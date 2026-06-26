Жаркая погода сохранится на выходных в Новосибирской области

В конце июня в Новосибирске сохранится жаркая погода, но время от времени будут идти дожди, которые немного смягчат жару.

По данным Яндекс Погода, 27 июня в городе ожидается тёплая погода. Утром температура составит +23 °C, будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +27 °C, возможен небольшой дождь. Вечером небо будет облачным с прояснениями. Ночью похолодает до +19 °C, сохранится малооблачная погода.

Ветер в течение суток — от 2 до 4 м/с, направление преимущественно северо‑западное. Влажность — от 43 % днём до 71 % утром, атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

28 июня также будет тепло. Утром ожидается +21 °C, малооблачно. Днём температура поднимется до +27 °C, сохранится малооблачная погода. Вечером — +27 °C, облачно с прояснениями. Ночью — +21 °C, облачно с прояснениями.

Ветер — от 2 до 4 м/с, влажность — от 42 % днём до 67 % утром, давление останется на уровне 740 мм рт. ст.

Из-за длительной жары в регионе до конца месяца сохраняется высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Увеличивается риск возникновения ландшафтных пожаров и инцидентов на воде. Спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям не находиться на солнце в часы пик, использовать головные уборы и употреблять больше жидкости, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Ранее редакция сообщала о том, что более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные.