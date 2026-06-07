В Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня

В Новосибирской области до 11 июня продлили предупреждение об аномальной жаре. В эти дни в регионе будет сухо, а температура поднимется выше +30 градусов. Из-за недостатка осадков и жары в области сохраняется высокий класс пожарной опасности, который оценивается в четыре балла. Об этом проинформировали в Западно-Сибирском УГМС.

По информации регионального МЧС, 7 июня в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с, в некоторых местах возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 °C, а днём поднимется до +29…+34 °C.

Когда устанавливается четвёртый класс пожарной опасности, риск возникновения лесных пожаров и возгораний сухой травы значительно увеличивается. В связи с этим необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности при использовании огня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задерживается сев яровой пшеницы — есть риски для урожая.