Как доставить Французскую мебель в Россию

Решить вопрос с доставкой помогут специализированные компании, которые занимаются международными грузоперевозками крупногабаритного товара с таможенным оформлением.

Почему покупают мебель во Франции?

Качественная французская мебель стоит дорого, тем не менее, она пользуется большой популярностью среди российских потребителей, так как никогда не выходит из моды. Ее невозможно перепутать с продукцией других производителей. Она отличается своеобразным шармом, шикарным видом и превосходным качеством.

Предметы антиквариата

Французы бережно относятся к вещам, в том числе и к мебели. Они всегда дарят вторую жизнь старым предметам быта, не желая с ними расставаться. В их квартирах и домах можно увидеть бабушкино кресло, перетянутое новой обивкой, или тумбочку, оставшуюся от дедушки и покрашенную яркой краской.

Именно во Франции блошиный рынок и антикварные магазины изобилуют уникальными и антикварными моделями мебели. Сюда на распродажи для профессионалов съезжаются антикварщики со всего мира и покупают по доступной цене оригинальные старинные предметы в свою коллекцию, чтобы впоследствии продать за немалые деньги.

Современное качество

Современная французская мебель отличается элегантностью и шиком. Она привносит в домашний уют особенный колорит и очарование. В коммерческом пространстве выполняет роль яркого функционального украшения, поэтому популярна в оформлении интерьеров престижных клубов, модных ресторанов, уютных отелей, элитных квартир и домов.

Отличительные характеристики французской мебели:

изогнутые линии;

безукоризненное исполнение;

производство из ценных пород деревьев;

сочетание полированной поверхности с матовой позолотой;

обивка мягкотуры нарядными дорогими тканями пастельных тонов;

наличие в дизайне стильной инкрустации и великолепной изящной резьбы.

При царственном виде, изделия удобны, практичны и надежны. Купить мебель во Франции — значит получить высокую оценку своего статуса и утонченного вкуса.

С какими проблемами можно столкнуться при доставке?

При перевозке мебели из Франции надо иметь документы на покупку и желательно выполнять погрузку изделий вручную (особенно антикварных предметов). Большая часть сложностей, а вместе с ними и задержек при доставке связана с таможенным оформлением.

Чтобы не возникло проблем с товаром и его транспортировкой, необходимо соблюсти несколько условий:

Заказывать из Франции только те предметы, которые не подпадают под действующие санкции. Пользоваться услугами надёжных и проверенных грузоперевозчиков. Предоставлять подлинные и достоверные документы.

Воспользовавшись услугами компаний международных грузоперевозок с таможенным оформлением, заказанный товар будет доставлен без повреждений и точно в заявленные сроки.

Виды и особенности грузоперевозок из Франции

Франция — экономически развитая и географически выгодно расположенная страна. Она имеет доступ к морю, развитую железнодорожную инфраструктуру, благоустроенные шоссе и автомагистрали, пригодные для грузоперевозок. Поэтому доставка мебели в Россию возможна всеми возможными способами.

Авиаперевозка

Этот способ оперативно решает вопрос доставки груза — в течение 1–3 дня, но при является одним из самых дорогих. Стоимость услуги вычисляется исходя из веса продукции — чем больше товара перевозится, тем меньше нужно оплатить за каждый килограмм груза. Например, наиболее выгодным (дешевым) вариантом является перевозка продукции объемом 6 м3 или весом 1 т. Каждый килограмм в этом случае обойдется около $3–5. При перевозке до 45 кг стоимость 1 кг товара колеблется в пределах $12–13.

В интернете можно найти предложения от некоторых транспортных компаний, которые предлагают свои услуги по стоимости 9 – 10 € за килограмм. При меньшей цене за услуги придется совершить ряд самостоятельных действий:

оплатить стоимость терминала, сертификатов, страхования;

покрыть затраты на погрузо-разгрузочные работы;

оформить пакет документов и многое другое.

Для грузоперевозки воздушным путем используются аэропорты Парижа, Ниццы, Марселя, Тулузы, Лиона, Бордо и Монпелье.

Автоперевозка

Перевозки грузов автомобилями отличаются высокой гибкостью, так как может подстраиваться под конкретные и непредвиденные ситуации. К тому же, этот способ дешевле и сохраннее. Около 50 % всех доставок из Франции в Россию приходится именно на автомобильный транспорт. Сроки автодоставки составляют 10–15 суток с учетом растаможки и других сопроводительных процедур.

Отправной точкой пути чаще всего является Париж, так как в столице сосредоточено наибольшее количество консолидационных складов. Если груз доставляется на склад консолидации в Москве, то маршрут пролегает через несколько европейских стран: Бельгию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. При доставке на склад в Санкт-Петербурге — через Беларусь. Со склада консолидации товар доставляется в конечную точку пути. Растаможка может быть проведена как в России, так и в Германии или Латвии (в целях экономии).

Морская доставка

Не самый простой способ доставки, так как транспортировка морем происходит с подключением многих стран ЕС. Зато морские судна дешевле в обслуживании и топливе, чем самолеты и сухопутный транспорт. Водный транспорт (20-45-футовых морские контейнеры) отправляется из портов Гавр, Лорьян, Марсель, Шербур и прибывают в порты Санкт-Петербурга, Новороссийск, Таганрог, Азов, Усть-Луга. Время в пути составляет около двух недель. По согласованности с получателем мебель может быть доставлена в порты Прибалтики или Финляндии, а из них ввезена в Россию автомобилем.

Основные преимущества морских перевозок — обеспечение выгодной стоимости доставки разных типов сборных/ комплектных грузов и упрощенный процесс таможенного оформления грузов в порту Санкт-Петербурга.

Сборный груз

Небольшую партию мебели (менее 30 м3) выгоднее отправлять в составе сборного груза, так как такой способ является самым экономичным вариантом. Суть состоит в том, что нет необходимости нанимать целое транспортное средство и оплачивать при этом пустоту. Все расходы на топливо и предоставляемые услуги компанией покрываются сразу целой группой лиц — клиентов, чей товар везется в одном транспорте. Это позволяет максимально раздробить цену на всех грузовладельцев. Сборный груз может быть доставлен любым из существующих способов — морем, по воздуху или автомобилем.

Сроки доставки из Франции

Сроки доставки грузов из Франции в Россию зависят от ряда обстоятельств, включая выбранный вид транспортного средства, согласованный маршрут и конечную точку пути. Мебель будет доставлена:

в Москву и Санкт-Петербург — в течение 10-14 дней;

в Нижний Новгород — 11-15 дней;

в Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону и Самару — 13-18 дней;

в Уфу — 14-19 дней;

в Екатеринбург, Казань, Пермь и Челябинск — 16-21 дней;

в Новосибирск, Красноярск и Омск — 17-24 дней.

Цены на доставку грузов из Франции в Москву и города России

Стоимость доставки грузов из Франции в Россию зависит от нескольких составляющих:

выбранного способа доставки;

габаритов и веса товара;

маршрута.

Цены также могут изменяться в зависимости от скачков валюты. Сегодня 1м3 стоит от 800 €, 2м3 — от 1150, 1м3 — от 1400 €, 4м3 — от 1700 €, фура обойдется от 4500 € (расчет составлен исходя из расстояния в 2 836 км).

Подытожим. Наиболее быстрым, но при этом самым дорогим способом доставки мебели из Франции в Россию является авиаперевозка. Самым экономичным — перевозка морем или в составе сборного груза при небольшом объеме, а наиболее маневренным и гибким — автоперевозка.

Если вам трудно определиться, какой же способ лучше подойдет для перевозки мебели, всегда можно обратиться за помощью к консультантам компании международных грузоперевозок крупногабаритного товара с таможенным оформлением. Они подберут оптимальный вариант, учитывая ваш бюджет и срочность доставки.

Статья подготовлена при участие эксперта по перевозке из Франции в Россию