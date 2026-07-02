Сергей Лацких дал прогноз ситуации на топливном рынке в Новосибирской области

Топливный рынок региона находится в состоянии напряженности. Руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких в комментарии редакции Infopro54 не исключил, что ситуация будет сложной в среднесрочной перспективе.

— Мы понимаем, что ситуация на топливно-энергетическом рынке страны непростая, и я не думаю, что она будет носить краткосрочный характер, — рассуждает эксперт.

Он назвал основные факторы текущего топливного кризиса:

Значительный рост оптовых цен в конце апреля — начале июня;

Временные разрывы в логистических поставках;

Необходимость перестройки логистических цепочек.

Лацких обратил внимание на тот факт, что на этой неделе цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС Новосибирска преодолели психологически значимый рубеж в 100 рублей за литр, достигнув новых максимумов. По словам нефтетрейдера, розничные цены напрямую зависят от ситуации на оптовом рынке и отражают её.

По его словам, в связи с возможными перебоями в поставках топлива работа автозаправочных станций независимых нефтетрейдеров может быть приостановлена, как это уже происходило осенью 2025 года.

При этом собеседник редакции подчеркивает, признаков того, что кризис был создан искусственно, не наблюдается.

— Государственные механизмы регулирования продолжают функционировать. Специальные службы предпринимают шаги для обеспечения регионов необходимыми топливными ресурсами, — пояснил Сергей Лацких.

По его словам, для стабилизации обстановки необходимо время для корректировки логистических маршрутов и возобновления нормальной работы топливно-энергетического сектора.

По данным Russia.base, 2 июня в Новосибирске зафиксированы следующие средние цены на топливо за литр:

АИ‑92 — 67,34 рубля;

АИ‑95 — 71,63 рубля;

АИ‑98 — 92,16 рубля;

АИ‑100 — 91,53 рубля;

дизельное топливо (ДТ) — 85,55 рубля;

газ — 28,05 рубля;

пропан — 30,46 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется. При этом власти ведут переговоры с Минэнерго и «Газпром нефтью» о наращивании поставок всех видов топлива в регион.