Тарифы на ОСАГО для мотоциклистов Новосибирска вырастут на 40%

Банк России планирует расширить границы тарифов на ОСАГО. В Новосибирской области при этом в два раза вырастет территориальный коэффициент, так как регион относится к «красной зоне» по высокому риску мошенничества с автогражданкой.

— Готовящееся увеличение территориальных коэффициентов для двух регионов (Новосибирская область и Ингушетия) — своего рода прецедент. Банк России не просто констатировал наличие в этих регионах проблем с аномальной убыточностью в ОСАГО, но и намерен учитывать это в тарифе, — констатировал директор по развитию портфеля ОСАГО компании Росгосстрах Юрий Стрекалов, выступая на XI Форуме лидеров страхового рынка.

По его словам, это позволит прекратить кросс-субсидирование за счет водителей из регионов, где ситуация в ОСАГО считается нормальной, и продвинуться в сторону индивидуального и справедливого ценообразования для автомобилистов.

Стрекалов подчеркнул, что эти изменения коснутся не всех водителей «красного» региона.

— Самое серьезное повышение затронет в первую очередь именно недотарифицированных клиентов — для них стоимость полиса может вырасти, соответственно, на 15% для владельцев легковых автомобилей и на 40% — для мотоциклов, — пояснил эксперт.

По его оценке, в среднем по России повышение коснется 30% владельцев легковых авто и 60% владельцев мотоциклов. Сейчас за них платят менее аварийные водители.

За хороших клиентов среди страховщиков идет борьба и им предлагаются большие скидки.

— У страховых компаний сейчас много инструментов, в том числе цифровых и использующих искусственный интеллект, чтобы построить модели, максимально точно оценивающие риски конкретного водителя на конкретной территории. И, соответственно, предложить справедливую стоимость полиса, — пояснил Юрий Стрекалов.

Напомним, по данным за 2024 год, 42% новосибирских водителей ездили без аварий. По этому показателю регион вошел в топ-лидеров по стране.

Как отметил вице-президент – директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске, руководитель рабочей группы по противодействию страховым мошенникам в Новосибирской области Евгений Козлов, по данным за 2025 год, уже 44% местных водителей ездят безаварийно и достойны максимальных скидок по КБМ.

— При этом около 40% водителей в регионе ездят без полиса ОСАГО — люди считают полисы дорогими, — заявил эксперт.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что после введения новых правил верхняя граница тарифного коридора для легковых автомобилей составит 8 665 рублей, а нижняя — 1 399 рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, с начала 2025 года в Новосибирске расследованы 50 случаев мошенничеств в сфере автострахования, к уголовной ответственности привлечено 21 лицо, пресечена деятельность двух организованных преступных групп. По результатам работы межведомственной рабочей группы органами, осуществляющими предварительное расследование в Новосибирске, возбуждено 82 уголовных дела.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожные камеры начнут фиксировать новый вид нарушений в России. Около 10% российских водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО.