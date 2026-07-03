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Общество

Нефтетрейдеров, нарушающих условия поставки, будут менять в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Речь идет о подрядчиках, которые обеспечивают топливом спецтехнику и социально значимый транспорт

Оперативный штаб Новосибирской области поставил первоочередную задачу по обеспечению топливом спецтехники и социально значимого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

В первую очередь планируется обеспечить горюче-смазочными материалами:

  • Машины коммунальных служб
  • Экстренные службы и скорую помощь
  • Сельскохозяйственную технику
  • Общественный транспорт
  • Социально значимые учреждения

— Если нефтетрейдеры, с которыми заключены договоры на поставку топлива данным категориям организаций, не готовы своевременно обеспечить потребность, необходимо предусмотреть возможность смены поставщиков, — заявил заместитель губернатора Олег Клемешов.

По его словам, ажиотажный спрос привёл к росту ежедневного отпуска бензина в 1,5 раза. 

Новосибирское управление ФАС проводит комплексный мониторинг остатков топлива на нефтебазах, объёмов поставок в регион, а также цен на АЗС.

— В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, — указано в ответе ведомства на запрос издания «Прецедент».

На некоторых АЗС города цена за топливо перевалила психологический рубеж в 100 рублей за литр.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких дал прогноз ситуации на топливном рынке в Новосибирской области.

Источник фото:  Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : топливо топливный кризис бензин

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— Я думаю, после нашего прошлого заседания и наших сигналов ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх, — сказала она.

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Очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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— На автозаправочных станциях региона формируются огромные очереди, что затрудняет своевременную заправку мусоровозов, — пояснили в компании.

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Маркировка мёда не затронет 90% пасек Новосибирской области

С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательная маркировка мёда в системе «Честный знак». Новые требования распространяются на производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов. Маркировке подлежат натуральный мёд, а также искусственный мёд, содержащий натуральные компоненты. Как заявляют в системе «Честный знак», это позволит отслеживать путь продукции от улья до прилавка, защитить рынок от фальсификата и дать преимущество добросовестным производителям.

В Новосибирской области, по данным регионального Минсельхоза, формально под новые правила подпадают как минимум 6 предприятий с соответствующими кодами ОКВЭД, занимающихся пчеловодством медового направления и промышленной переработкой. Им предстоит зарегистрироваться в системе, приобрести термопринтеры, заказать коды Data Matrix, нанести их на упаковку и ввести продукцию в оборот. Однако подавляющее большинство пасечников региона новые требования обойдут стороной. По экспертным оценкам, 90% рынка мёда в Новосибирской области производят хозяйства, на которые маркировка распространяться не должна.

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«Больше серы»: в Новосибирске разрешили оборот бензина Евро-3

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России приняло решение временно смягчить требования к качеству автомобильного бензина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Суть решения заключается в том, что до конца 2026 года нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам разрешено выпускать на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг/кг. Для сравнения, действующий экологический стандарт «Евро-5» допускает всего 10 мг/кг.

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Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

Автор: Артем Рязанов

Цифровые сервисы здравоохранения Новосибирской области активно развиваются. Чат-бот «Телемедицина Новосибирская область» в мессенджере MAX, запущенный в феврале текущего года, уже провёл свыше 113 тысяч телемедицинских консультаций.

Как отмечают в региональном Минздраве, жители области особенно активно обращаются к врачам через мессенджер для закрытия больничных листов, что экономит время как пациентам, так и медицинским специалистам.

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Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска издала постановление о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым 2 июля 2026 года, запускает процедуру освобождения территории под комплексное развитие (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.

Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

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