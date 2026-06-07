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Общество

В Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня

Автор: Артем Рязанов

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В регионе ожидается повышение температуры до +32...+34 градусов

В Новосибирской области до 11 июня продлили предупреждение об аномальной жаре. В эти дни в регионе будет сухо, а температура поднимется выше +30 градусов. Из-за недостатка осадков и жары в области сохраняется высокий класс пожарной опасности, который оценивается в четыре балла. Об этом проинформировали в Западно-Сибирском УГМС.

По информации регионального МЧС, 7 июня в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с, в некоторых местах возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 °C, а днём поднимется до +29…+34 °C.

Когда устанавливается четвёртый класс пожарной опасности, риск возникновения лесных пожаров и возгораний сухой травы значительно увеличивается. В связи с этим необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности при использовании огня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задерживается сев яровой пшеницы — есть риски для урожая.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : погода аномальная жара

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Микрорайон для учёных в Новосибирске начнут заселять в 2029 году

Микрорайон для учёных в Новосибирске начнут заселять в 2029 году

Автор: Артем Рязанов

Первые дома в умном районе «Интеград», ранее известном как «СмартСити», между новосибирским Академгородком и наукоградом Кольцово планируется сдать в 2029 году. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил в интервью агентству ТАСС на ПМЭФ.

— С учетом завершения строительства сетей инженерной инфраструктуры в 2027–2028 годах плановый срок ввода в эксплуатацию жилых домов — первый квартал 2029 года, — сообщил Андрей Травников.

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В Новосибирске спасатели вытащили из воды сапбордистку

Автор: Артем Рязанов

Вечером 6 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы оперативно отреагировали на происшествие на реке Обь в районе Речного вокзала (29-й буй).

26-летняя девушка, находившаяся на сапборде, врезалась в буй и оказалась в воде. Она не смогла самостоятельно забраться обратно на доску и обратилась за помощью.

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Рособрнадзор отреагировал на жалобы по поводу ошибок в ЕГЭ по русскому языку

Автор: Артем Рязанов

Рособрнадзор изучил случай с опечаткой в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку. В службе подчеркнули, что ударная гласная в слове была обозначена и это не затрудняло выполнение задания.

Рособрнадзор опроверг информацию о несоответствии тем сочинений текстам в заданиях ЕГЭ по русскому языку. В частности, это касается работ с текстами Олега Куваева и Владимира Санина. Эксперты ведомства пришли к выводу, что предложенные темы соответствуют содержанию использованных произведений.

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Новосибирцам с тревожностью закроют путь на контрактную службу

Автор: Оксана Мочалова

Министерство обороны РФ внесло изменения в перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта с военнослужащими в период мобилизации, военного положения и боевых действий. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая редакция документа существенно расширяет и детализирует перечень психических нарушений, с которыми претендент на службу не может быть принят в Вооруженные силы. В отличие от предыдущей версии, где пункт о психологии был сформулирован обтекаемо, теперь он содержит конкретные диагнозы.

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Право на отказ от MAX и «Сферума» хотят закрепить в федеральном законе

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который позволяет педагогам и учащимся отказаться от регистрации и использования школьных онлайн-платформ и мессенджеров. В случае принятия поправок никого не смогут привлечь к ответственности или ограничить в правах за нежелание устанавливать приложения.

Законопроект уже находится в комитете по просвещению. Его целью является «противодействие негативным тенденциям в образовании, выражающимся в навязывании использования социальных сетей и иных средств коммуникации».

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В Новосибирске состоялся благотворительный забег юристов

6 июня на Михайловской набережной прошел благотворительный забег Sibir Legal Run 2026. Участие было платным: каждый бегун перевел одну тысячу рублей в фонд, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

В этом году на старт вышли 200 человек. Среди участников были люди разного возраста и уровня подготовки: опытные спортсмены с разрядами, любители активного образа жизни и даже те, кто не бежал, а шел с палками. Для детей организовали отдельный забег.

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Микрорайон для учёных в Новосибирске начнут заселять в 2029 году

Общество

В Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня

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