На границе Новосибирска с Казахстаном возникли очереди из фур

Со стороны Казахстана на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Павловка возникли очереди из фур. Об этом редакции рассказал один из участников рынка грузоперевозок. По его словам, многие большегрузы везут скоропорт —плодоовощную продукцию.

На Новосибирской таможне также отметили увеличение въезжающих транспортных средств через МАПП Павловка.

— Ежедневно мы фиксируем, что количество фур со свежими фруктами и овощами растет, в среднем это в 1,5 раза выше весеннего грузового трафика. Это характерно для летнего периода, — констатировал и.о. начальника Новосибирской таможни Вадим Кучерянов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что на российской стороне обстановка штатная, скопление фур отсутствует. В таможне усилена работа мобильных групп.

— Ведение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) на скорость прохождения машин через границу не влияет, так как проверка документов занимает считанные минуты, — добавили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В тоже время, со стороны Казахстана существуют предпосылки для скопления транспортных средств, прибывающих к пункту пропуска. На таможне это объясняют именно увеличением грузопотока.

Стоит отметить, что в целом с начала мая через Новосибирский западный таможенный пост (расположен в Новосибирске) в регион поступило более 510 тонн косточковых. В основном такие фрукты возятся из Китая, Узбекистана, Турции, Таджикистана. Больше всего поступило нектаринов — 237 тонн.

Ежедневно на пост прибывает более 30 фур с витаминными грузами. Кроме фруктов в мае поступило более 1 тысячи тонн овощной продукции: лука, помидоров и огурцов, 520 тонн зелени (укроп, петрушка, салатный лист). Такие поставки оформляются таможенниками вместе со специалистами Россельхознадзора в приоритетном порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки из-за СПОТ. Без оплаты НДС и акцизов за товар, груз теперь не пускают на территорию России.