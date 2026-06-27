Почти половина новосибирских водителей ездят без аварий

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в Новосибирской области 47,7% водителей имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО — это выше среднего показателя по стране (42,9%). Регион вошёл в группу субъектов РФ с уровнем скидки выше общероссийского наряду с Ленинградской, Псковской и другими областями.

В целом по России доля автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) за год (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года по сравнению с периодом с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) выросла на 6 п. п.: с 37,3% до 42,9%. Как пояснил президент РСА Уфимцев, рост связан с ежегодным перерасчётом КБМ (он проводится 1 апреля) и с тем, что водители стараются ездить аккуратнее.

При этом самые высокие доли безаварийных водителей зафиксированы в Москве (52,8%) и Санкт-Петербурге (51,3%), а самые низкие — в республиках Северного Кавказа: например, в Дагестане — 10,8%, в Ингушетии — 14,8%.

— Максимальная скидка за безаварийную езду доступна тем, кто в течение десяти лет не становился виновником ДТП. Доля таких автовладельцев, обладающих минимальным значением КБМ по ОСАГО, во всех регионах страны выросла за смещённый календарный год. Такой рост связан с ежегодным перерасчётом коэффициента бонус-малус (КБМ), который проводится 1 апреля и действует в течение года, а также с ответственностью самих автовладельцев, которые стараются ездить аккуратно и соблюдать ПДД, — напомнил Евгений Уфимцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на 25% снизили тарифы по ОСАГО.