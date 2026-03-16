Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Эта инициатива может привести к негативным последствиям

В России предложили изменить правила выплат по ОСАГО. Максимальная ответственность страховщика может составить 400 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия».

Предлагаемые поправки должны стать частью так называемой реформы натурального возмещения, цель которой — увеличить долю ремонта автомобилей (оплаты услуг СТО), а не прямых денежных выплат пострадавшим.

На сегодняшний день ремонт по ОСАГО проводится лишь в 6,1% случаев. В остальных ситуациях водители предпочитают (или вынуждены) получать денежную компенсацию.

По словам Уфимцева, в последние годы участились случаи взыскания через суд сумм, значительно превышающих установленный лимит. Часто в этом участвуют автоюристы. Они скупают у пострадавших права требования долга и через суд взыскивают со страховых компаний суммы, достигающие миллионов рублей.
Предпосылкой для этого, как правило, становится срыв сроков ремонта. Если страховая компания не укладывается в отведенные законом 30 дней (например, из-за дефицита запчастей или отказа клиента от восстановленных деталей), она автоматически попадает под риск многомиллионных исков.

— Планируется положить конец подобной практике. Страховая компания должна понимать, что в случае невозможности организации ремонта из-за дефицита запчастей или длительных сроков их доставки, ее максимальная ответственность составит 400 тысяч рублей. Превышающие эту сумму затраты должны быть взысканы непосредственно с виновника дорожно-транспортного происшествия, — объяснил Уфимцев.

Законопроект вносит три ключевых изменения.

Во-первых, он уточняет верхний предел ответственности страховщика — 400 тысяч рублей (напомним, это действующая максимальная выплата за вред имуществу, однако сейчас через суды часто взыскивают больше за счет штрафов и пеней).

Во-вторых, круг получателей компенсации предлагается ограничить самими пострадавшими или их законными представителями (опекунами), что должно исключить из процесса скупщиков долгов — автоюристов.

В-третьих, максимальный срок ремонта по ОСАГО увеличивается до 45 дней. Это положение уже включено в законопроект, который прошел первое чтение.

Как отметил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, такая инициатива несет в себе негативные последствия. В таком законе будут защищены только интересы страховщиков.

— Если все выплаты, превышающие 400 тысяч рублей, будут перенесены в суд, количество судебных процессов возрастет. Сейчас, когда по одной машине претензии предъявляются с разных сторон, ситуация управляема. Но что делать, если в одной аварии окажется несколько пострадавших? Суды и так сейчас не справляются с потоком дел. И получается, что мы хотим еще больше усложнить ситуацию? Далеко не каждый автовладелец решится пойти в суд. Это требует времени и денег. Даже если суд удовлетворит иск и вернет часть затрат, расходы на юриста могут быть не в полном объеме. Кроме того, еще раз подчеркну, суды перегружены. Если на них ляжет еще больше нагрузки, это может вызвать недовольство как у судей, так и у граждан. Также стоит отметить, что сумма иска может быть увеличена за счет ущерба здоровью или имуществу. Например, это может быть ноутбук, пострадавший в аварии, — рассказал Ашурков.

Во-вторых, увеличение срока ремонта. Как считает эксперт, страховые компании часто вынуждены выплачивать штрафы автовладельцам, и не только из-за сроков, но и из-за не очень качественного ремонта, который делают СТО.

— Третье и самое важное изменение — круг получателей компенсаций сужается до пострадавших и их законных представителей. Это сделано для того, чтобы исключить, по мнению страховых компаний, лиц, получающих выплаты по соглашению. Это нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации. Если я потерпевший, но передал полномочия автоюристу или продал свое право, я могу это сделать, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Не по закону об ОСАГО. Давайте не будем смешивать разные вещи. Из текста новации становится понятно, что Уфимцев вообще-то не скрывает, что защищает только интересы страховых компаний, — подчеркивает глава ФАР по Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54/автор Оксана Мочалова

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщило о сроках введения сезонных ограничений для тяжеловесного транспорта на дорогах Новосибирской области в 2026 году.

На региональных и межмуниципальных трассах они будут действовать с 13 апреля по 24 мая. Транспорту, независимо от наличия груза, с нагрузкой на ось более 5 тонн потребуется специальное разрешение для проезда.

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Автор: Юлия Данилова

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В феврале средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области опустилась до 3,55 миллиона рублей. Особенно сильно подешевели популярные модели Exeed, Chery и Geely, выяснили эксперты Авто.ру Бизнес.

Средняя стоимость машины снизилась до 3,55 миллиона рублей, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди моделей сильнее всего подешевел Exeed RX — на 12,9%, до 4,37 миллиона рублей. Также заметно упали в цене Chery Tiggo 7L (на 1,8%, до 2,74 миллиона рублей) и Geely Cityray (на 1%, до 3,15 миллиона рублей).

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Автор: Артем Рязанов

На трассе К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» из-за погодных условий временно ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД).

Согласно сообщению ведомства, 6 марта до 16:00 приостановлено движение грузового транспорта и пассажирского автобусного сообщения на дороге К-19р. Ограничение связано с сильным ветром и снежным бураном, которые значительно ухудшили видимость до 50 метров. Позже ТУАД сообщил, что ограничения продлены до 19.00.

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг опубликовал список автомобилей отечественного производства, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

В перечень вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. Также в список попали модели SP7 и SF1 от Sollers, электромобили i-Joy, i-Sky и гибрид i-Space от Evolute, а также Free, Dream и Passion от Voyah. От бренда «Москвич» представлены модели 3, 3е, 6 и 8, а также М70 и М90. В список добавлен электромобиль UMO 5.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
