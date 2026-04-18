Страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Дата:

РСА считает предложенную инициативу излишней

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал позицию комитета Госдумы по финансовому рынку, выступившего против законопроекта об обязательном регрессе в ОСАГО и рекомендовавшего отклонить его. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Законопроект предусматривал, что страховщики должны были бы предъявлять регрессные иски к виновникам дорожно-транспортных происшествий при наличии отягчающих обстоятельств. В своем заключении комитет отметил, что данная инициатива противоречит действующему законодательству и создает практические трудности для ее реализации.

Комитет обнаружил несоответствие между Гражданским кодексом РФ и текущей практикой. Закон позволяет, но не обязывает лицо, возместившее вред, причиненный другим человеком, требовать возмещения от самого причинителя вреда. Если страховые компании будут предъявлять регрессные требования без учета конкретных обстоятельств каждого случая, это приведет к росту их операционных и судебных издержек.

В комитете также отметили трудности с определением виновных: в документах о дорожно-транспортных происшествиях зачастую не хватает информации о лицах, ответственных за нанесение ущерба. Эта проблема особенно актуальна, когда виновником является иностранный гражданин, имеющий водительские права другой страны.

— РСА считает предложенную инициативу по обязательному регрессу излишней: страховщики в настоящее время располагают всеми необходимыми инструментами для взыскания с виновников ДТП выплат, произведенных потерпевшим, и осуществляют данную деятельность по причинам, предусмотренным законом об ОСАГО. Вносить какие-либо изменения в существующий подход, по мнению экспертов союза, не требуется, — указали в РСА.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России.

Источник фото:  Infopro54, авто: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

