Страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал позицию комитета Госдумы по финансовому рынку, выступившего против законопроекта об обязательном регрессе в ОСАГО и рекомендовавшего отклонить его. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Законопроект предусматривал, что страховщики должны были бы предъявлять регрессные иски к виновникам дорожно-транспортных происшествий при наличии отягчающих обстоятельств. В своем заключении комитет отметил, что данная инициатива противоречит действующему законодательству и создает практические трудности для ее реализации.

Комитет обнаружил несоответствие между Гражданским кодексом РФ и текущей практикой. Закон позволяет, но не обязывает лицо, возместившее вред, причиненный другим человеком, требовать возмещения от самого причинителя вреда. Если страховые компании будут предъявлять регрессные требования без учета конкретных обстоятельств каждого случая, это приведет к росту их операционных и судебных издержек.

В комитете также отметили трудности с определением виновных: в документах о дорожно-транспортных происшествиях зачастую не хватает информации о лицах, ответственных за нанесение ущерба. Эта проблема особенно актуальна, когда виновником является иностранный гражданин, имеющий водительские права другой страны.

— РСА считает предложенную инициативу по обязательному регрессу излишней: страховщики в настоящее время располагают всеми необходимыми инструментами для взыскания с виновников ДТП выплат, произведенных потерпевшим, и осуществляют данную деятельность по причинам, предусмотренным законом об ОСАГО. Вносить какие-либо изменения в существующий подход, по мнению экспертов союза, не требуется, — указали в РСА.

