В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня

  • 29/11/2025, 17:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
Те, кто занимается охраной культурного наследия, пока не знают, это хорошая новость или плохая

Мэрия Новосибирска на минувшей неделе, 25 ноября, объявила о торгах на право заключения договора КРТ на участке площадью 21,5 га в Октябрьском районе. Будущее строительство предполагает снос около 300 частных домов. А еще этот проект КРТ примечателен тем, что в его границах находится памятник архитектуры — старая водонапорная башня. Для города это прецедент. Infopro54 узнал, почему защитники историко-культурного наследия отнеслись к новости настороженно.

Водонапорная башня на улице Коммуностроевской была построена 90 лет назад. В документах указываются разные даты, разница составляет 2-3 года, но во многих источниках годом постройки значится 1915 год. Кирпичная башня относится к комплексу зданий и сооружений Алтайской железной дороги. Она была важным элементом железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая паровозы водой. По своему первоначальному назначению водонапорная башня использовалась до середины 1950-х годов — до перехода советских железных дорог на тепловозную и электровозную тягу. После этого она служила для водоснабжения окружающих ее одноэтажных жилых домов (данные об этом есть в акте госэкспертизы, которая проводилась в 2023 году). Последние десятилетия башня не эксплуатируется и разрушается. В 2016 году ее признали памятником архитектуры регионального значения. В 2017 году мэрия Новосибирска объявила, что возьмет здание на баланс, отреставрирует, а потом в башне откроют музей. Прошло восемь лет, никакого ремонта не было.

Старая водонапорная башня

— Башня на балансе муниципалитета, и вроде бы даже был расписан план по ее реставрации. Но уже вышли все сроки по этим обещаниям и планам. И публично о них сейчас почти не говорят. Сейчас вот она вошла в зону КРТ. И чем это обернется для объекта культурного наследия, сказать сложно. Ситуация двоякая. С одной стороны, мы понимаем, что чиновники и застройщики это не варвары, это тоже граждане нашей страны, и значит, в их интересах памятник восстановить и сделать изюминкой будущего района. Но с другой стороны, мы не знаем, какие у них планы и сроки их исполнения. Я была на слушаниях по генплану в администрации Октябрьского. Там, в том числе была тема КРТ. Я задала вопрос о водонапорной башне, но его быстро постарались замять. Получается, сейчас водонапорную башню на Коммуностроевской не восстанавливают, и говорят, что она попала в эту зону, и ею будут заниматься когда-то потом какие-то гипотетические застройщики, — сообщила Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза Архитекторов; руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

О степени разрушений можно судить, если сравнить фотографии, сделанные в разное время. Например, в 2016 году, когда башню включили в реестр объектов культурного наследия, крыша у ее, хоть и нуждалась в ремонте, но была на месте. Сейчас кровля почти полностью разрушена. Оригинальные деревянные оконные рамы, которым практически не за что больше держаться, могут быть утрачены уже этой зимой, считают наблюдатели.

Ранее редакция рассказывала, что историческое здание городского аэропорта на один день стало ночным клубом.

 

 

Фотографии Infopro54

837

