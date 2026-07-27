Две защитницы новосибирских памятников объявили голодовку из-за нового закона

Председатель Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталья Шамина вышла на пикет и объявила голодовку в знак протеста против закона, который позволяет регионам исключать объекты культурного наследия из реестра. Она сделала это в Москве, там же ее задерживали, а потом отправили в психиатрическую больницу.

Infopro54 пробовал связаться с Натальей Шаминой 26 и 27 июля, но дозвониться до нее не получилось. Информацию о ее задержании и принудительной госпитализации редакции подтвердили несколько членов Новосибирского отделения ВООПИК.

— Наталья Владимировна Шамина объявила голодовку в Москве, она два дня стояла там в пикете. Насколько я знаю, ее задерживали, потом отпускали без предъявления обвинений. Вечером 25 июля, как нам стало известно от членов отделений ВООПИК других регионов, Наталью Владимировну принудительно госпитализировали в московскую психиатрическую больницу №1. Связи с ней нет. Пытаемся прояснить ситуацию. Связались с ее родственниками. Ее сын сегодня приедет туда, в больницу. Адвокат у Натальи Владимировны есть, — рассказал Infopro54 культуролог, член новосибирского отделения ВООПИК Олег Викторович.

Активисты готовят обращения в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ по поводу принудительной госпитализации Натальи Шаминой. Они говорят, что пикет и голодовка были надлежащим образом оформлены. Известно, что 24 и 25 июля на пикеты на Старой площади в Москве выходили члены Московского, Новосибирского и Рязанского отделений ВООПИК.

В Новосибирске 25 июля голодовку в знак протеста против нового закона объявила член Новосибирского областного отделения ВООПИК по Ленинскому району Людмила Матросова. Она сейчас находится в Новосибирске, ее не задерживали. Активистка сообщила, что ее голодовка трехдневная, и сегодня, 27 июля, она продолжится. Людмила Матросова говорит, что требует привлечь к ответственности зачинщиков и лоббистов законопроекта № 827867-8, который ставит под угрозу историческое наследие регионов.

Госдума 7 июля во втором и третьем чтениях одобрила указанный закон: 303 депутата за, 72 — против. Документ направлен на подпись президенту. Законопроект был внесен в Госдуму думой Ставропольского края. Он вызвал волну критики со стороны архитекторов, историков архитектуры, краеведов, общественников: они уверены, что передача регионам полномочий по исключению объектов культурного наследия из реестра создает коррупционные риски и может привести к тому, что российские регионы потеряют часть исторического наследия.

Ранее редакция рассказывала, как новосибирские защитники наследия выходили на пикет из-за нового закона, и как через суд добились возвращения историческому зданию санатория «Речкуновский» статуса памятника.