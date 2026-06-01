Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Среди SUV самые популярные марки — Toyota, Lexus, LADA, Nissan и Honda

В Новосибирской области с начала года наблюдается увеличение спроса на подержанные кроссоверы и внедорожники на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте составляет 2,4 млн рублей.

Среди брендов особенно значительный рост спроса показали Volkswagen (+50%), Lexus (+37%), Hyundai (+34%) и Mitsubishi (+33%).

Также уверенно растут продажи отдельных моделей. Лидерами по популярности стали Mazda CX‑5 (+84%), Toyota Land Cruiser Prado (+65%) и Honda CR-V (+55%).

— В апреле спрос на автомобили повышенной проходимости оказался на 28% выше, чем год назад. Спрос на такие авто подогревает растущая популярность автотуризма: согласно нашему последнему опросу, почти половина россиян предпочитают путешествовать по стране именно на машине, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше. К тому же на вторичном рынке представлено много моделей разных ценовых категорий — от доступной LADA 4×4 до премиальных Toyota Land Cruiser и BMW X5, — говорит Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Среди SUV наибольшей популярностью у покупателей пользуются автомобили Toyota, Lexus, LADA, Nissan и Honda, о чём свидетельствуют многочисленные запросы в поисковых системах.

В рейтинге моделей первое место занимает отечественный внедорожник LADA 4×4, средняя стоимость которого составляет 370 тысяч рублей. Второе место удерживает Lexus RX, цена которого достигает 3,1 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Honda CR-V, предлагаемая по цене около 1,3 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ждут ужесточения конкуренции между китайскими и корейскими авто в России.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : продажа Внедорожник автомобиль

473
0
0
Предыдущая статья
Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»
Следующая статья
Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Читать полностью

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной думы предложили ввести социальный налоговый вычет за приобретение путевок в детские лагеря.

В понедельник в парламент будет внесен законопроект, предусматривающий такую меру поддержки. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на имеющийся у издания документ.

Читать полностью

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

Читать полностью

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Автор: Оксана Мочалова

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

Читать полностью

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

Читать полностью

В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

В Новосибирске закрыли известный магазин снаряжения для туризма и активного отдыха «Альпиндустрия». Последним днём его работы стало 31 мая.

«Альпиндустрия» работала на новосибирском рынке с 2002 года и была хорошо известна любителям активного отдыха, туризма, экстремальных видов спорта. Одной из специализаций магазина была экипировка для альпинизма. Те, кто занимается этим видом спорта, называют закрытие магазина событием неприятным, но при этом отмечают, что цены там были достаточно высокими.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Общество

В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

Бизнес Недвижимость Туризм

Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Бизнес Власть

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Медицина Общество

Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Общество Спорт

ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Общество

Новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня

Бизнес

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Бизнес

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

Общество

Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности