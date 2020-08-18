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Министр обошел в доходах полпреда и губернатора вместе взятых

О доходах отчитались Сергей Меняйло, Андрей Травников и чиновники регионального правительства.
  • 18/08/2020, 17:50
Автор: Евгения Серёгина
Министр обошел в доходах полпреда и губернатора вместе взятых
У большинства министров доходы составили от 4 до 5 млн рублей

У полпреда фактически без перемен

Как следует из официальной декларации, размещенной на сайте администрации президента РФ, полпред президента в СФО Сергей Меняйло задекларировал по итогам 2019 года доход в размере 10,8 (+1,7) млн рублей. Из имущества за полпредом числятся квартира в собственности (152,7), автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В пользовании — коттедж (585,9 кв. м, также находится в пользовании супруги), квартира (94,1) и гараж (15). Супруге Меняйло на правах долевой собственности принадлежит квартира (94,1). Ее доход составил 0,5 (+0,1) млн рублей.

Губернатор «просел»

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Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о доходах

Как следует из информации, размещенной на сайте регионального правительства, доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, по сравнению с 2018 годом, сократился и составил 6 млн рублей (-1,8). По-прежнему у главы региона в индивидуальной и общедолевой собственности две квартиры (162,3), три гаражных бокса (61,3) при наличии только одного автомобиля Volkswagen Tiguan 2019 года. Годом ранее глава региона ездил на Nissan X-Trail. В пользовании у него земельный участок (3,9 тысячи кв. м), жилой дом (85,7) и две квартиры (261). Доход супруги губернатора составил всего лишь 46,8 тысячи рублей против 1 млн годом ранее. Как и в прошлом году у нее в общедолевой собственности квартира (122,3), в индивидуальной — земельный участок (3,9 тысячи кв. м) и жилой дом (85,7), в пользовании — три квартиры (301). На правах долевой собственности несовершеннолетнего ребёнка — квартира (122,3), в пользовании — три квартиры (301), участок (3,9 тысячи) и жилой дом.

А чиновники приросли

Министр транспорта обошел губернатора по доходам

Министр транспорта обошел губернатора по доходам

Бесспорным лидером в рейтинге заместителей губернатора по итогам 2019 года стал экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов, оставивший позади по уровню доходов своего начальника и его первого заместителя. Чиновник задекларировал 13,5 млн рублей. Напомним, предшественник Ярманова Александр Дубовицкий годом ранее декларировал гораздо более скромный доход в 5,1 млн. При этом собственности у чиновника нет, только несколько объектов в пользовании — дом (240), квартира (221,7) и земельный участок (1,8 тысячи кв. м). Зато разнообразие в плане собственности в декларации у супруги чиновника с доходом 7 млн рублей. Ей принадлежат пять земельных участков общей площадью около 5 тысяч кв. м, два жилых дома (403,8), квартира (77,1), четыре нежилых помещения (805,5) и производственное здание (310,5). Кроме недвижимости за женщиной числится неплохой автопарк в виде двух легковых автомобилей Lexus LX 570 и Lexus LS 460, двух грузовиков KAMAZ 65115-L4 и KAMAZ 6511 А4, экскаватора-погрузчика JCB ЗСXF 14M2WM, трактора «Беларусь» и тракторного прицепа 2ПТС-4,5.

На втором месте в данной категории чиновников по уровню доходов оказался первый вице-губернатор Владимир Знатков, также «подвинувший» своего начальника и задекларировавший 8,3 млн рублей (+4,8). Зато доход супруги чиновника упал в 8 раз — с 9,6 млн в 2018-м до 1,2 млн в 2019 году. При этом собственности у вице-губернатора нет никакой, годом ранее был автомобиль Land Rover Range Rover. Автомобиль Lexus RX 200Т сохранился только у жены чиновника. В пользовании семьи — квартира (112) и гараж (24).

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«Бронза» досталась еще одному первому вице-губернатору Юрию Петухову с доходом в 5,6 млн рублей (+1,6). По-прежнему в собственности Петухова квартира 55,6 кв. м. Еще две квартиры общей площадью 259 кв. м у него в пользовании. Доход супруги вице-губернатора вырос с 0,3 до 0,8 млн рублей. У нее в собственности все также 2/3 квартиры в общедолевой собственности площадью 118,4 кв. м, (еще 1/3 квартиры — в собственности одного из двух несовершеннолетних детей) и имеется автомобиль Hyundai Santa Fe. В пользовании — квартира 140,6 кв. м.

Далее в рейтинге вице-губернаторов следует Сергей Нелюбов. Его доход составил 4,8 млн рублей (+1,9 млн). Ему на правах общей долевой собственности принадлежит земельный участок (732) и пять квартир в общедолевой и индивидуальной собственности (293). В пользовании — дача (40).

Чуть меньший доход — у занявшего пятую строчку рейтинга Сергея Семки — 4,7 млн (+1,7). Собственности у чиновника нет (как и год назад), кроме легкового автомобиля Toyota Camry. В пользовании — квартира 122,8 кв. м, гараж 25,2 кв. м и овощехранилище 3,4 кв. м.

Наконец, замыкает вице-губернаторский список Ирина Мануйлова с доходом в 2,7 млн рублей. Собственности у чиновницы нет. У ее семьи в пользовании земельный участок (1 тысяча кв. м) и жилой дом (158). Доход супруга Мануйловой составил 0,2 млн рублей.

Министерский рейтинг

Прошлогоднего лидера по доходам среди министров Анатолия Костылевского уверенно потеснил министр региональной политики Игорь Яковлев, оставивший далеко позади едва ли не все областное правительство вместе взятое. Доход чиновника, как следует из декларации, за год вырос более чем десятикратно и составил 34,3 млн рублей против 3 млн по итогам 2018 года. Из собственности у министра только легковой автомобиль Land Rover Discovery. В пользовании у Яковлева и его семьи есть квартира (137,2).

Второе место с большим отрывом и доходом в 8,8 млн рубле (+5,5 млн) занял глава регионального минздрава Константин Хальзов. Из имущества за ним числится только мотоцикл Harley-Davidson ХL-883. Из декларации пропала принадлежащая ему ранее квартира в собственности. Однако у министра есть квартира в пользовании (74,6). Доход супруги Хальзова составил 6,3 млн рублей (+5,1 млн). Ей принадлежат на правах общедолевой собственности земельный участок (2,7 тысячи кв. м), жилой дом (129,4), здание подземной стоянки. В индивидуальной собственности у женщины имеются две квартиры (169,6), гараж и нежилое помещение, также за ней числится автомобиль Volkswagen Touareg.

У региональных парламентариев новые лидеры по доходам за 2019 год

На третьем месте в рейтинге оказался министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов с доходом в 7,6 млн рублей (+5,1), включая доход, полученный с продажи квартиры, и кредитные средства. На правах общей совместной собственности с супругой ему принадлежит квартира и паркинг. В пользовании у чиновника земельный участок (600) и садовый дом (77,1). Доход супруги министра составил 4 млн рублей (+4 млн, годом ранее у нее дохода не было). В собственности появились земельный участок (600), садовый дом (77,1) и, как уже было сказано ранее, квартира (75,7). За ней по-прежнему числится автомобиль Toyota RAV4.

Четвертую позицию занял министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, задекларировавший 6,2 млн рублей. Ему на правах общедолевой и индивидуальной собственности принадлежат два земельных участка и на правах общедолевой собственности — жилой дом. Еще два участка с домом у министра в пользовании. За ним также числится автомобиль Toyota Highlander. Супруга министра дохода не имеет. У нее в собственности земельный участок (1,4 тысячи кв. м) и автомобиль Toyota RAV4.

Замыкает топ-5 министр юстиции Наталья Омелехина с доходом 5,6 млн рублей (+1,9). Из собственности за ней числится квартира (73,5) и автомобиль Toyota Lexus RX330. В пользовании чиновницы — квартира (35).

Сколько заработали Локоть и его команда в 2019 году?

Сколько заработали Локоть и его команда в 2019 году?

 У большинства министров доход составил от 4 до 5 млн рублей. Это министр финансов Виталий Голубенко — 4,9 (+1,7), министр спорта Сергей Ахапов — 4,6 (+1,6), министр науки и инновационной политики Алексей Васильев — 4,6 (+1), министр промышленности и торговли Андрей Гончаров  — 4,7, министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко — 4,6 (+3,7), министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский — 4,7 (-7,7), министр сельского хозяйства Евгений Лещенко — 4,5 (+1,8), министр образования Сергей Федорчук — 4,6 (+2,3), министр труда и соцразвития Ярослав Фролов — 4,4 (+1,5) и министр строительства Иван Шмидт — 4,5.

Наименьшие доходы показали министр экономического развития Лев Решетников  — 3,3 млн и министр культуры Наталья Ярославцева — 1,8 млн.

Ранее о своих доходах сообщали депутаты госдумы от Новосибирской области, заксобрания региона, горсовета Новосибирска, чиновники мэрии и руководители муниципальных предприятий.

Фото пресс-службы правительства

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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