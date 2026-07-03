Маркировка мёда не затронет 90% пасек Новосибирской области

С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательная маркировка мёда в системе «Честный знак». Новые требования распространяются на производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов. Маркировке подлежат натуральный мёд, а также искусственный мёд, содержащий натуральные компоненты. Как заявляют в системе «Честный знак», это позволит отслеживать путь продукции от улья до прилавка, защитить рынок от фальсификата и дать преимущество добросовестным производителям.

В Новосибирской области, по данным регионального Минсельхоза, формально под новые правила подпадают как минимум 6 предприятий с соответствующими кодами ОКВЭД, занимающихся пчеловодством медового направления и промышленной переработкой. Им предстоит зарегистрироваться в системе, приобрести термопринтеры, заказать коды Data Matrix, нанести их на упаковку и ввести продукцию в оборот. Однако подавляющее большинство пасечников региона новые требования обойдут стороной. По экспертным оценкам, 90% рынка мёда в Новосибирской области производят хозяйства, на которые маркировка распространяться не должна.

— Как минимум 90% рынка в нашей области — это личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Они регулируются совершенно другим законодательством. Маркировка коснётся только тех, кого можно назвать промышленными пчеловодами, юридических лиц. У всех пчеловодов на сегодняшний день и так идёт прослеживаемость продукции через «Меркурий». Если же частников, ЛПХ обязать ещё и маркировать продукцию, это может привести к коллапсу сектора, мы считаем, — рассказал Infopro54 заместитель председателя регионального отделения Союза пчеловодов и Общества пчеловодов Новосибирской области Андрей Долгих.

Опросы участников рынка показывают, что у большинства пасек есть свой круг постоянных клиентов. Как правило, это родственники, соседи, знакомые. Какую-то часть мёда и другой продукции пчеловоды продают на сезонных ярмарках. В торговые сети у них доступа нет. На этапе обсуждения требований по маркировке мёда, говорят пчеловоды, им в разной форме предлагали менять статус и регистрироваться как ИП или юрлицо. Пчеловоды говорят, что не видят в этом смысла.

— По закону ЛПХ не осуществляет предпринимательскую деятельность, это продажа излишков. Мы не фасуем мёд в промышленных масштабах. И юридический статус личного подсобного хозяйства не позволит в принципе зайти в эту историю с маркировкой: для регистрации в «Честном знаке» должно быть юрлицо, а по закону ЛПХ не являются юридическими лицами. Это очень важный момент. Требовать от частника регистрировать сертифицированный цех фасовки за миллионы рублей и менять правовой статус — абсурд. И пытаться загнать в маркировку всех не нужно. Те, кто пытается это сделать, должны понимать: закон о ЛПХ имеет более высокий приоритет, чем постановление о введении маркировки мёда, — говорит председатель Кузбасского регионального отделения Союза пчеловодов России, директор СРО «Содействие и развитие пчеловодства» Андрей Любимов.

Получается, что для продажи мёда с пасек ЛПХ с 1 сентября текущего года ничего измениться не должно. А вот на баночках с мёдом, которые продаются в магазинах, специальные QR-коды действительно станут обязательными.

Напомним, что помимо мёда с 1 сентября 2026 года обязательная маркировка вводится на макароны, пюре быстрого приготовления, отруби, мюсли, зерновые завтраки и смеси для выпечки. С 1 декабря список пополнят мука, крупы и сухие супы.

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