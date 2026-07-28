Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

Эксперты объясняют такие изменения общим трендом на перераспределение спроса. Всё большую популярность набирают форматы, которые предлагают низкие цены, удобное расположение и высокую скорость покупок. В офлайне это хард-дискаунтеры и магазины у дома. В онлайне — общепит. Наибольший прирост оборота за полугодие показали хард-дискаунтеры (+17%), онлайн-общепит (+15,8%) и магазины у дома (+11,5%). При этом традиционные супермаркеты и гипермаркеты растут минимальными темпами или теряют покупателей.

В хард-дискаунтерах число покупок в среднем по России выросло на 10,2%, а в онлайн-общепите — на 14,4%. Средний чек в этом сегменте составляет 983 рубля, основной прирост пришёлся на Москву, Санкт-Петербург и регионы Северного Кавказа.

При этом на маркетплейсах, агрегаторах и в собственных интернет-магазинах количество покупок становится меньше. Общее падение в этом сегменте составило 1,9%. В супермаркетах число покупок почти не изменилось (+0,9%), средний чек — 743 рубля.

Самый высокий средний чек по стране удерживают гипермаркеты — 1452 рубля. В целом по России популярность таких магазинов снижается (число покупок упало на 3,1%). Однако в Сибири наблюдается обратная тенденция: за последнее полугодие жители СФО стали на 5,7% чаще приобретать товары в этом формате.

Наибольшее снижение потребительской активности с начала 2026 года наблюдается в традиционном ритейле и офлайн-общепите. Покупок в рознице стало на 8,7% меньше, оборот сократился на 1,9%. Средний чек вырос на 7,5% и достиг 516 рублей.

Новосибирские тренды частично совпадают с общероссийскими: общепит в регионе входит в число лидеров по приросту новых компаний (+6,6%). Однако участники рынка кейтеринга уже фиксируют снижение выручки и обострение конкуренции, а рестораторы опасаются отмены налоговых льгот в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские магазины начнут штрафовать за просрочку в автоматическом режиме.