Обвиняемых в рейдерстве новосибирцев отправили в СИЗО до конца июля

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения председателю СХПК «Мильтюшихинский» Егору Набережному и директору АО «Карасёвское» Александру Бахману. Они заключены под стражу до 26 июля. Предприниматели обвиняются в хищении имущества пайщиков сельскохозяйственного кооператива на сумму более 130 млн рублей, отмечается в сообщении, размещенном в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области ВКонтакте.

Постановления суда не вступили в законную силу

Напомним, Набережный и Бахман были задержаны 3 июня. По версии прокуратуры, в 2019 году группа лиц по предварительному сговору провела собрание членов кооператива, где был незаконно избран новый председатель. После этого новое руководство совместно с иными лицами незаконно приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан. Их имущество на сумму более 130 млн рублей, а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тысяч гектаров были присвоены.

Судя по данным сервиса Контур.Фокус, Егор Набережный стал председателем в мае 2019 года. Между тем, на 1 мая СХК «Мильтюшихинский» числился в списке крупнейших должников по зарплате Новосибирской области. Об этом сообщал Новосибирскстат. На февраль 2019 на компанию приходилось 55,4% накопленной в регионе задолженности по зарплате.

В 2022 году компания ООО «Милка Трейд» обратилась в суд с иском о признании СПК «Мильтюшихинский» банкротом. В марте 2024 представитель собрания кредиторов компании и Егор Набережный подписали мировое соглашение. На тот момент долг компании с пошлинами и штрафами составлял 121 млн рублей. В числе ключевых кредиторов было АО «Карасевское». Кредиторы в качестве отступного приняли имущество должника: недвижимость, технику, оборудование и скот. Производство по делу о банкротстве было прекращено. Обязательства перед кредиторами должник исполнил, говорится в материалах суда.

По итогам 2019 года выручка компании составляла 103,5 млн рублей, чистый убыток — 5,7 млн рублей. По итогам 2025 года выручка составила 78,4 млн рублей (- 59% к 2024 году), чистая прибыль — 5,3 млн (11,9 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы похитили муниципальные участки стоимостью более 10 млн рублей. По приговору суда мошенники получили сроки в колонии и штрафы.