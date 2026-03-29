Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Компания «РЖД» решила продать одну из старых водонапорных башен Новосибирска. Торги запланированы на 7 мая текущего года. Башня №2 на улице Светофорной, которая выставлена на продажу, была построена в 1902 году и является памятником архитектуры регионального значения. То есть покупатель должен сохранить исторический облик объекта.

Обременение в виде охранного статуса новосибирские инвесторы не очень любят, мягко говоря. А тут еще и башня, площадь которой 18,2 кв. м, в которой мало окон и так далее. Infopro54 поговорил с архитекторами о возможной реновации таких сооружений.

В Новосибирске восемь старых водонапорных башен. Они давно уже не используются по своему изначальному предназначению, но являются безусловным украшением города. В большинство башен простой житель города, даже очень любознательный и активный, попасть не может. Они стоят наглухо закрытые. Пожалуй, единственное исключение – башня на улице Ватутина (башня на Маркса). У нее в целом необычная судьба: ее первая реновация была проведена еще в середине 80-х годов прошлого века и до 2005 года башня использовалась. Потом был довольно долгий период заброшенности. Сейчас в башне креативный центр и для всех желающих она открыта. Но остальные башни на нее не похожи: они меньше и никто пока еще не пытался вдохнуть в них новую жизнь. В их числе и продаваемая башня №2.

Старший преподаватель кафедры архитектуры и реконструкции городской среды НГАСУ Юлия Нижегородцева изучает водонапорные башни, которые построены вдоль Транссиба. Она считает, что в современных условиях практически каждой такой башне может быть найдено применение.

— Реновацию водонапорных башен можно провести без проблем. У нас в Сибири есть яркий пример: житель Томска выкупил водонапорную башню и сделал из нее жилой дом. И эта томская башня такая же, как новосибирская башня №2. Ему, конечно, поставили жесткие требования по сохранению фасада, а внутри он как хотел, так все и поменял. Решения и подходы могут быть разные. Понятно, что по документам многие водонапорные башни до сих пор значатся как инженерные сооружения. Но новые собственники переводят их в другие категории в зависимости от целей. Водонапорную башню можно приспособить под многое: кафе, хостел, место для фотосессий, музейное пространство. Это реперная точка города, — рассказала Infopro54 Юлия Нижегородцева.

Во многих российских городах исторические водонапорные башни становятся туристическими объектами. В качестве примера можно привести башни Санкт-Петербурга, Кронштадта, Старой Руссы, Белорецка. В Новосибирске музейное будущее обещали одной из самых красивых башен — башне на Коммуностроевской. Но пока дальше планов дело не пошло.

— У нас ничему не хотят дать вторую жизнь, к сожалению. Хотя это можно и нужно делать. Если говорить именно про водонапорные башни, то в мире большое количество примеров, когда старые башни, уже не используемые по назначению, становились отелями, музеями, жилыми домами и так далее. Ограничений по большому счету нет: даже если объект в неудовлетворительном состоянии, полуразрушенный, то при желании его всегда можно отреставрировать и наполнить новым содержанием, сохранив при этом городскую ткань с ее идентичностью и подлинностью. Это вопрос отношения к наследию, вопрос культуры. Посмотрите на корейцев и японцев, которые раз в сто лет перебирают изгнившие деревянные части своих пагод и других исторических зданий. И туда едут толпы туристов, чтобы посмотреть на эту архитектуру, — сказала в беседе с Infopro54 кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая.

Продажа водонапорной башни на улице Светофорной будет, по мнению архитекторов, примечательной историей. Потому что покажет, есть ли у потенциальных инвесторов интерес к таким объектам.

Ранее редакция рассказывала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого реестра. Новосибирские защитники наследия раскритиковали эту инициативу.