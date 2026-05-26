Более 90 тысяч самозанятых школьников и студентов нашли в Новосибирске

Количество ИП, зарегистрированных молодыми людьми в возрасте до 25 лет, в Новосибирской области за год выросло на 14,5% — до 5,5 тысяч, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

— 85 студентов региона получили миллион на развитие проекта по проекту «Студенческий стартап». Наибольшее количество одобренных бизнес-проектов относится к сфере цифровых технологий, креативных индустрий и разработки новых приборов, — напомнили в корпорации.

Ярослав Скоробогатов разработал домашний кардиограф, позволяющий проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний в комфортной обстановке.

Ксения Ковалева, автор проекта LeanVision, развивает бизнес по интеллектуальным системам видеоналитики для автоматического контроля санитарных норм в общепите.

Артем Зверев, автор проекта автономная ловушка для вредителей — пример внедрения IT в агробизнес. Проект позволит сократить пестициды и имеет прекрасные коммерческие перспективы.

— 91 тысяча школьников и студентов занимаются бизнесом в статусе самозанятых. За три года количество самозанятых в возрасте до 25 лет в регионе выросло более чем на 160%,— рассказали в корпорации.

Напомним, чаще всего молодежь, выбирающая статус самозанятых, работает курьерами, администраторами, репетиторами, промоутерами, сборщиками заказов. Как правило они работают временно. При этом в логистике и ритейле Новосибирска также вырос спрос на временные кадры.

По данным портала «Самозанятость.онлайн», на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых. В компании отмечали, что за пять лет в стране немного снизился средний возраст плательщика НПД: если в 2021 году преобладала категория 30-40 лет, то сейчас заметно выросла доля молодежи до 30 лет.

— Число подростков 14-17 лет среди самозанятых в России за последние четыре года увеличилось в 20 раз. Доля студентов составляет 13,5%, — констатировали эксперты портала.

