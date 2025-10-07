Новосибирские страховщики ждут введения института расследователей

Мошенники могут спровоцировать введение в регионе максимальных ставок по ОСАГО

В конце августа Банк России предложил установить для Новосибирской области максимальный в России поправочный коэффициент для расчета стоимости автострахования. Ключевая причина — в регионе длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в «автогражданке». Причем в список субъектов Федерации, которые могут получить максимальный поправочный коэффициент, попали всего два региона в стране. Кроме Новосибирской области, в черном списке оказалась Ингушетия.

В компании «Зетта Страхование» рассказали, что большую часть фактов мошенничества в автостраховании в Новосибирской области можно разделить на две группы. Первая — это автоподставы, когда мошенники выискивают ничего не подозревающих автомобилистов на перекрестках с круговым движением. Вторая — полностью инсценированные ДТП, в основном наезды на припаркованные автомобили. По второй группе встречались случаи, когда виновники аварии, преимущественно граждане среднеазиатских республик, вообще отсутствовали на территории России или оказывались полностью вымышленными персонажами. В этом направлении ведется работа с правоохранительными органами, за 2025 год возбуждены несколько уголовных дел.

Стоит отметить, что страховщики настаивают на необходимости консолидации мер воздействия на страховых мошенников со стороны органов власти и правоохранительных структур уже несколько лет.

Вице-президент – директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске, руководитель рабочей группы по противодействию страховым мошенникам в Новосибирской области Евгений Козлов уверен: главной причиной, по которой регион сохраняет лидерство в антирейтинге, является тот факт, что в области не работает инструмент неотвратимости наказания.

— В Новосибирской области основная доля ДТП совершается с участием мошенников. И они чувствуют себя в регионе вольготно. Средняя выплата по ОСАГО в стране составляет 100 000 рублей, в Новосибирске — 148 000. Именно поэтому в регионе базовая ставка одна из самых высоких в стране. И это при том, что 44% водителей в городе ездят безаварийно, — констатирует Козлов.

Кроме того, по его наблюдению, около 40% водителей в регионе вообще ездят без полиса ОСАГО, часть из них считают, что это дорого, часть — что в нем нет необходимости, а часть уверены, что «с ними ничего не произойдет».

Креатив автомошенников

По словам Евгения Козлова, статистика показывает, что в число недобросовестных практик в автостраховании входит деятельность нечестных автоюристов (аваркомов). К мошенническим практикам прибегают также и участники ДТП, и организаторы, то есть целая группа людей, которая занимается этим профессионально.

— Мошенниками их может назвать только суд, а до суда такие дела в регионе доходят редко, — констатирует собеседник редакции.

По наблюдению руководителя управления по противодействию страховому мошенничеству «Т-Страхования» Михаила Спивака, самая популярная мошенническая схема — создание фиктивных виновников аварий (реальные люди, которые в данном ДТП не были и не знают, что их указали виновником).

— Виновниками инсценированных ДТП выставляются добросовестные владельцы авто, чьи данные попали в руки мошенников-аваркомов, или выехавшие за пределы РФ мигранты. На такого человека предварительно оформляют ОСАГО. После инсценировки ДТП заполняется европротокол. Мошенник выступает пострадавшим в ДТП, и на его банковский счет приходит страховая выплата. Само преступление часто осуществляется организованной группой, что помогает минимизировать расходы и риск утечки информации.

Между тем в портфеле новосибирских страховщиков есть крайне фееричные кейсы:

Участник одного из ДТП никогда не находился на территории Российской Федерации. Это подтверждает таможня, которая заявляет, что человек не въезжал на территорию России. При этом в полис ОСАГО он вписан.

Участник ДТП вообще никогда не имел водительского удостоверения и машины, но признан виновным в аварии.

Участником одного из ДТП оказался инвалид первой группы, у которого нет ног. Он также признан виновным в ДТП.

В Новосибирске есть водитель, который за год попал в ДТП 53 раза на одном и том же месте. Классикой мошенничества у страховщиков считаются 10-12 повторов за год на одного водителя.

Нередки случаи, когда виновник и пострадавший постоянно меняются местами в разных ДТП.

Участники автоподстав получают за это деньги. К примеру, в конце августа в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела, в рамках которого осудили одну из участниц ДТП, не скрывавшую, что ей за подставу заплатили 5000 рублей.

По словам Евгения Козлова, есть случаи, когда расследуются дела, совершенные группой мошенников из 13 человек. При этом оказывается, что ни один из них не опрошен, и страховщикам отказывают в возбуждении уголовного дела с формулировкой, что «мошенничество совершено неустановленными лицами».

— К нам в компанию приходят люди, которые де факто являются мошенниками, мы знаем их по именам, но они ведут себя достаточно нагло, так как понимают, что им ничего не будет, — рассказывает Евгений Козлов.

Эксперт выделяет еще один новый тренд на рынке ОСАГО в регионе: если раньше мошенники часто имитировали ДТП, то сейчас они реально бьют автомобили. Такие схемы хорошо считываются.

— Как правило, такие ДТП происходят там, где нет камер. В основном в темное время суток, и в них нет пострадавших. Хотя есть ситуации, когда ДТП совершаются днем, прямо под камеру. Якобы случайно проходивший мимо человек снял ДТП. Все страховщики понимают, что это постановка. Хотелось бы, чтобы это понимали и правоохранительные органы, — заявил собеседник редакции.

Цессия с последствиями

— В итоге пострадавший получает минимальные деньги взамен на переуступку прав требования компенсации от страховой и успокаивается. Но при этом не знает, что автоюрист по договору цессии получает в 2–4 раза больше. Злоупотребляя правом, такие специалисты умышленно уклоняются от своевременного получения выплат, меняют счета, копят пени и т.д. И в итоге вместо 400 000 рублей получают 1,2 млн. Такую доходность не даст ни один из финансовых инструментов, поэтому недобросовестные автоюристы не бросают этот бизнес, тем более он не наказуем, — говорит Козлов.

Второй по остроте проблемой в регионе является. Евгений Козлов заявляет, что у большинства таких нечестных специалистов ключевая задача — прийти и

Он не рекомендует страхователям заключать договоры цессии. По словам собеседника редакции, сегодня ни один страховщик не заинтересован в затягивании сроков выплаты и неосновательном уменьшении ее размера, так как это предусматривает серьезные санкции со стороны регулятора, вплоть до приостановки лицензии и лишения лицензии по ОСАГО.

Помимо договора цессии, недобросовестные посредники часто предлагают подписать доверенности на представление интересов пострадавшего и открытие счета. Подписывая доверенность, не следует забывать о том, что автомобилисту придется заплатить подоходный налог с пеней и штрафы, если их через суд получит от страховой компании автоюрист. Все из-за того, что по документам деньги получает именно водитель, а не его представитель. Таких случаев достаточно много. Однако автомобилисты добровольно соглашаются на эти условия, а значит, обязаны заплатить налоги.

Эту информацию редакции подтвердил один из автомобилистов Новосибирска — Александр. Пару лет назад он попал в ДТП и согласился передать взыскание выплаты со страховой компании автоюристу. А потом крайне удивился начисленному налогу на полученный доход в 2025 году.

— Проверял документы на Госуслугах и увидел уведомление от налоговой о наличии налоговой задолженности. Как оказалось, около 1 млн автоюрист получил от страховой компании по моему страховому случаю. Я от него после ДТП получил чуть более 200 000 рублей. На тот момент не хотел заморачиваться и прикинул, что смогу восстановить машину за эти деньги. А теперь вот попал, — констатировал собеседник редакции.

Уголовные дела — все еще редкое явление

Евгений Козлов называет ключевой парадокс, который, по его словам, не дает сдвинуть ситуацию со страховым мошенничеством в регионе из «красной» высокорисковой зоны. По его словам, в области созданы рабочие группы, в том числе межведомственные, для противодействия страховому мошенничеству, есть понимание, в том числе со стороны органов власти и правоохранительных структур, что проблема существует. Но как только речь заходит о реализации, все останавливается.

— Службы безопасности страховщиков предоставляют в правоохранительные органы практически готовые материалы, которые нужно оформить в соответствии с АПК, чтобы они приобрели законный характер. Но в итоге мы раз за разом бьемся как рыба об лед, — заявил он. — Очевидно, что борьба со страховым мошенничеством не является приоритетным направлением для правоохранительных органов на текущий момент, — говорит Михаил Спивак.

В прокуратуре Новосибирской области по запросу Infopro54 проанализировали данные о состоянии преступности в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в регионе и отметили, что в 2025 году установлено наличие положительной динамики на территории области в расследовании анализируемой категории преступлений. За 8 месяцев 2025 года следственными подразделениями, подчиненными ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждены 50 уголовных дел рассматриваемой категории, расследованы уголовные дела о 70 преступлениях, в качестве обвиняемых по уголовным делам привлечены 48 лиц.

— Преступления рассматриваемой категории в основном совершались путем инсценирования дорожно-транспортных происшествий, оформления и последующего предъявления в страховые компании фиктивных документов для получения страховых выплат. Указанная тенденция сохраняется и в настоящее время, — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре также привели статистику вынесенных приговоров по мошенничествам в ОСАГО. Так, в 2024 году судами области осуждены 18 лиц за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. Им назначены наказания в виде штрафа в размере 150 000 рублей, от года до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, трем лицам также назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 100 000 до 250 000 рублей.

За 2025 год осуждены 5 лиц по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, им назначены наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей, лишения свободы от года до 2 лет условно, реального лишения свободы сроком на 2 года.

— К примеру, приговором одного из судов г. Новосибирска граждане О. и К. признаны виновными и осуждены по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ за мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Ранее осужденному К. назначены к отбытию по совокупности приговоров 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Осужденному О. назначен штраф в размере 40 000 рублей. Судом установлено, что К. и О., действуя умышленно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана относительно наступления страхового случая — инсценировки ДТП 22.12.2023 в г. Новосибирске с привлечением автомобилей ГАЗ и Porsche Cayenne Turba — похитили денежные средства в сумме 400 000 рублей, принадлежащие страховой компании, причинив последней ущерб. «Приговор вступил в силу 21 мая 2025 года», — говорится в ответе, полученном редакцией.

Инструменты влияния на рынок ОСАГО

Михаил Спивак рассказал Infopro54, что для снижения рисков страхового мошенничества компания использует ML-модели и проводит процесс сбора документов и доказательств, которые нужны для отказа в урегулировании заявленных мошеннических событий.

— В случае выявления мошеннических схем мы направляем заявление в правоохранительные органы. Так, с начала 2024 года мы частично или полностью отказали мошенникам в страховых выплатах по ОСАГО в более чем 2 390 случаях. Эти функции направлены на создание образа компании, которая неудобна и нетерпима в отношении мошенников, в результате чего выбор «Т-Страхования» в качестве объекта для недобросовестных действий становится неочевидным, — пояснил он.

По словам Евгения Козлова, чтобы ситуация в борьбе со страховыми мошенниками в Новосибирской области системно сдвинулась, необходима политическая воля руководителей всех структур, задействованных в этом процессе, в том числе органов власти региона.

— Не думаю, что кого-то устраивает лидерство Новосибирской области в мошенничестве в ОСАГО. А если задуматься о том, какой эффект это оказывает на жителей области, которые вынуждены переплачивать за полис из-за мошенников? У большинства страховщиков по «автогражданке» не то что нулевая, а отрицательная рентабельность, но они не могут уйти из Новосибирской области, так как по закону об ОСАГО должны присутствовать во всех субъектах федерации РФ, — констатирует Козлов.

Собеседник редакции отметил, что уже несколько лет страховщики предлагают создать группу сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на мошенничестве в «автогражданке». В такой ситуации они смогут говорить со страховщиками на одном языке, быстрее вникать в собранные компаниями материалы и понимать, в какую сторону двигаться.

— Такая группа несколько лет назад создавалась, проработала около 10 месяцев, а потом сотрудников направили в другие отделы. Сейчас документы для возбуждения уголовного дела попадают следователям по случайному принципу, и не всегда у сотрудников есть нужные компетенции. Мы готовы делиться своими знаниями, методиками по определению признаков страхового мошенничества, главное — чтобы принцип неотвратимости наказания в регионе заработал, — подчеркнул Козлов.

Еще одно предложение, которое страховщики продвигают с 2023 года, — это доступ к камерам фиксации ДТП.

— В Минцифры отмечают, что она предоставляется только правоохранительным структурам, а частным компаниям — нет. Но во многих регионах России такие данные предоставляются страховым компаниям, — говорит Козлов.

В «Зетта Страховании» рассказали, что предоставление доступа к камерам наблюдения — лишь одна из мер, которые могут способствовать противодействию страховому мошенничеству. Камеры необходимо установить прежде всего на перекрестках с круговым движением. Видеоматериалы с моментами ДТП позволят страховщикам, а также сотрудникам полиции проводить объективные экспертизы, которые могут свидетельствовать об умысле мошенников.

С точки зрения законодательства страховщики настаивают на создании института страховых расследователей. Предполагается, что это будет одна из функций работников службы безопасности компании, а собранные ими доказательства будут иметь законную силу, что позволит упростить работу правоохранительных органов.

— Расследователи будут собирать первичный материал, который законодательно будет прописан как основание для принятия решения правоохранителями по возбуждению или об отказе в возбуждении дела, — поясняет Евгений Козлов.

Кроме того, страховщики требуют убрать с дорог аваркомов. Собеседник Infopro54 заявил, что никакой функции, кроме как убедить участника ДТП заключить договор цессии и помочь заполнить европротокол за 12 000–15 000 рублей, они не несут. Евгений Козлов отметил, что в интернете есть четкий алгоритм по оформлению европротокола, и у Новосибирска один из самых высоких показателей в стране по заполнению этих документов, что свидетельствует о продвинутости автовладельцев региона.

Ранее редакция сообщала о том, что ситуацию с мошенниками в ОСАГО в Новосибирске взял на контроль прокурор Бучман.