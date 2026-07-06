Музей Новосибирска заказал обследование старой водонапорной башни

Музей Новосибирска заказал проведение технического обследования водонапорной башни на улице Коммуностроевской, которая является объектом культурного наследия. Работы оценили в 613,3 тысячи рублей.

Речь идет о памятнике архитектуры начала XX века — «Башне водонапорной комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги». Башня была построена в 1915 году (в некоторых источниках встречаются даты 1912–1915 годы). Кирпичное сооружение входило в комплекс зданий Алтайской железной дороги и обеспечивало паровозы водой. В этом качестве башня использовалась до середины 1950-х годов, когда советские железные дороги перешли на тепловозную и электровозную тягу. Позже объект служил для водоснабжения окружающих его одноэтажных жилых домов.

В последние десятилетия башня не эксплуатируется. В 2016 году она получила статус памятника архитектуры регионального значения. В 2017 году мэрия Новосибирска заявила о намерении взять здание на баланс, провести реставрацию и открыть в нем музей. Однако ремонтные работы на объекте не до сих пор не начали.

Согласно документам закупки, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и обследовать несущие и ограждающие конструкции здания: стены, перекрытия, внутреннюю лестницу и бак, а также основание и фундаменты. Электроснабжение в башне не функционирует, другие инженерные системы отсутствуют — это зафиксировано в акте технического состояния от 21 ноября 2022 года.

Результаты обследования, которое планируют провести летом 2026 года, подрядчик предоставит в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, что данная башня попала в зону КРТ. В Новосибирске есть несколько красивых старых водонапорных башен. Архитекторы уверены, что при желании и некоторых усилиях им можно дать новую жизнь.