В Новосибирске рассказали о «гробовых» заданиях на ЕГЭ-2026 по русскому языку

4 июня 2026 года выпускники российских школ писали ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный для всех экзамен. Infopro54 поговорил с новосибирскими выпускниками и выяснил, что экзамен дался им непросто.

Сибирские школьники делают первые выводы о сложности ЕГЭ по конкретному предмету еще до того, как начинается экзамен. Они оценивают реакцию дальневосточных выпускников: разница во времени в четыре часа дает такую возможность. И некоторые «звоночки», говорят собеседники редакции, перед экзаменом по русскому языку были.

— Задания у Сибири и Дальнего Востока не бывают одинаковыми. Но перед экзаменами обычно все проверяют чаты, группы в соцсетях, чтобы посмотреть, насколько шокированы или не шокированы дальневосточные выпускники, что они пишут, какие примеры приводят. Пользы в этом ноль, но эмоционально ты вроде как чуть лучше готов к тому, что тебя ждет. По истории 1 июня мы первые дальневосточные отзывы прочитали еще в 8:20 по новосибирскому времени. То есть были те, кто быстро написал. 4 июня, в день ЕГЭ по русскому языку, в 9:20 по нашему Дальний Восток молчал. Я сразу подумала, что в заданиях жесть, и все сидели до последнего. Ну для меня так и получилось: вариант мне достался «гробовой», — рассказала выпускница новосибирской гимназии Ксения.

«Гробовой» — это экзаменационный сленг: этим словом описывают сложные варианты и задания. Собеседница редакции привела примеры, о которые «споткнулась»: написание слова «бессребреник», ударение в слове «низведенный» (раньше с таким словом не сталкивалась). Другой сибирский выпускник, Алексей, рассказал журналисту Infopro54, что ошибки сделал почти во всем 4-м задании: неправильно расставил ударения в словах «вероисповедание», «бралась», «укрепит». Еще в одном варианте было слово «сливовый» — многие с ударением в нем не справились и говорят, что это типичный «гроб». Этим же словом многие выпускники описали 14-е задание, которое проверяет умение различать слитное, дефисное и раздельное написание слов.

Про сочинение (22-е задание) новосибирские школьники высказывают полярные мнения. Одни говорят, что в вариантах прошлых лет темы были легче. Особенно непростой им показалась тема «Каким должен быть военачальник для победы над врагом?» (по В. В. Конецкому). Но среди собеседников редакции были школьники, которые сочли эту тему вполне понятной и уместной для экзамена, потому что в школьном курсе литературы есть примеры на эту тему.

Переписка на тему ЕГЭ по русскому языку продолжалась в мессенджерах практически всю ночь: это школьные чаты, чаты с кураторами и преподавателями. Родители традиционно тоже включены в эти обсуждения. По крайней мере эмоционально.

— Целиком варианты по всем регионам еще не выкладывали. Обсуждается только то, что дети запомнили и чем поделились. Я просмотрела все эти конспекты, их много. И я скорее соглашусь с теми детьми, кто говорит, что варианты разные по сложности. К сожалению, очень многое зависит от удачи. Сумма знаний, потраченное время могут быть перечеркнуты банальным «не повезло». Я училась в другое время, у других учителей и до сих пор уверена: оценки, баллы, медали — это результат труда. И лотерея тут лишняя. А еще я уверена, что на экзамене можно спрашивать только то, что давала школа в рамках программы. Сейчас же массив знаний, требуемых для успешной сдачи ЕГЭ, огромен. И потому к экзаменам готовят репетиторы, онлайн-школы и т.д. Школьных знаний не хватает, так получается? — говорит мама выпускницы Мария.

Добавим, что многие преподаватели частных центров подготовки к ЕГЭ согласны с наблюдениями выпускников о разной степени сложности вариантов. Рособрнадзор, в свою очередь, это опровергает, заявляя, что контрольные измерительные материалы (КИМ) для всех регионов России одинаковы по количеству заданий, структуре и уровню сложности.

В Новосибирской области ЕГЭ в 2026 году сдают 16,3 тысячи человек, из них 14,5 тысячи — выпускники текущего года. Для всех обязательны два экзамена — русский язык и математика. Результаты по русскому языку будут опубликованы к 18 июня. Математика сдается 8 июня, результаты — 20 июня.

Ранее редакция рассказывала, как новосибирские выпускники сдавали историю, литературу и химию.