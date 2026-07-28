ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

— В результате сбора и анализа информации Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис», — сообщили в УФАС.

В ведомстве добавили, что обе компании зарегистрированы в Новосибирской области и не имеют собственных автозаправочных станций, занимаясь исключительно оптовыми поставками топлива. Если факты сговора подтвердятся, компаниям грозят штрафы, размер которых будет зависеть от объемов отпущенного топлива и оборота за этот период.

Это лишь часть масштабной проверки, которую ФАС провела по всей стране. На прошлой неделе ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений участникам рынка. Например, в Удмуртии проверяют действия ООО «Петросервис». Кроме того, от сельхозпроизводителей из Новосибирской и Липецкой областей, а также из Республики Коми поступили жалобы на стоимость дизельного топлива.

Напомним, что с конца мая в ряде регионов вводились ограничения на продажу топлива. В качестве меры поддержки 8 июля был введен запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак 21 июля отмечал первые положительные эффекты от принимаемых правительством решений: во многих областях начали снимать ограничения, сокращаться очереди и увеличиваться число работающих АЗС. Президент Владимир Путин, в свою очередь, назвал проблемы на топливном рынке временным явлением, не оказывающим влияния на общую экономическую ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что исчезли ночные очереди на АЗС.