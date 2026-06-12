Гибридный «Москвич» выведут на российский рынок в 2027 году

Автозавод «Москвич» планирует выпустить свой первый гибридный автомобиль в 2027 году, сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова.

По её словам, гибридная модель будет дороже классических машин с бензиновым двигателем и не сможет претендовать на звание самого доступного гибрида на российском рынке. В настоящее время самым бюджетным бензоэлектрическим автомобилем в России является Evolute i-Space, стоимость которого без государственной поддержки составляет около 3,5 млн рублей.

Фролова отметила, что компания ориентируется на сегмент «масс-премиум», в который входят Haval и Geely. Она подчеркнула, что интерес к гибридным автомобилям в России возрастает, и назвала такие силовые установки более универсальным выбором по сравнению с чисто электрическими. По информации аналитического агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2026 года продажи гибридов увеличились в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и достигли 19,6 тысяч единиц, а их доля на рынке впервые превысила 5%.

По информации издания «Коммерсантъ», первый гибридный автомобиль марки «Москвич» может быть результатом партнерства с китайским автопроизводителем SAIC, который уже имеет в своем арсенале несколько гибридных моделей. В марте «Москвич» начал продажи кроссоверов новой модели М-линейки, созданные на базе автомобилей марки MG, входящей в концерн SAIC.

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