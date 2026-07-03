Жители Новосибирска стоят по четыре часа в ночных очередях за бензином

В Новосибирске разворачивается топливный кризис. Если ещё в начале текущей недели бензин на АЗС некоторых сетей можно было купить почти как раньше (относительно быстро и за понятные деньги), то к 3 июля время и суммы, которые приходится тратить на заправку, стали совсем другими. Буквально за пару последних дней новой нормой стало ездить за бензином по ночам, потому что это вроде как должно быть проще, чем днём.

Журналист Infopro54 в ночь со 2 на 3 июля объехал семь новосибирских заправок и посмотрел, что там происходит. В этом материале есть видео и фото, снятые в очередях, цены (вдруг ставшие трёхзначными) и истории автовладельцев, которые рассказывают, сколько они проводят времени в ожидании возможности наполнить бак.

Первой заправкой в ночном маршруте стала АЗС «Татнефть» на улице Военной. На подъезде к ней стояла длинная вереница машин. Но не сразу было понятно, что это очередь. Многие автомобили были с неработающими двигателями, с выключенными фарами, и можно было подумать, что они просто тут припарковались. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что внутри каждой машины или рядом с ней есть водитель, и все они в очереди на АЗС. Было видно, что они тут давно, и поэтому уже не смотрят в телефоны. У некоторых были пассажиры, все они спали.

— Я тут уже 3,5 часа. Впереди ещё семь машин. Всё прочитала в новостях и соцсетях, что могла. С водителями соседних машин, которые за мной и передо мной, поговорила. Не самое приятное занятие так ночь проводить, лучше бы дома поспать, конечно. Но выбора нет. Машина мне нужна, завтра с семьёй едем на дачу, она у нас далеко. Там надо всё поливать, нельзя всё взять и бросить, просто потому что бензин стал не такой доступный. Но по городу меньше будем ездить, попробуем сэкономить, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 жительница Новосибирска Ольга.

Другой, скучающий в своей машине, водитель рассказал, что наблюдал, как его соседи по очереди помогали девушке на сером Nissan добраться до топливно-раздаточной колонки.

— У неё бензин кончился буквально за несколько метров до цели. Вот прямо на этом подъёме её машину и пришлось толкать. Я пока в очереди стоял, машину не глушил, но в следующий раз, наверное, буду. Если вообще решусь ехать на заправку. Возможно, что поставлю машину в гараж до лучших времён. Стоять по четыре часа не очень хочется, — рассказал Дмитрий.

Бензин АИ-92 на этой АЗС «Татнефть» стоил этой ночью 107,20 рубля, АИ-95 — 111,20 рубля, АИ-98 отсутствовал. У стоявших в очереди к данной заправке одним из развлечений было наблюдение за скоростью движения другой очереди — к АЗС «Газпромнефть». Журналист Infopro54 снял ее на видео из своей машины. Очередь начиналась от ТРЦ «Аура». Видео длится 1 минуту 6 секунд. При желании можно сосчитать машины — их было порядка 80–90.

На последних кадрах видно информационное табло с ценами на АЗС «Газпромнефть»: АИ-92 — 63,21 рубля, АИ-95 — 69,35 рубля, ДТ — 83,66 рубля. Ко всем работающим заправкам этой сети сейчас длинные очереди. Например, к АЗС на улице Покатной журналист ночью подъехать не смог, даже просто проехать мимо не получилось: на одной полосе проезжей части стояли машины, ожидающие своей очереди, на второй полосе что-то произошло и движение остановилось.

Водители переговаривались, не выходя из машин. Они обсуждали, сколько времени тратят на стояние в очередях. Говорили, что можно на обочинах ставить мангалы и устраивать спонтанные пикники. Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, многие так уже делают.

Не такие длинные, как к указанным двум заправкам, но всё же заметные очереди прошедшей ночью были к заправкам «Опти» (92-й бензин — 120 рублей, 95-й бензин — 130 рублей, 98-й — нет в наличии), «А Плюс» (92-й бензин — 115 рублей, 95-й бензин — 130 рублей, 98-й — нет в наличии), НК «Нефть» (95-й бензин — 110 рублей, 92-го и 98-го нет в наличии). Очереди к этим АЗС составляли от 20 до 40 машин.

Водители, с которыми разговаривал журналист минувшей ночью, были очень спокойны и, казалось, философски относились к происходящему. Они советовали сервисы, которые показывают заправки с наличием бензина, были готовы поделиться водой и перекусами, показывали мемы на бензиновую тему. Но все как один не хотели, чтобы их фотографии и имена где-то были опубликованы. Объясняли это тем, что времена сейчас не такие, чтобы публично высказываться про кризисы. Пусть даже и топливные.

Стоит сказать, что про тематические сервисы совет дельный, потому что на разных АЗС одного бренда картина может сильно отличаться. Так, АЗС «Татнефть» на улице Кирова ночью не работала, сплошные нули показывало и информационное табло на АЗС «Прайм» на улице Военной.

Ранее редакция рассказывала, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что ситуация с топливом в регионе становится всё более напряжённой.