Более 90 тысяч самозанятых школьников и студентов нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Статус ИП молодые люди, начинающие свой бизнес, выбирают гораздо реже

Количество ИП, зарегистрированных молодыми людьми в возрасте до 25 лет, в Новосибирской области за год выросло на 14,5% — до 5,5 тысяч, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

— 85 студентов региона получили миллион на развитие проекта по проекту «Студенческий стартап». Наибольшее количество одобренных бизнес-проектов относится к сфере цифровых технологий, креативных индустрий и разработки новых приборов, — напомнили в корпорации.

  • Ярослав Скоробогатов разработал домашний кардиограф, позволяющий проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний в комфортной обстановке.
  • Ксения Ковалева, автор проекта LeanVision, развивает бизнес по интеллектуальным системам видеоналитики для автоматического контроля санитарных норм в общепите.
  • Артем Зверев, автор проекта автономная ловушка для вредителей — пример внедрения IT в агробизнес. Проект позволит сократить пестициды и имеет прекрасные коммерческие перспективы.

— 91 тысяча школьников и студентов занимаются бизнесом в статусе самозанятых. За три года количество самозанятых в возрасте до 25 лет в регионе выросло более чем на 160%,— рассказали в корпорации.

Напомним, чаще всего молодежь, выбирающая статус самозанятых, работает курьерами, администраторами, репетиторами, промоутерами, сборщиками заказов. Как правило они работают временно. При этом в логистике и ритейле Новосибирска также вырос спрос на временные кадры.

По данным портала «Самозанятость.онлайн», на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых. В компании отмечали, что за пять лет в стране немного снизился средний возраст плательщика НПД: если в 2021 году преобладала категория 30-40 лет, то сейчас заметно выросла доля молодежи до 30 лет.

— Число подростков 14-17 лет среди самозанятых в России за последние четыре года увеличилось в 20 раз. Доля студентов составляет 13,5%, —  констатировали эксперты портала.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон. Они считают, что это позволит им выжить в текущих экономических условиях. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова
Бизнес в Новосибирске заплатит вдвое больше за рекламные площади

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении нескольких видов государственных пошлин, в том числе платы за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Этот обязательный платеж для рекламных операторов Новосибирска и других городов страны вырос вдвое и теперь составит 10 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч.

Предыдущий размер госпошлины в городе оставался неизменным с 2014 года. За 12 лет инфляция, по мнению разработчиков закона, существенно изменила покупательную способность денег, сделав старый тариф неактуальным.

Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам апреля 2026 года заняла 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,90 млрд рублей. Средний чек составил 5,55 млн рублей при среднем сроке 333 месяца (27 лет и 9 месяцев). По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, объём также снизился на 5%. Доля льготной ипотеки от всех жилищных кредитов в регионе составляет 35% по количеству и 51% по объёму. Полная стоимость кредита по льготным программам в целом по стране в апреле опустилась до 15,18% против 15,39% в марте.

Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Инженеры Сибирской генерирующей компании (СГК) придумали необычный способ защитить турбины, генераторы и трубопроводы от кибератак. Как сообщили в СГК-Новосибирск, система следит за достоверностью данных с датчиков, а не просто отражает внешние угрозы. (ссылка на СГК-Новосибирск обязательная по контракту)

Разработка называется «Интеллектуальная платформа диагностики и защиты на основе гибридного ИИ». Она уже принесла команде «Энергия Сибири», в которую вошли сотрудники СГК из Новосибирска и Алтая, серебро на международном инженерном чемпионате CASE-IN в лиге «Энергия». Соревнования собрали лучших специалистов топливно-энергетического комплекса, и новосибирцы оказались в числе сильнейших из шести финалистов.

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Автор: Оксана Мочалова

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на Юго-Западном жилмассиве вновь признан несостоявшимся. Заявки на участие в торгах не подал ни один инвестор.

Согласно протоколу заседания комиссии АО «АРЖС НСО», опубликованному 25 мая, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. «Торги признать несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в документе.

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

