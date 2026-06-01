Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

В Новосибирской области с начала года наблюдается увеличение спроса на подержанные кроссоверы и внедорожники на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте составляет 2,4 млн рублей.

Среди брендов особенно значительный рост спроса показали Volkswagen (+50%), Lexus (+37%), Hyundai (+34%) и Mitsubishi (+33%).

Также уверенно растут продажи отдельных моделей. Лидерами по популярности стали Mazda CX‑5 (+84%), Toyota Land Cruiser Prado (+65%) и Honda CR-V (+55%).

— В апреле спрос на автомобили повышенной проходимости оказался на 28% выше, чем год назад. Спрос на такие авто подогревает растущая популярность автотуризма: согласно нашему последнему опросу, почти половина россиян предпочитают путешествовать по стране именно на машине, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше. К тому же на вторичном рынке представлено много моделей разных ценовых категорий — от доступной LADA 4×4 до премиальных Toyota Land Cruiser и BMW X5, — говорит Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Среди SUV наибольшей популярностью у покупателей пользуются автомобили Toyota, Lexus, LADA, Nissan и Honda, о чём свидетельствуют многочисленные запросы в поисковых системах.

В рейтинге моделей первое место занимает отечественный внедорожник LADA 4×4, средняя стоимость которого составляет 370 тысяч рублей. Второе место удерживает Lexus RX, цена которого достигает 3,1 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Honda CR-V, предлагаемая по цене около 1,3 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ждут ужесточения конкуренции между китайскими и корейскими авто в России.