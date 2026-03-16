Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

В России предложили изменить правила выплат по ОСАГО. Максимальная ответственность страховщика может составить 400 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия».

Предлагаемые поправки должны стать частью так называемой реформы натурального возмещения, цель которой — увеличить долю ремонта автомобилей (оплаты услуг СТО), а не прямых денежных выплат пострадавшим.

На сегодняшний день ремонт по ОСАГО проводится лишь в 6,1% случаев. В остальных ситуациях водители предпочитают (или вынуждены) получать денежную компенсацию.

По словам Уфимцева, в последние годы участились случаи взыскания через суд сумм, значительно превышающих установленный лимит. Часто в этом участвуют автоюристы. Они скупают у пострадавших права требования долга и через суд взыскивают со страховых компаний суммы, достигающие миллионов рублей.

Предпосылкой для этого, как правило, становится срыв сроков ремонта. Если страховая компания не укладывается в отведенные законом 30 дней (например, из-за дефицита запчастей или отказа клиента от восстановленных деталей), она автоматически попадает под риск многомиллионных исков.

— Планируется положить конец подобной практике. Страховая компания должна понимать, что в случае невозможности организации ремонта из-за дефицита запчастей или длительных сроков их доставки, ее максимальная ответственность составит 400 тысяч рублей. Превышающие эту сумму затраты должны быть взысканы непосредственно с виновника дорожно-транспортного происшествия, — объяснил Уфимцев.

Законопроект вносит три ключевых изменения.

Во-первых, он уточняет верхний предел ответственности страховщика — 400 тысяч рублей (напомним, это действующая максимальная выплата за вред имуществу, однако сейчас через суды часто взыскивают больше за счет штрафов и пеней).

Во-вторых, круг получателей компенсации предлагается ограничить самими пострадавшими или их законными представителями (опекунами), что должно исключить из процесса скупщиков долгов — автоюристов.

В-третьих, максимальный срок ремонта по ОСАГО увеличивается до 45 дней. Это положение уже включено в законопроект, который прошел первое чтение.

Как отметил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, такая инициатива несет в себе негативные последствия. В таком законе будут защищены только интересы страховщиков.

— Если все выплаты, превышающие 400 тысяч рублей, будут перенесены в суд, количество судебных процессов возрастет. Сейчас, когда по одной машине претензии предъявляются с разных сторон, ситуация управляема. Но что делать, если в одной аварии окажется несколько пострадавших? Суды и так сейчас не справляются с потоком дел. И получается, что мы хотим еще больше усложнить ситуацию? Далеко не каждый автовладелец решится пойти в суд. Это требует времени и денег. Даже если суд удовлетворит иск и вернет часть затрат, расходы на юриста могут быть не в полном объеме. Кроме того, еще раз подчеркну, суды перегружены. Если на них ляжет еще больше нагрузки, это может вызвать недовольство как у судей, так и у граждан. Также стоит отметить, что сумма иска может быть увеличена за счет ущерба здоровью или имуществу. Например, это может быть ноутбук, пострадавший в аварии, — рассказал Ашурков.

Во-вторых, увеличение срока ремонта. Как считает эксперт, страховые компании часто вынуждены выплачивать штрафы автовладельцам, и не только из-за сроков, но и из-за не очень качественного ремонта, который делают СТО.

— Третье и самое важное изменение — круг получателей компенсаций сужается до пострадавших и их законных представителей. Это сделано для того, чтобы исключить, по мнению страховых компаний, лиц, получающих выплаты по соглашению. Это нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации. Если я потерпевший, но передал полномочия автоюристу или продал свое право, я могу это сделать, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Не по закону об ОСАГО. Давайте не будем смешивать разные вещи. Из текста новации становится понятно, что Уфимцев вообще-то не скрывает, что защищает только интересы страховых компаний, — подчеркивает глава ФАР по Новосибирской области.

