Нефтетрейдеров, нарушающих условия поставки, будут менять в Новосибирске

В Новосибирске наблюдаются сбои в графике вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за проблем с обеспечением спецтехники топливом. Об этом сообщил региональный оператор АО «Спецавтохозяйство», который отвечает за вывоз мусора в области.

— На автозаправочных станциях региона формируются огромные очереди, что затрудняет своевременную заправку мусоровозов, — пояснили в компании.