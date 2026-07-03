Нефтетрейдеров, нарушающих условия поставки, будут менять в Новосибирске

Оперативный штаб Новосибирской области поставил первоочередную задачу по обеспечению топливом спецтехники и социально значимого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В первую очередь планируется обеспечить горюче-смазочными материалами:
- Машины коммунальных служб
- Экстренные службы и скорую помощь
- Сельскохозяйственную технику
- Общественный транспорт
- Социально значимые учреждения
— Если нефтетрейдеры, с которыми заключены договоры на поставку топлива данным категориям организаций, не готовы своевременно обеспечить потребность, необходимо предусмотреть возможность смены поставщиков, — заявил заместитель губернатора Олег Клемешов.
По его словам, ажиотажный спрос привёл к росту ежедневного отпуска бензина в 1,5 раза.
Новосибирское управление ФАС проводит комплексный мониторинг остатков топлива на нефтебазах, объёмов поставок в регион, а также цен на АЗС.
— В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, — указано в ответе ведомства на запрос издания «Прецедент».
На некоторых АЗС города цена за топливо перевалила психологический рубеж в 100 рублей за литр.
Ранее редакция сообщала о том, что руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких дал прогноз ситуации на топливном рынке в Новосибирской области.