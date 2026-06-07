Рособрнадзор отреагировал на жалобы по поводу ошибок в ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор изучил случай с опечаткой в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку. В службе подчеркнули, что ударная гласная в слове была обозначена и это не затрудняло выполнение задания.

Рособрнадзор опроверг информацию о несоответствии тем сочинений текстам в заданиях ЕГЭ по русскому языку. В частности, это касается работ с текстами Олега Куваева и Владимира Санина. Эксперты ведомства пришли к выводу, что предложенные темы соответствуют содержанию использованных произведений.

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что жалобы граждан на потенциальную неточность формулировки задания ЕГЭ по литературе, которое прошло 1 июня, направлены в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

В Рособрнадзоре подчеркнули, что ФИПИ проведет тщательное изучение задания, в том числе с учетом оценок, полученных участниками экзамена.

— В настоящее время идет штатная обработка результатов экзаменов. При обработке результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения, — говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре сообщили, что при выявлении проблем будут приняты меры для защиты прав и интересов абитуриентов. Ведомство также проводит анализ всех замечаний к контрольным измерительным материалам ЕГЭ, и результаты этих проверок учитываются при централизованной обработке экзаменационных данных.

Ранее редакция сообщала о «гробовых» заданиях на ЕГЭ-2026 по русскому языку рассказали выпускники Новосибирска.