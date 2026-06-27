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Авто

Почти половина новосибирских водителей ездят без аварий

Автор: Артем Рязанов

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При этом в регионе восемь месяцев действовал самый высокий коэффициент при покупке полиса ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в Новосибирской области 47,7% водителей имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО — это выше среднего показателя по стране (42,9%). Регион вошёл в группу субъектов РФ с уровнем скидки выше общероссийского наряду с Ленинградской, Псковской и другими областями.

В целом по России доля автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) за год (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года по сравнению с периодом с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) выросла на 6 п. п.: с 37,3% до 42,9%. Как пояснил президент РСА Уфимцев, рост связан с ежегодным перерасчётом КБМ (он проводится 1 апреля) и с тем, что водители стараются ездить аккуратнее.

При этом самые высокие доли безаварийных водителей зафиксированы в Москве (52,8%) и Санкт-Петербурге (51,3%), а самые низкие — в республиках Северного Кавказа: например, в Дагестане — 10,8%, в Ингушетии — 14,8%.

— Максимальная скидка за безаварийную езду доступна тем, кто в течение десяти лет не становился виновником ДТП. Доля таких автовладельцев, обладающих минимальным значением КБМ по ОСАГО, во всех регионах страны выросла за смещённый календарный год. Такой рост связан с ежегодным перерасчётом коэффициента бонус-малус (КБМ), который проводится 1 апреля и действует в течение года, а также с ответственностью самих автовладельцев, которые стараются ездить аккуратно и соблюдать ПДД, — напомнил Евгений Уфимцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на 25% снизили тарифы по ОСАГО.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : РСА ОСАГО автомобиль

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Новосибирские таксисты массово переходят на газ

Автор: Артем Рязанов

В сфере пассажирских перевозок в Новосибирской области участники рынка пока говорят о локальных сложностях с обеспечением топливом: на отдельных АЗС отсутствует бензин марки АИ‑95, а на некоторых станциях не удаётся заправиться из‑за сбоев в логистике.

По словам Андрея Артюха, руководителя Ассоциации работников такси Новосибирска, в свете последних событий можно прогнозировать рост цен на услуги такси. О каком индексации может идти речь собеседник Infopro54 не уточнил.

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В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года в Новосибирске зафиксировано уже 115 пожаров, связанных с автотранспортом. Об этом сообщила мэрия города.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что огонь уничтожает машину за 5-7 минут.

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Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

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Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Почти половина новосибирских водителей ездят без аварий

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