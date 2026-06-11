Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

На границе Новосибирска с Казахстаном возникли очереди из фур

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Объем грузоперевозок на этом участке увеличился в 1,5 раза, по сравнению с весной

Со стороны Казахстана на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Павловка возникли очереди из фур. Об этом редакции рассказал один из участников рынка грузоперевозок. По его словам, многие большегрузы везут скоропорт —плодоовощную продукцию.

На Новосибирской таможне также отметили увеличение въезжающих транспортных средств через МАПП Павловка.

—  Ежедневно мы фиксируем, что количество фур со свежими фруктами и овощами растет, в среднем это в 1,5 раза выше весеннего грузового трафика. Это характерно для летнего периода, — констатировал и.о. начальника Новосибирской таможни Вадим Кучерянов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что на российской стороне обстановка штатная, скопление фур отсутствует. В таможне усилена работа мобильных групп.

— Ведение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) на скорость прохождения машин через границу не влияет, так как проверка документов занимает считанные минуты, — добавили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В тоже время, со стороны Казахстана существуют предпосылки для скопления транспортных средств, прибывающих к пункту пропуска. На таможне это объясняют именно увеличением грузопотока.

Стоит отметить, что в целом с начала мая через Новосибирский западный таможенный пост (расположен в Новосибирске) в регион поступило более 510 тонн косточковых. В основном такие фрукты возятся из Китая, Узбекистана, Турции, Таджикистана. Больше всего поступило нектаринов — 237 тонн.

Ежедневно на пост прибывает более 30 фур с витаминными грузами. Кроме фруктов в мае поступило более 1 тысячи тонн овощной продукции: лука, помидоров и огурцов, 520 тонн зелени (укроп, петрушка, салатный лист). Такие поставки оформляются таможенниками вместе со специалистами Россельхознадзора в приоритетном порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки из-за СПОТ. Без оплаты НДС и акцизов за товар, груз теперь не пускают на территорию России. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирск Казахстан

Теги : фрукты таможня граница

113
0
0
Предыдущая статья
Гонконгская вафля и бургер: какой фастфуд можно есть на набережной Новосибирска

Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика» города Искитима (МУП «ДЕЗ»). Иск подан к МУП «Городской информационно-технический центр» (МУП «ГИТЦ»), но эта организация ещё в 2023 году была переименована в МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — ИНН у них общий.

Сумма требований — 42,6 миллиона рублей.

Читать полностью

Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Из бюджета Новосибирской области решено выделено 1,3 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций УК «Промышленно-логистический парк» на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом говорится в постановлении правительства региона:

Средства предоставляются под дополнительный выпуск акций управляющей компании.

Читать полностью

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало очередной иск к подрядчику строительства четвертого моста через Обь — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Сумма новых требований составила 23 млн рублей. Дата первого заседания по нему пока не назначена.

Это далеко не первый судебный эпизод между региональным ведомством и концессионером. Ранее министерство уже обращалось в арбитраж с требованием о взыскании с компании более 229,8 млн рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не завершено: очередное заседание назначено на 30 июня 2026 года.

Читать полностью

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Автор: Артем Рязанов

В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной завершается возведение нового фармацевтического корпуса №7 АО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление». Объект возводится на территории предприятия, которое специализируется на выпуске лекарственных препаратов, отметили в Стройнадзоре Новосибирской области. Площадь строящегося здания составляет 18 130,9 квадратных метров.

В новом корпусе инвестор планирует производить и упаковывать таблетки и препараты в тубах (капсулы, таблетки, шипучие таблетки) с помощью автоматизированного оборудования.

Читать полностью

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 10 июня пополнился новой порцией исков к муниципальному унитарному предприятию «Энергия». В этот день в суд поступило сразу пять заявлений от крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

Два иска направило ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Сумма требований по каждому из них составила 2 062 116,54 рубля. Еще три иска подал ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Размер претензий газовиков составил: 26 640 662,25 рубля, 8 960 032,39 рубля и 10 217 380,99 рубля. Они пока не приняты к производству.

Читать полностью

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Автор: Юлия Данилова

12 июня страна отмечает государственный праздник — День России, а 6 июня был День русского языка. В связи с этим доцент кафедры лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков НГПУ Марина Ивлева предлагает еще раз поговорить о той роли, которую наш родной язык играет в жизни общества.

— Как ни парадоксально это звучит, для переводчика знание родного, а в нашем случае великого и могучего русского языка, действительно важнее знания иностранного. На это есть минимум две веские причины, которые имеет смысл детально объяснить, —рассказывает Марина Ивлева.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

На границе Новосибирска с Казахстаном возникли очереди из фур

Бизнес Власть

Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Власть

Форум культуры народов России «#ЭтоРоссия» стартовал в Новосибирской области

Бизнес Власть

Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

Право&Порядок

Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Общество

Пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания

Общество

Жара с грозами: в Новосибирске на выходных ожидается неустойчивая погода

Общество

«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Бизнес Власть

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Медицина

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Бизнес

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Бизнес ПроБизнес

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Бизнес

Проект терминала «Восточные ворота» под Новосибирском одобрила Главгосэкспертиза

Авто Общество

Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские учёные ускорили колошение пшеницы с помощью геномного редактора

Медицина

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Бизнес Общество

В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности