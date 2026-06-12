В Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности

11 июня выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике. Это экзамены по выбору. Оба традиционно считаются достаточно сложными. Infopro54 поговорил с новосибирскими участниками этих экзаменов о заданиях, шпаргалках, контроле и «глушилках».

В Новосибирской области ЕГЭ по обществознанию является самым популярным экзаменом. Его выбрали 45,5% выпускников. Этот предмет требуется для поступления на многие гуманитарные и социально-экономические направления в вузах. В будущем федеральный Минобр планирует сместить акценты с обществознания на историю, но пока это только планы. Многие выбрали для сдачи именно «общагу» (так предмет называют школьники).

— Сибири в этот раз достались очень разные варианты по сложности. В принципе обществознание никогда легким не бывает. Но предмет очень обширный, и у каждого есть свое слабое место. Слёзы во время экзамена и после него — из-за разных заданий. Я легко справляюсь с вопросами по праву, политике, хуже — с экономикой. Ну, везения я не ждала, поэтому политики у меня не было. Зато был вопрос о трансфертных платежах. Нигде в пробниках и на уроках такое мне не попадалось. Не ответила в итоге, — рассказала Infopro54 выпускница Дарья.

Сразу несколько собеседников редакции отметили вопросы про традиционные ценности (их включают в ЕГЭ уже не первый год, но тут составители, похоже, повторов не избегают) и вопросы, связанные с Уголовно-процессуальным кодексом. Многие преподаватели курсов подготовки настойчиво советовали школьникам эту тему повторять очень тщательно — они видят, что тема стала практически обязательной для экзаменов.

Про ЕГЭ по физике новосибирские выпускники отзываются более категорично и говорят, что было «точно сложнее математики».

— Мне что-то многие задания показались сложными. Хотя вроде готовился. Даже 21-е и 22-е неприятные какие-то были, накосячил, похоже, в них. Про 24-е и 25-е — вообще молчу. После профильной математики было ощущение, что реально решили не жестить с заданиями и дать многим пойти на инженерные специальности. После физики такого ощущения нет. Подожду результатов, и если будет совсем плохо, пойду на пересдачу, — говорит выпускник новосибирского лицея Алексей.

Интересно, что собеседники редакции, сдававшие ЕГЭ 11 июня, отмечают очереди в туалеты и проблемы со связью около школ, где проходили экзамены. Об «умных глушилках» в пунктах сдачи ЕГЭ Рособрнадзор говорил, но, похоже, глушилки глушилкам рознь.

— У меня это был уже четвертый экзамен, и впервые после того, как сдала все и вышла за пределы школы, не смогла воспользоваться мессенджерами сразу и написать родителям. Рядом все тоже ругались на это. Постарались, видимо, те, кто отвечал за ограничение связи. За туалетами в этой школе тоже как-то пристально следили. Так была небольшая очередь, и товарищи «надзиратели» нервничали, стучали в кабинки к тем, кто, по их мнению, находился там дольше, чем надо. Хотя даже если там кто и хотел шпаргалкой воспользоваться, вряд ли мог это сделать, потому что там было темно, — рассказала выпускница, сдававшая ЕГЭ по обществознанию в одной из школ Центрального округа.

В Новосибирской области в общей сложности организовано 122 пункта для проведения ЕГЭ. Следующий экзаменационный день основного периода ЕГЭ — 15 июня. Выпускники будут сдавать биологию, географию, иностранные языки (письменная часть).

Ранее редакция рассказывала о впечатлениях выпускников от заданий ЕГЭ по русскому языку и математике.