В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня

Мэрия Новосибирска на минувшей неделе, 25 ноября, объявила о торгах на право заключения договора КРТ на участке площадью 21,5 га в Октябрьском районе. Будущее строительство предполагает снос около 300 частных домов. А еще этот проект КРТ примечателен тем, что в его границах находится памятник архитектуры — старая водонапорная башня. Для города это прецедент. Infopro54 узнал, почему защитники историко-культурного наследия отнеслись к новости настороженно.

Водонапорная башня на улице Коммуностроевской была построена 90 лет назад. В документах указываются разные даты, разница составляет 2-3 года, но во многих источниках годом постройки значится 1915 год. Кирпичная башня относится к комплексу зданий и сооружений Алтайской железной дороги. Она была важным элементом железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая паровозы водой. По своему первоначальному назначению водонапорная башня использовалась до середины 1950-х годов — до перехода советских железных дорог на тепловозную и электровозную тягу. После этого она служила для водоснабжения окружающих ее одноэтажных жилых домов (данные об этом есть в акте госэкспертизы, которая проводилась в 2023 году). Последние десятилетия башня не эксплуатируется и разрушается. В 2016 году ее признали памятником архитектуры регионального значения. В 2017 году мэрия Новосибирска объявила, что возьмет здание на баланс, отреставрирует, а потом в башне откроют музей. Прошло восемь лет, никакого ремонта не было.

— Башня на балансе муниципалитета, и вроде бы даже был расписан план по ее реставрации. Но уже вышли все сроки по этим обещаниям и планам. И публично о них сейчас почти не говорят. Сейчас вот она вошла в зону КРТ. И чем это обернется для объекта культурного наследия, сказать сложно. Ситуация двоякая. С одной стороны, мы понимаем, что чиновники и застройщики это не варвары, это тоже граждане нашей страны, и значит, в их интересах памятник восстановить и сделать изюминкой будущего района. Но с другой стороны, мы не знаем, какие у них планы и сроки их исполнения. Я была на слушаниях по генплану в администрации Октябрьского. Там, в том числе была тема КРТ. Я задала вопрос о водонапорной башне, но его быстро постарались замять. Получается, сейчас водонапорную башню на Коммуностроевской не восстанавливают, и говорят, что она попала в эту зону, и ею будут заниматься когда-то потом какие-то гипотетические застройщики, — сообщила Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза Архитекторов; руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

О степени разрушений можно судить, если сравнить фотографии, сделанные в разное время. Например, в 2016 году, когда башню включили в реестр объектов культурного наследия, крыша у ее, хоть и нуждалась в ремонте, но была на месте. Сейчас кровля почти полностью разрушена. Оригинальные деревянные оконные рамы, которым практически не за что больше держаться, могут быть утрачены уже этой зимой, считают наблюдатели.

