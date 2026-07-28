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Бизнес Общество

Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

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В округе за полгода выросло число покупок в форматах с низкими ценами и быстрым обслуживанием.

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

Эксперты объясняют такие изменения общим трендом на перераспределение спроса. Всё большую популярность набирают форматы, которые предлагают низкие цены, удобное расположение и высокую скорость покупок. В офлайне это хард-дискаунтеры и магазины у дома. В онлайне — общепит. Наибольший прирост оборота за полугодие показали хард-дискаунтеры (+17%), онлайн-общепит (+15,8%) и магазины у дома (+11,5%). При этом традиционные супермаркеты и гипермаркеты растут минимальными темпами или теряют покупателей.

В хард-дискаунтерах число покупок в среднем по России выросло на 10,2%, а в онлайн-общепите — на 14,4%. Средний чек в этом сегменте составляет 983 рубля, основной прирост пришёлся на Москву, Санкт-Петербург и регионы Северного Кавказа.

При этом на маркетплейсах, агрегаторах и в собственных интернет-магазинах количество покупок становится меньше. Общее падение в этом сегменте составило 1,9%. В супермаркетах число покупок почти не изменилось (+0,9%), средний чек — 743 рубля.

Самый высокий средний чек по стране удерживают гипермаркеты — 1452 рубля. В целом по России популярность таких магазинов снижается (число покупок упало на 3,1%). Однако в Сибири наблюдается обратная тенденция: за последнее полугодие жители СФО стали на 5,7% чаще приобретать товары в этом формате.

Наибольшее снижение потребительской активности с начала 2026 года наблюдается в традиционном ритейле и офлайн-общепите. Покупок в рознице стало на 8,7% меньше, оборот сократился на 1,9%. Средний чек вырос на 7,5% и достиг 516 рублей.

Новосибирские тренды частично совпадают с общероссийскими: общепит в регионе входит в число лидеров по приросту новых компаний (+6,6%). Однако участники рынка кейтеринга уже фиксируют снижение выручки и обострение конкуренции, а рестораторы опасаются отмены налоговых льгот в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские магазины начнут штрафовать за просрочку в автоматическом режиме. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : розничная торговля ритейл Потребительский рынок

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ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

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В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

В Россельхознадзоре заявили о потенциальной опасности препаратов, используемых в ветеринарии, которые продают на маркетплейсах. Ведомство направило в Минсельхоз рекомендации по разработке нормативных актов для регулирования онлайн-торговли этими средствами. Речь в первую очередь идет о нелегальных препаратах, которые представлены без сопроводительной документации и маркировки на русском языке.

Инициатива проверить маркетплейсы и внедрить посерийный контроль поступила от «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая направила обращение в Россельхознадзор.

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Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ликвидируют последствия аварии на Горском коллекторе. Сроки ремонта сдвинулись как минимум на два месяца. Работы осложнены масштабным засором — в трубопровод попало около 5 тысяч кубометров мусора, включая грунт и железобетонные обломки.

Протяженность забитого участка достигла 260 метров, при этом 70 метров полностью перекрывают поток. Засор растянулся на 150 метров за пределами котлована. Сейчас на месте установлены лебедки и обслуживающие площадки, специалисты размывают стенки и извлекают крупные фрагменты. Об этом на оперативном совещании у мэра рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Президент России Владимир Путин подписал законменяющий правила трудовой миграции в России. Теперь полномочия по формированию перечня востребованных профессий для иностранцев переходят от Министерства труда к Министерству внутренних дел.

Инициатива исходила от законодателей. В Госдуме указывали, что Минтруд долгое время, несмотря на критику, не пересматривал списки профессий для мигрантов, составленные ещё в 2013 году. Это и стало одной из главных причин передачи функций. 

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Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

После успешного опыта работы с участницами из разных уголков региона организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Новая программа, объединившая под своим крылом жительниц 20 муниципальных районов, ставит амбициозную цель: помочь женщинам не просто найти время для хобби, а превратить свои навыки и ремесла в реальный вклад в экономику и социальную жизнь малых городов и сел.

В фокусе программы — те, кто уже успел заявить о себе в регионе: выпускницы известного конкурса «Знай наших! Новосибирь» и постоянные участницы женских клубов, которые активно участвуют в мероприятиях в женских клубах при центрах занятости и районных администрациях. Всего планируется охватить не менее 320 человек. География впечатляет: от Баганского и Доволенского районов до Северного и Купинского.

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