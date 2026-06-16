Ребенку с расщелиной твердого и мягкого нёба требуется дорогостоящее лечение

Соня Трифонова родилась с расщелиной мягкого и твердого нёба, нарушением слуха. В восемь месяцев ей провели первую операцию по устранению расщелины, через несколько лет выполнили шунтирование барабанных перепонок. Слух восстановился, но речь так и не развивалась. С двух с половиной лет девочка занималась с логопедами, но особых результатов не было. Врачи выявили у нее расстройство развития экспрессивной речи. Два года назад хирурги провели еще одну операцию на нёбе, но полностью исправить дефект пока не удалось.

— Мы не опустили руки, продолжили интенсивные занятия по развитию речи. Соня активно повторяет слоги, старается говорить простые слова, она вообще очень коммуникабельная и отзывчивая. Несмотря на операции и все сложности в общении, дочка добросовестно занимается со специалистами, выполняет все домашние задания, ходит в детский сад и художественную школу, поет и позитивно смотрит на мир с надеждой, что когда-то заговорит и люди поймут ее. Соне скоро поступать в первый класс, и мы очень переживаем, что речи до сих пор практически нет, — рассказывает мама Сони Татьяна Попова.

По словам врачей, у ребенка из-за врожденной расщелины твердого и мягкого нёба задержка речевого развития: низкий словарный запас и невнятное произношение. Она нуждается в интенсивной программе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию со сверстниками, формирование учебных навыков, отметила Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 600 рублей. Семья Сони не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы не в силах оплатить лечение, у нас двое детей, все накопления ушли на занятия и врачей для дочки. Просим о помощи, помогите! — просит Татьяна.

Помочь Соне можно по ссылке.