В Госдуму внесён законопроект о запрете депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей

Документ предлагает лишать депутатов и сенаторов мандатов не только за иностранные счета, но и за наличие недвижимости за рубежом у них самих, а также у их супругов и несовершеннолетних детей.

Суть инициативы

Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий парламентария «приобретение или наличие у парламентария, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимости за пределами РФ». Ещё одним новым основанием является приобретение или наличие иностранного гражданства либо вида на жительство у супруга или несовершеннолетних детей сенатора или депутата. При этом требования распространяются также на кандидатов в депутаты и сенаторы.

По мнению автора, инициатива является «двойным подарком» ко Дню России. «Для русского народа как “национализацию депутатов и сенаторов” — ими больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны собственностью, гражданством или видом на жительство к недружественным юрисдикциям. А для самих парламентариев это защита: мы убираем саму возможность внешнего шантажа и делаем их семьи неуязвимыми», — сказал Дмитрий Кузнецов в интервью ТАСС.

Не первая попытка

Подобные законопроекты вносятся в Госдуму не впервые. В декабре 2025 года фракция КПРФ внесла законопроект, предлагавший запретить владеть недвижимостью за рубежом федеральным и региональным чиновникам, депутатам, сенаторам, а также кандидатам в депутаты.

Фракция КПРФ уже в четвёртый раз пытается добиться принятия такого запрета: аналогичные законопроекты вносились в 2013 и 2022 годах, а в 2020 году предлагалась соответствующая поправка к Конституции.

В мае 2026 года депутат от «Единой России» Евгений Федоров также заявлял о намерении добиться полного запрета для госслужащих на владение зарубежной недвижимостью. «Парламентарии запретили чиновникам иметь счета в иностранных банках, при этом отказавшись от идеи лишить их права на владение недвижимостью на территориях иностранной юрисдикции. Теперь депутат от “Единой России” Евгений Федоров намерен исправить закон и добиться запрета для госслужащих на собственное жилье за рубежом», — сообщал Infox.ru. Кроме того, в 2023 году депутаты ЛДПР предлагали запретить чиновникам иметь недвижимость в «недружественных» странах, а лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов также выступал с аналогичной инициативой в мае 2026 года.

Позиция правительства: идею поддерживают, но реализация трудна

Несмотря на многократные попытки законодателей, правительство РФ традиционно даёт отрицательные отзывы на подобные законопроекты. В апреле 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности вновь подготовила отрицательный отзыв на инициативу КПРФ. Формально кабмин согласился, что «сама идея заслуживает внимания», однако указал на невозможность полноценного контроля.

В отзыве подчёркивалось, что «реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства». В итоге инициативу сочли нуждающейся «в существенной доработке».

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, комментируя решение правительства, назвала ситуацию показательной: «Когда речь идёт об ограничениях для граждан — механизмы находятся быстро. Когда вопрос касается самих чиновников — сразу появляются “трудности реализации”. Возникает закономерный вопрос: власть действительно не может обеспечить контроль или просто не хочет?»

Контекст и аргументы

Авторы инициатив настаивают, что запрет необходим в условиях геополитического противостояния. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ) в апреле 2026 года заявил, что наличие зарубежной недвижимости у чиновников и депутатов создаёт прямые риски для национальной безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту КПРФ указывалось, что «в условиях колоссального санкционного давления» на Россию «наличие имущества в любом иностранном государстве может послужить дополнительным рычагом давления» на представителей власти.

Каковы перспективы законопроекта?

Законопроект Дмитрия Кузнецова только внесён в Госдуму, и его дальнейшая судьба пока не ясна. Однако, учитывая многолетнюю историю отклонения аналогичных инициатив и неизменную позицию правительства, называющего такие проекты «труднореализуемыми», шансы на его принятие оцениваются как невысокие. Тем не менее, сам факт очередного внесения законопроекта вновь актуализирует давнюю дискуссию о том, насколько допустимо для российских законодателей и чиновников владеть имуществом за рубежом.