: Артем Рязанов

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В топе популярности — Chery, LIFAN и HAVAL, а самые заметные темпы роста спроса показывают Zeekr и Tank

В Сибирском федеральном округе фиксируется растущий интерес к китайским автомобилям с пробегом: по итогам первого полугодия 2026 года спрос на них увеличился на 20,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты платформы Авито Авто. Средняя стоимость таких машин на вторичном рынке СФО составила 1,98 млн рублей.

Наиболее заметную динамику показали отдельные марки: спрос на автомобили Zeekr вырос более чем вдвое, Tank — на 77,4 %. В пятёрке лидеров также EXEED (+68,9 %), Jetour (+47,5 %) и HAVAL (+36,4 %).

Среди моделей самый значительный прирост спроса зафиксирован у Chery IndiS (S18D) и Jetour X70 Plus — более чем в два раза. Также сибиряки активно покупали Jetour Dashing (+73,5 %), HAVAL H6 (+69,6 %) и HAVAL M6 (+62 %).

При этом в топе популярности остаются более бюджетные варианты: лидерами по числу запросов стали Chery Tiggo (T11) со средней ценой 493 тыс. рублей и LIFAN X60 — 613 тыс. рублей. В десятку востребованных моделей также вошли LIFAN Solano (354 тыс. руб.), HAVAL Jolion (1,7 млн руб.), Geely Emgrand EC7 (405 тыс. руб.), Tank 300 (3,8 млн руб.), Geely Monjaro (3,5 млн руб.), Geely MK (237 тыс. руб.), Jetour X70 Plus (1,8 млн руб.) и Geely Coolray (1,7 млн руб.).

На фоне роста спроса в ряде сегментов наблюдается снижение цен. Так, сильнее всего подешевели Chery IndiS (S18D) — на 14 % (до 295 тыс. руб.), Geely MK — на 12,5 % (до 237 тыс. руб.) и LIFAN X60 — на 11,3 % (до 613 тыс. руб.). Снижение стоимости также зафиксировано у LIFAN X50, LIFAN Smily, Great Wall Hover H3 и других моделей.

По словам Андрея Ковалёва, директора направления «Автомобили с пробегом», китайские авто с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении по России увеличилась примерно на 15 %, а в сегменте машин не старше 10 лет — более чем на четверть. Эксперты связывают тренд с расширением модельного ряда, улучшением репутации брендов и адаптацией предложений под запросы покупателей.

Ранее редакция сообщала о том, что автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин.

Источник фото: Infopro54 / Юлия Данилова

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : Сибирь китайские авто автомобиль

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