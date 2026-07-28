Новосибирские автовладельцы сообщили об исчезновении ночных очередей на АЗС

Жители Новосибирска днем 27 июля заметили, что очереди к АЗС стали короче, а на некоторых заправках совсем исчезли. А в ночь с 27 на 28 июля в Новосибирске очередей не было практически нигде.

Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько водителей.

— Проезжаю ежедневно мимо трех заправок «Газпромнефти». Почти месяц у каждой из них стояла очередь. Вчера явно что-то изменилось. Очереди были минимальные — не час стоять. Заехал на одну из заправок: не было 98-го бензина, но остальные бензины и дизель были в наличии. Лимит действовал по-прежнему, — рассказал житель Новосибирска Александр.

Журналист Infopro54 ночью объехал несколько АЗС и убедился: очередей действительно нет. Однако проблемы с наличием топлива по-прежнему есть. На многих заправках отсутствует какой-либо вид бензина, на ряде АЗС независимых нефтетрейдеров цены остаются высокими, но вереницы машин к топливнораздаточным колонкам уже не выстраиваются.

На заправке «Топаз» ночью машин практически не было, топливо в наличии было: 95-й бензин по 149 рублей, 92-й — по 146 рублей. На АЗС «Роснефти» 95-й стоил 70 рублей за литр, очереди также не было.

На заправке «НК Нефть» был только 92-й бензин по 146 рублей, заправлялись несколько машин, других видов топлива не было. На АЗС «Прайм» бензина ночью не оказалось, хотя днем, по сообщениям водителей, там был 95-й. На заправках «Татнефть» были 92-й и 95-й бензины, по 145 рублей и 155 рублей соответственно. На заправке «Газпромнефть» на улице Фрунзе бензин отпускали, очередей не было. На заправке на улице Свердлова, был 92-й бензин, очередей тоже не было. На улице Покатной на «Газпромнефти» ночью было только дизельное топливо.

Редакция не берется делать выводы о том, что ситуация кардинально изменилась, и фиксирует только текущую картину. В минувшие сутки она была такой.

На прошлой неделе представители топливного рынка говорили, что пока не видят предпосылок для кардинальных изменений: такие изменения произойдут, только когда рынок будет насыщен топливом в необходимом количестве.

Ранее редакция рассказывала, что Сибирь остается регионом, где проблемы с топливом остаются наиболее острыми. Неделю назад в очереди к АЗС можно было насчитать более ста автомобилей.