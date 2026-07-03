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Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер: в Новосибирской области на выходных ожидаются резкие перемены погоды

Автор: Артем Рязанов

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Температура будет подниматься до +34 °C

В Новосибирской области на выходных ожидается неустойчивая погода: синоптики предупреждают о грозах, ливнях и шквалистом ветре.

По данным метеорологического прогноза, в регионе с 3 по 5 июля сохранится высокая вероятность осадков и резких изменений погодных условий.

4 июля (суббота) температурный режим останется практически без изменений: ночью +14…+19 °C, днём +29…+34 °C (при облачности — +23…+28 °C). В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы, ночью при грозах местами вероятны сильные дожди. Ветер сменит направление на южное, его скорость составит 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с; ночью при грозах возможны шквалы до 17 м/с.

5 июля (воскресенье) ожидается небольшое понижение температуры: ночью +11…+16 °C (местами до +21 °C), днём +25…+30 °C. В отдельных районах сохранятся кратковременные дожди и грозы. Ветер останется южным, 4–9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём — до 18 м/с.

3–5 июля в некоторых районах ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В эти же дни в отдельных местах сохранится аномально жаркая погода, при которой температура может подниматься до +30 градусов и выше.

Жителей региона просят учитывать прогноз при планировании поездок и активностей на открытом воздухе, а также соблюдать осторожность во время грозы и сильного ветра.

Ранее редакция сообщала о том, что жаркая погода сохранится на выходных в Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : погода на выходных метеопрогноз

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