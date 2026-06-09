«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

8 июня выпускники новосибирских школ писали ЕГЭ по профильной и базовой математике. Традиционно были опасения по поводу «профиля»: этот экзамен считается сложным. Но на деле все оказалось не очень страшно. По крайней мере, выпускники, с которыми поговорил Infopro54, большой сложности в заданиях не увидели.

ЕГЭ по базовой математике обязателен для всех. В нем есть задания разного уровня сложности. И школьники благодаря году решения пробников хорошо знают, что им дается тяжелее всего, где они могут набрать свой максимум баллов, а за что даже браться не стоит. У каждого, как правило, есть своя стратегия на случай, когда какие-то задания окажутся неподъемными.

— 19-е задание (числа и их свойства, признаки делимости) и 21-е задание (на логику и смекалку) меня весь год вгоняли в депресняк. На пробниках я тратила на них кучу времени. И я думала, что на экзамене даже браться за них буду, если сразу не пойму, как решать. Но в моем варианте все оказалось нормальным. И даже 19-е и 21-е решила, — рассказала Infopro54 выпускница новосибирской школы Арина.

Еще три собеседника редакции ответили практически одинаковыми словами: «база — норм в этом году». В целом такая реакция не так удивительна, как слово «норм» по отношению к профильной математике. Экзамен, который выбирают выпускники, планирующие поступать в вузы на технические, инженерные, математические, IT-направления, требует более глубоких знаний, и, как правило, каждый год в нем есть задания, которые многие решить не могут.

— Была готовность увидеть какие-нибудь жуткие задания, как были в прошлые годы. По тригонометрии, например. Но все оказалось лучше, чем ожидалось. Единственное, над чем пришлось посидеть, — это над 18-м заданием с параметром. Решение на три листа, но вроде решил. Потом обсуждали еще с парой одноклассников и с куратором разбирали — все говорят, что нормальный профиль в этом году, не «гробовой». Есть, конечно, и всякие объяснения этому. Например, говорят, что дочка разработчика заданий по математике в этом году сдает ЕГЭ, а еще и год четный. Но это из серии недоказуемого. Но интересно послушать такое, — говорит выпускник Максим.

В соцсетях, популярных среди подростков, действительно распространяются такие теории о причинах относительной легкости ЕГЭ в этом году. Первые сообщения появились еще до начала экзаменов. Преподаватели, готовящие школьников к ЕГЭ, говорят, что «дочка разработчика — это что-то новенькое», а теорию о том, что в четные годы профильная математика легче, называют старой.

Ранее редакция рассказывала как новосибирские выпускники начали сдавать ЕГЭ в 2026 году, и что они говорили о заданиях по русскому языку.