От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

В лидерах цифровизации

Компании Новосибирска все активнее внедряют технологии, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы, сокращать издержки и получать данные в реальном времени. Ключевую роль в этом играют решения на базе IoT (интернет вещей). В 2025 году, по данным МТС, объем вложений новосибирских предприятий в IoT и М2М-технологии оказался самым крупным в Сибири.

Тренд на активную цифровизацию бизнеса поддерживают и региональные власти. На форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде в мае был представлен новый рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов 2025/2026, в котором Новосибирская область заняла третью строчку.

Новосибирская область также является одним из лидеров по количеству умных устройств в бизнесе. По этому показателю регион вошел в топ-10 по стране и занял восьмое место.

— Регион входит в топ страны и является первым на востоке России по объемам инвестиций в передовые технологии: облака, интеллектуальное видеонаблюдение, в интернет вещей, — подчеркивает директор филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Плюс 10% ежегодно

По оценкам специалистов, средний ежегодный прирост умных устройств в сети Новосибирской области составляет около 10%. Причем динамика ускоряется: бизнес и госсектор последовательно наращивают вложения в отечественные цифровые технологии. Это отражает не просто общерыночный тренд, но и осознанный выбор в пользу операционной устойчивости и безопасности данных — на фоне усиления киберугроз и санкционного давления. К примеру, на февральском заседании коллегии Минцифры области губернатор региона Андрей Травников отмечал, что цифровая трансформация глубоко проникла во все сферы жизни новосибирцев.

Эффект для бизнеса

В топ отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно, прежде всего входят ЖКХ и энергетика. Технология интернета вещей широко применяется для передачи данных от электросчетчиков, водосчетчиков и других приборов учета ресурсов. Так, например, компания МТС внедрила интеллектуальную систему учета электроэнергии в «Новосибирскэнергосбыте». В нее включены около 86 400 умных приборов учета в многоквартирных домах Новосибирской области.

— На сегодняшний день уже заменены 25 000 старых приборов абонентам (физическим и юридическим лицам) и установлены 24 000 счетчиков в новостройках региона. Технологическая основа — связь стандарта NB-IoT*. Это энергоэффективный протокол с высокой проникающей способностью, что особенно важно для подвалов и цокольных этажей, где сигнал других стандартов может быть неустойчив. Кроме того, объем передаваемого трафика в таких сетях существенно ниже, чем у аналогов, что снижает эксплуатационные затраты. Решение отображает состояние приборов в реальном времени, позволяет настраивать параметры опроса и управлять энергоресурсами дистанционно, — пояснил Алексей Пахомов.

«Новосибирская теплосетевая компания» начала активное внедрение цифрового контроля в 2022 году — параллельно с инвестпрограммой по замене теплосетей.

— Цифровизация теплосетевого комплекса позволяет более точно отслеживать состояние сетей и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повышает надежность и качество теплоснабжения. Мероприятия реализуются сразу по нескольким направлениям: установка приборов учета на ЦТП, установка датчиков затопления и повреждений в тепловых камерах и на трубопроводах, применение умных труб, автоматизация процессов, — пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе СГК.

Благодаря реализованным проектам срок «жизни» дефекта на теплосетях Новосибирска сократился вдвое. Только по итогам прошедшего отопительного сезона среднее время устранения дефектов сократилось на 6% в сравнении с предыдущим отопительным периодом, а количество жителей, которые находились в контурах отключений, снизилось на 22%.

Наибольшие темпы прироста ожидаемо демонстрирует ИТ-отрасль. На втором месте по динамике — строительная отрасль. Девелоперы устанавливают в домах датчики дыма, контроля открытия люков и дверей, умные шлагбаумы, а также планшеты и GPS-устройства**. IoT помогает управлять доступом, контролировать безопасность объектов и оптимизировать эксплуатацию зданий. В логистике и на транспорте IOT-решения также уже используют многие компании.

— Мониторинг автотранспорта в пути ― отклонение от маршрута, превышения скорости, задержки в пути, места заправочных станций — позволяет онлайн с минимальным штатом сотрудников управлять транспортом. Встроенные в баки датчики расхода топлива передают информацию на монитор ответственного сотрудника. Сотрудник видит сливы, увеличивающийся расход топлива по причине неисправности топливной системы и быстро принимает необходимые решения. Датчики открывания дверей кузова позволяют контролировать несанкционированный доступ к грузу. Датчики температуры рефрижератора передают информацию о температурном режиме в кузове оператору. При перевозке режимных грузов оперативные действия при возникновении отклонения температуры необходимы, — рассказывает Алина Одарченко, генеральный директор ООО «Люгрос».

В промышленном производстве IoT связана с автоматизацией процессов и принятием быстрых решений. С помощью IoТ-датчиков можно, например, в режиме онлайн получать данные о температуре и влажности в цехе на пищевом производстве, исправности заводского станка, местонахождении работников на опасном промышленном объекте и так далее.

— Это очень хорошая и полезная практика, удобство получения информации и управления производственными процессами, минимизация простоев в работе, контроль персонала. Крупным предприятиям это принесет больше пользы, и у них на это есть ресурс. Мы пока используем автоматизацию точечно. В основном это датчики по ресурсу оборудования, чтобы вовремя проводить обслуживание, — рассказывает индивидуальный предприниматель, ранее управляющая ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции» («НЗСП») Анастасия Горбулицкая.

Драйверы роста и риски

Российский рынок IoT переживает структурный сдвиг. Раньше внедрение умных устройств было, скорее, конкурентным преимуществом — возможностью выделиться. Сейчас это становится необходимостью.

Первый драйвер — операционная устойчивость . В условиях нестабильной внешней среды компании ищут способы снизить зависимость от человеческого фактора, автоматизировать критически важные процессы и обеспечить непрерывность сбора данных.

. В условиях нестабильной внешней среды компании ищут способы снизить зависимость от человеческого фактора, автоматизировать критически важные процессы и обеспечить непрерывность сбора данных. Второй — импортозамещение и безопасность . После ухода западных вендоров и ужесточения санкций бизнес переориентируется на отечественные платформы и технологии для соблюдения регуляторных требований и независимости от внешних рисков.

. После ухода западных вендоров и ужесточения санкций бизнес переориентируется на отечественные платформы и технологии для соблюдения регуляторных требований и независимости от внешних рисков. Третий — готовность регионов. В Новосибирской области есть запрос на технологии, компетенции для их внедрения и поддержка со стороны региональных властей.

— Проникновению технологии способствует развитие среды для передачи такого рода данных. Покрытие сети интернета вещей NB-IoT в Новосибирской области равноценно покрытию LTE***. Например, везде, где мы расширяем покрытие мобильной связи для населения, появляется возможность использовать IoT-приборы. Они потребляют минимум энергии, что тоже характерная особенность технологии, могут работать многие месяцы без подзарядки на отдаленных территориях, где нет проводной сети или электроснабжения, — поясняет Алексей Пахомов.

В то же время участники рынка говорят и о возможный рисках использования интернета вещей. В частности, Анастасия Горбулицкая признается, что ее от масштабного внедрения технологии в свое время остановили три фактора:

— Понимание, что нужен будет еще один специалист в штат для контроля и наладки (тут кадры недешевые), сопоставили с нашим объемом и пользой ― и решили, что не окупится. Второе — это возможность интеграции с нашей программой. Чтобы данные туда попадали автоматически, нужна доработка, это плюс еще программист, который должен дописать и сопровождать программу. Мы побоялись, что погрязнем в том, что данные некорректно загружаются, это долгая история доработок, опять же ― стоимость. И третий фактор: у нашего конкурента произошел масштабный взлом программного обеспечения. Все данные они утратили и ничего не смогли с этим сделать. Работа была парализована, долго восстанавливали сервера. Мы побоялись зависимости от облачных хранилищ и риска потери данных. Сейчас размышляю: учитывая сбои связи и интернета, блокировки и прочее, страшно идти в зависимость, это может парализовать деятельность, — комментирует предприниматель.

Рынок двигают технологии и интерес бизнеса

Напомним, с 1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №522-ФЗ, который обязал устанавливать интеллектуальные (умные) приборы учета электроэнергии. Эксперт энергетического рынка Сергей Бухаров не исключает, что требование по установке таких приборов учета в будущем может отхватить и другие сегменты (вода, тепло, и т.д.).

— В каком-то далеком будущем это возможно, но не в близком. В близком будущем, на горизонте 5-10 лет, необходимо довести степень оприборивания потребителей тепла и воды установкой обычных приборов учета до уровня потребителей электроэнергии. Кроме того, интеллектуальных счетчиков воды и тепла сегодня, на мой взгляд, пока нет, — добавил Бухаров.

Впрочем, новые технологии на рынке появляются постоянно. Например, сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (Центра ИИ) Новосибирского государственного университета разработали автоматический шлагбаум для парковки.

Он оснащен искусственным интеллектом, который позволяет без участия человека пропускать на закрытую территорию не только автомобили с государственными номерами из «белого списка», но также спецтранспорт и машины гостей по разовым пропускам. Уже год он тестируется на территории Высшего колледжа информатики (ВКИ) НГУ.

— Для нас шлагбаум — это инструмент, на котором можно относительно безопасно посмотреть, как ИИ-агенты будут вести себя в реальном мире, если им доверить «красную кнопку». После периода пилотного тестирования мы начнем расширять зону ответственности агентов на беспилотный транспорт, управление климатом и другие приложения, — отмечает ведущий научный сотрудник Центра ИИ НГУ, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

Алексей Пахомов уверен, что рынок IoT в России продолжит рост. По его словам, в Новосибирской области потенциал далеко не исчерпан, особенно в таких сегментах, как промышленность, умный город и логистика. — Ожидается, что спрос на IoT будет смещаться в сторону еще более тесной интеграции с искусственным интеллектом и предиктивной аналитикой — когда данные с датчиков используются не только для контроля, но и для прогнозирования отказов и оптимального распределения ресурсов. Новосибирская область имеет все шансы сохранить статус одного из главных цифровых полигонов страны. Здесь есть спрос, технологии, инфраструктура и, что не менее важно, готовность бизнеса инвестировать в будущее, — прогнозирует Алексей Пахомов.

* NB-IoT Narrow Band Internet of Things (узкополосный интернет вещей)

** GPS-устройства Global Positioning System (глобальная система позиционирования)

*** LTE Long—Term Evolution (буквально «долгосрочная эволюция»)