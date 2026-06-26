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Общество

Жаркая погода сохранится на выходных в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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Впрочем, синоптики рекомендуют взять зонтики, так как временами ожидаются дожди

В конце июня в Новосибирске сохранится жаркая погода, но время от времени будут идти дожди, которые немного смягчат жару.

По данным Яндекс Погода, 27 июня в городе ожидается тёплая погода. Утром температура составит +23 °C, будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +27 °C, возможен небольшой дождь. Вечером небо будет облачным с прояснениями. Ночью похолодает до +19 °C, сохранится малооблачная погода.

Ветер в течение суток — от 2 до 4 м/с, направление преимущественно северо‑западное. Влажность — от 43 % днём до 71 % утром, атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

28 июня также будет тепло. Утром ожидается +21 °C, малооблачно. Днём температура поднимется до +27 °C, сохранится малооблачная погода. Вечером — +27 °C, облачно с прояснениями. Ночью — +21 °C, облачно с прояснениями.

Ветер — от 2 до 4 м/с, влажность — от 42 % днём до 67 % утром, давление останется на уровне 740 мм рт. ст.

Из-за длительной жары в регионе до конца месяца сохраняется высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Увеличивается риск возникновения ландшафтных пожаров и инцидентов на воде. Спасательные службы настоятельно рекомендуют жителям не находиться на солнце в часы пик, использовать головные уборы и употреблять больше жидкости, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Ранее редакция сообщала о том, что более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : прогноз погоды погода на выходные

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ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Автор: Юлия Данилова

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

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Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Автор: Оксана Мочалова

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Автор: Артем Рязанов

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

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Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Автор: Артем Рязанов

В День города, 28 июня, праздничные программы пройдут сразу в нескольких парках Новосибирска, а главной точкой притяжения традиционно станет площадь Ленина: на Красном проспекте развернут семь «перекрёстков» с демонстрацией достижений города.

На Михайловской набережной с 13:00 до 22:00 пройдет фестиваль «День молодежи — 2026». Программа включает спортивные, творческие и музыкальные мероприятия. Центральным событием станет Фестиваль уличной культуры с соревнованиями по кикскутингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и танцам.

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Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Автор: Юлия Данилова

На инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова анонсировала запуск в ближайшее время нового ресурса, с которым будет работать ведомство.

— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

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«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области «происходит потеря управляемости» в сфере торговли, управления муниципальной собственностью, а также в сфере пищевой промышленности, что ведёт к «оглушительным потерям поступлений в бюджеты всех уровней, росту потребительских цен и разрушению в регионе пищевой промышленности». Об этом на сессии регионального парламента заявил депутат Яков Новоселов.

По его словам, данные надзорных органов свидетельствуют, что полки магазинов в регионе забиты незаконной, фальсифицированные и недоброкачественной продукцией.

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Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

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Жаркая погода сохранится на выходных в Новосибирской области

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