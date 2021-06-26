Как доставить Французскую мебель в Россию

Решить вопрос с доставкой помогут специализированные компании, которые занимаются международными грузоперевозками крупногабаритного товара с таможенным оформлением.
Качественная французская мебель стоит дорого, тем не менее, она пользуется большой популярностью среди российских потребителей, так как никогда не выходит из моды. Ее невозможно перепутать с продукцией других производителей. Она отличается своеобразным шармом, шикарным видом и превосходным качеством.
Французы бережно относятся к вещам, в том числе и к мебели. Они всегда дарят вторую жизнь старым предметам быта, не желая с ними расставаться. В их квартирах и домах можно увидеть бабушкино кресло, перетянутое новой обивкой, или тумбочку, оставшуюся от дедушки и покрашенную яркой краской.
Именно во Франции блошиный рынок и антикварные магазины изобилуют уникальными и антикварными моделями мебели. Сюда на распродажи для профессионалов съезжаются антикварщики со всего мира и покупают по доступной цене оригинальные старинные предметы в свою коллекцию, чтобы впоследствии продать за немалые деньги.
Современная французская мебель отличается элегантностью и шиком. Она привносит в домашний уют особенный колорит и очарование. В коммерческом пространстве выполняет роль яркого функционального украшения, поэтому популярна в оформлении интерьеров престижных клубов, модных ресторанов, уютных отелей, элитных квартир и домов.
Отличительные характеристики французской мебели:
изогнутые линии;
безукоризненное исполнение;
производство из ценных пород деревьев;
сочетание полированной поверхности с матовой позолотой;
обивка мягкотуры нарядными дорогими тканями пастельных тонов;
наличие в дизайне стильной инкрустации и великолепной изящной резьбы.
При царственном виде, изделия удобны, практичны и надежны. Купить мебель во Франции — значит получить высокую оценку своего статуса и утонченного вкуса.
При перевозке мебели из Франции надо иметь документы на покупку и желательно выполнять погрузку изделий вручную (особенно антикварных предметов). Большая часть сложностей, а вместе с ними и задержек при доставке связана с таможенным оформлением.
Чтобы не возникло проблем с товаром и его транспортировкой, необходимо соблюсти несколько условий:
Заказывать из Франции только те предметы, которые не подпадают под действующие санкции.
Пользоваться услугами надёжных и проверенных грузоперевозчиков.
Предоставлять подлинные и достоверные документы.
Воспользовавшись услугами компаний международных грузоперевозок с таможенным оформлением, заказанный товар будет доставлен без повреждений и точно в заявленные сроки.
Франция — экономически развитая и географически выгодно расположенная страна. Она имеет доступ к морю, развитую железнодорожную инфраструктуру, благоустроенные шоссе и автомагистрали, пригодные для грузоперевозок. Поэтому доставка мебели в Россию возможна всеми возможными способами.
Этот способ оперативно решает вопрос доставки груза — в течение 1–3 дня, но при является одним из самых дорогих. Стоимость услуги вычисляется исходя из веса продукции — чем больше товара перевозится, тем меньше нужно оплатить за каждый килограмм груза. Например, наиболее выгодным (дешевым) вариантом является перевозка продукции объемом 6 м3 или весом 1 т. Каждый килограмм в этом случае обойдется около $3–5. При перевозке до 45 кг стоимость 1 кг товара колеблется в пределах $12–13.
В интернете можно найти предложения от некоторых транспортных компаний, которые предлагают свои услуги по стоимости 9 – 10 € за килограмм. При меньшей цене за услуги придется совершить ряд самостоятельных действий:
оплатить стоимость терминала, сертификатов, страхования;
покрыть затраты на погрузо-разгрузочные работы;
оформить пакет документов и многое другое.
Для грузоперевозки воздушным путем используются аэропорты Парижа, Ниццы, Марселя, Тулузы, Лиона, Бордо и Монпелье.
Перевозки грузов автомобилями отличаются высокой гибкостью, так как может подстраиваться под конкретные и непредвиденные ситуации. К тому же, этот способ дешевле и сохраннее. Около 50 % всех доставок из Франции в Россию приходится именно на автомобильный транспорт. Сроки автодоставки составляют 10–15 суток с учетом растаможки и других сопроводительных процедур.
Отправной точкой пути чаще всего является Париж, так как в столице сосредоточено наибольшее количество консолидационных складов. Если груз доставляется на склад консолидации в Москве, то маршрут пролегает через несколько европейских стран: Бельгию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. При доставке на склад в Санкт-Петербурге — через Беларусь. Со склада консолидации товар доставляется в конечную точку пути. Растаможка может быть проведена как в России, так и в Германии или Латвии (в целях экономии).
Не самый простой способ доставки, так как транспортировка морем происходит с подключением многих стран ЕС. Зато морские судна дешевле в обслуживании и топливе, чем самолеты и сухопутный транспорт. Водный транспорт (20-45-футовых морские контейнеры) отправляется из портов Гавр, Лорьян, Марсель, Шербур и прибывают в порты Санкт-Петербурга, Новороссийск, Таганрог, Азов, Усть-Луга. Время в пути составляет около двух недель. По согласованности с получателем мебель может быть доставлена в порты Прибалтики или Финляндии, а из них ввезена в Россию автомобилем.
Основные преимущества морских перевозок — обеспечение выгодной стоимости доставки разных типов сборных/ комплектных грузов и упрощенный процесс таможенного оформления грузов в порту Санкт-Петербурга.
Небольшую партию мебели (менее 30 м3) выгоднее отправлять в составе сборного груза, так как такой способ является самым экономичным вариантом. Суть состоит в том, что нет необходимости нанимать целое транспортное средство и оплачивать при этом пустоту. Все расходы на топливо и предоставляемые услуги компанией покрываются сразу целой группой лиц — клиентов, чей товар везется в одном транспорте. Это позволяет максимально раздробить цену на всех грузовладельцев. Сборный груз может быть доставлен любым из существующих способов — морем, по воздуху или автомобилем.
Сроки доставки грузов из Франции в Россию зависят от ряда обстоятельств, включая выбранный вид транспортного средства, согласованный маршрут и конечную точку пути. Мебель будет доставлена:
в Москву и Санкт-Петербург — в течение 10-14 дней;
в Нижний Новгород — 11-15 дней;
в Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону и Самару — 13-18 дней;
в Уфу — 14-19 дней;
в Екатеринбург, Казань, Пермь и Челябинск — 16-21 дней;
в Новосибирск, Красноярск и Омск — 17-24 дней.
Стоимость доставки грузов из Франции в Россию зависит от нескольких составляющих:
выбранного способа доставки;
габаритов и веса товара;
маршрута.
Цены также могут изменяться в зависимости от скачков валюты. Сегодня 1м3 стоит от 800 €, 2м3 — от 1150, 1м3 — от 1400 €, 4м3 — от 1700 €, фура обойдется от 4500 € (расчет составлен исходя из расстояния в 2 836 км).
Подытожим. Наиболее быстрым, но при этом самым дорогим способом доставки мебели из Франции в Россию является авиаперевозка. Самым экономичным — перевозка морем или в составе сборного груза при небольшом объеме, а наиболее маневренным и гибким — автоперевозка.
Если вам трудно определиться, какой же способ лучше подойдет для перевозки мебели, всегда можно обратиться за помощью к консультантам компании международных грузоперевозок крупногабаритного товара с таможенным оформлением. Они подберут оптимальный вариант, учитывая ваш бюджет и срочность доставки.
Статья подготовлена при участие эксперта по перевозке из Франции в Россию
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Новости компаний
Комментировать