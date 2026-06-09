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Телекоммуникации

От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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Регион задает стандарты цифровой трансформации в Сибири

В лидерах цифровизации

Компании Новосибирска все активнее внедряют технологии, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы, сокращать издержки и получать данные в реальном времени. Ключевую роль в этом играют решения на базе IoT (интернет вещей). В 2025 году, по данным МТС, объем вложений новосибирских предприятий в IoT и М2М-технологии оказался самым крупным в Сибири.

Тренд на активную цифровизацию бизнеса поддерживают и региональные власти. На форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде в мае был представлен новый рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов 2025/2026, в котором Новосибирская область заняла третью строчку.

Новосибирская область также является одним из лидеров по количеству умных устройств в бизнесе. По этому показателю регион вошел в топ-10 по стране и занял восьмое место

— Регион входит в топ страны и является первым на востоке России по объемам инвестиций в передовые технологии: облака, интеллектуальное видеонаблюдение, в интернет вещей, — подчеркивает директор филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Плюс 10% ежегодно

По оценкам специалистов, средний ежегодный прирост умных устройств в сети Новосибирской области составляет около 10%. Причем динамика ускоряется: бизнес и госсектор последовательно наращивают вложения в отечественные цифровые технологии. Это отражает не просто общерыночный тренд, но и осознанный выбор в пользу операционной устойчивости и безопасности данных — на фоне усиления киберугроз и санкционного давления. К примеру, на февральском заседании коллегии Минцифры области губернатор региона Андрей Травников отмечал, что цифровая трансформация глубоко проникла во все сферы жизни новосибирцев.

Эффект для бизнеса

В топ отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно, прежде всего входят ЖКХ и энергетика. Технология интернета вещей широко применяется для передачи данных от электросчетчиков, водосчетчиков и других приборов учета ресурсов. Так, например, компания МТС внедрила интеллектуальную систему учета электроэнергии в «Новосибирскэнергосбыте». В нее включены около 86 400 умных приборов учета в многоквартирных домах Новосибирской области.

Алексей Пахомов— На сегодняшний день уже заменены 25 000 старых приборов абонентам (физическим и юридическим лицам) и установлены 24 000 счетчиков в новостройках региона. Технологическая основа — связь стандарта NB-IoT*. Это энергоэффективный протокол с высокой проникающей способностью, что особенно важно для подвалов и цокольных этажей, где сигнал других стандартов может быть неустойчив. Кроме того, объем передаваемого трафика в таких сетях существенно ниже, чем у аналогов, что снижает эксплуатационные затраты. Решение отображает состояние приборов в реальном времени, позволяет настраивать параметры опроса и управлять энергоресурсами дистанционно, — пояснил Алексей Пахомов.

«Новосибирская теплосетевая компания» начала активное внедрение цифрового контроля в 2022 году — параллельно с инвестпрограммой по замене теплосетей.

— Цифровизация теплосетевого комплекса позволяет более точно отслеживать состояние сетей и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повышает надежность и качество теплоснабжения. Мероприятия реализуются сразу по нескольким направлениям: установка приборов учета на ЦТП, установка датчиков затопления и повреждений в тепловых камерах и на трубопроводах, применение умных труб, автоматизация процессов, пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе СГК.

Благодаря реализованным проектам срок «жизни» дефекта на теплосетях Новосибирска сократился вдвое. Только по итогам прошедшего отопительного сезона среднее время устранения дефектов сократилось на 6% в сравнении с предыдущим отопительным периодом, а количество жителей, которые находились в контурах отключений, снизилось на 22%.

Наибольшие темпы прироста ожидаемо демонстрирует ИТ-отрасль. На втором месте по динамике — строительная отрасль. Девелоперы устанавливают в домах датчики дыма, контроля открытия люков и дверей, умные шлагбаумы, а также планшеты и GPS-устройства**. IoT помогает управлять доступом, контролировать безопасность объектов и оптимизировать эксплуатацию зданий.

В логистике и на транспорте IOT-решения также уже используют многие компании.

Алина Одарченко— Мониторинг автотранспорта в пути ― отклонение от маршрута, превышения скорости, задержки в пути, места заправочных станций — позволяет онлайн с минимальным штатом сотрудников управлять транспортом. Встроенные в баки датчики расхода топлива передают информацию на монитор ответственного сотрудника. Сотрудник видит сливы, увеличивающийся расход топлива по причине неисправности топливной системы и быстро принимает необходимые решения. Датчики открывания дверей кузова позволяют контролировать несанкционированный доступ к грузу. Датчики температуры рефрижератора передают информацию о температурном режиме в кузове оператору. При перевозке режимных грузов оперативные действия при возникновении отклонения температуры необходимы, — рассказывает Алина Одарченко, генеральный директор ООО «Люгрос».

В промышленном производстве IoT связана с автоматизацией процессов и принятием быстрых решений. С помощью IoТ-датчиков можно, например, в режиме онлайн получать данные о температуре и влажности в цехе на пищевом производстве, исправности заводского станка, местонахождении работников на опасном промышленном объекте и так далее.

промышленное произвлжство
Фото: magnific.com/Автор: aleksandarlittlewolf

— Это очень хорошая и полезная практика, удобство получения информации и управления производственными процессами, минимизация простоев в работе, контроль персонала. Крупным предприятиям это принесет больше пользы, и у них на это есть ресурс. Мы пока используем автоматизацию точечно. В основном это датчики по ресурсу оборудования, чтобы вовремя проводить обслуживание, — рассказывает индивидуальный предприниматель, ранее управляющая ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции» («НЗСП») Анастасия Горбулицкая.

Драйверы роста и риски

Российский рынок IoT переживает структурный сдвиг. Раньше внедрение умных устройств было, скорее, конкурентным преимуществом — возможностью выделиться. Сейчас это становится необходимостью.

  • Первый драйвер — операционная устойчивость. В условиях нестабильной внешней среды компании ищут способы снизить зависимость от человеческого фактора, автоматизировать критически важные процессы и обеспечить непрерывность сбора данных.
  • Второй — импортозамещение и безопасность. После ухода западных вендоров и ужесточения санкций бизнес переориентируется на отечественные платформы и технологии для соблюдения регуляторных требований и независимости от внешних рисков.
  • Третий — готовность регионов. В Новосибирской области есть запрос на технологии, компетенции для их внедрения и поддержка со стороны региональных властей.

— Проникновению технологии способствует развитие среды для передачи такого рода данных. Покрытие сети интернета вещей NB-IoT в Новосибирской области равноценно покрытию LTE***. Например, везде, где мы расширяем покрытие мобильной связи для населения, появляется возможность использовать IoT-приборы. Они потребляют минимум энергии, что тоже характерная особенность технологии, могут работать многие месяцы без подзарядки на отдаленных территориях, где нет проводной сети или электроснабжения, — поясняет Алексей Пахомов.

В то же время участники рынка говорят и о возможный рисках использования интернета вещей. В частности, Анастасия Горбулицкая признается, что ее от масштабного внедрения технологии в свое время остановили три фактора:

Анастасия Горбулицкая— Понимание, что нужен будет еще один специалист в штат для контроля и наладки (тут кадры недешевые), сопоставили с нашим объемом и пользой ― и решили, что не окупится. Второе — это возможность интеграции с нашей программой. Чтобы данные туда попадали автоматически, нужна доработка, это плюс еще программист, который должен дописать и сопровождать программу. Мы побоялись, что погрязнем в том, что данные некорректно загружаются, это долгая история доработок, опять же ― стоимость. И третий фактор: у нашего конкурента произошел масштабный взлом программного обеспечения. Все данные они утратили и ничего не смогли с этим сделать. Работа была парализована, долго восстанавливали сервера. Мы побоялись зависимости от облачных хранилищ и риска потери данных. Сейчас размышляю: учитывая сбои связи и интернета, блокировки и прочее, страшно идти в зависимость, это может парализовать деятельность, — комментирует предприниматель.

Рынок двигают технологии и интерес бизнеса

Эксперт энергетического рынка
Фото: magnific.com/Автор: pvproductions

Напомним, с 1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №522-ФЗ, который обязал устанавливать интеллектуальные (умные) приборы учета электроэнергии. Эксперт энергетического рынка Сергей Бухаров не исключает, что требование по установке таких приборов учета в будущем может отхватить и другие сегменты (вода, тепло, и т.д.).

— В каком-то далеком будущем это возможно, но не в близком. В близком будущем, на горизонте 5-10 лет, необходимо довести степень оприборивания потребителей тепла и воды установкой обычных приборов учета до уровня потребителей электроэнергии. Кроме того, интеллектуальных счетчиков воды и тепла сегодня, на мой взгляд, пока нет, — добавил Бухаров.

Впрочем, новые технологии на рынке появляются постоянно. Например, сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (Центра ИИ) Новосибирского государственного университета разработали автоматический шлагбаум для парковки.

автоматический шлагбаум для парковки
Фото: magnific.com/Автор: freepik

Он оснащен искусственным интеллектом, который позволяет без участия человека пропускать на закрытую территорию не только автомобили с государственными номерами из «белого списка», но также спецтранспорт и машины гостей по разовым пропускам. Уже год он тестируется на территории Высшего колледжа информатики (ВКИ) НГУ.

— Для нас шлагбаум — это инструмент, на котором можно относительно безопасно посмотреть, как ИИ-агенты будут вести себя в реальном мире, если им доверить «красную кнопку». После периода пилотного тестирования мы начнем расширять зону ответственности агентов на беспилотный транспорт, управление климатом и другие приложения, — отмечает ведущий научный сотрудник Центра ИИ НГУ, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

Алексей Пахомов уверен, что рынок IoT в России продолжит рост. По его словам, в Новосибирской области потенциал далеко не исчерпан, особенно в таких сегментах, как промышленность, умный город и логистика.

— Ожидается, что спрос на IoT будет смещаться в сторону еще более тесной интеграции с искусственным интеллектом и предиктивной аналитикой — когда данные с датчиков используются не только для контроля, но и для прогнозирования отказов и оптимального распределения ресурсов. Новосибирская область имеет все шансы сохранить статус одного из главных цифровых полигонов страны. Здесь есть спрос, технологии, инфраструктура и, что не менее важно, готовность бизнеса инвестировать в будущее, — прогнозирует Алексей Пахомов.

 

* NB-IoT Narrow Band Internet of Things (узкополосный интернет вещей)
** GPS-устройства Global Positioning System (глобальная система позиционирования)
*** LTE LongTerm Evolution (буквально «долгосрочная эволюция»)

Фото: magnific.com/Автор: DC Studio 
Фото А. Одарченко предоставлено пресс-службой ООО «Люгрос»
Фото А. Пахомова предоставлено пресс-службой ПАО «МТС». Автор фото: Владимир Сараев
Фото А. Горбулицкой предоставлено из личного архива. Автор фото: Ольга Сорокина

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС бизнес

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Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

МТС улучшила качество мобильного интернета в Новосибирской области. В наукограде Кольцово было установлено новое телекоммуникационное оборудование и модернизировано уже существующее. Это привело к расширению зоны покрытия и увеличению пропускной способности сети. Теперь больше пользователей смогут одновременно пользоваться интернетом на своих устройствах, не испытывая снижения скорости.

Кольцово известно в мире как центр вирусологии, где проводятся исследования различных опасных вирусов, включая оспу и Эболу. Во время недавней пандемии на базе центра была создана одна из отечественных вакцин.

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Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

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Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

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Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

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