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Авто

На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Автор: Артем Рязанов

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Ассортимент «электричек», которые рассматривали жители региона, также расширился

Автомобильный сайт Дром зафиксировал в июне в Новосибирской области рост продаж электромобилей с пробегом. Наибольший интерес у жителей региона вызвал Nissan Leaf, особенно модели 2011–2014 годов: рост продаж в два раза. Эти машины относятся к бюджетному сегменту стоимостью до миллиона рублей.

В общем объеме продаж «электричек» доля Nissan Leaf в июне сократилась с 66% до 60%. Однако у остальных марок, входящих в топ-5 по популярности в регионе, продажи можно посчитать по пальцам:

  • Второе место в топ-5 занимает Zeekr 001: его продажи выросли с одной до четырех машин.
  • На третьем месте — BMW iX: в июне продали две модели, хотя в мае их не выбирали.
  • Четвертое место занял премиальный городской кроссовер Zeekr X: продажи остались на уровне мая — две машины.
  • Замыкает пятерку лидеров Tesla Model 3: в июне купили две модели, тогда как в мае не было продаж.

В июне новосибирцы приобрели более широкий ассортимент моделей «электричек», чем ранее: BMW i3, Hongqi E-HS9, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4, Jaguar I-Pace, Voyah Free и другие. Однако их продажи по-прежнему единичны.

Аналитики платформы отмечают, что, несмотря на увеличение продаж, электромобили все еще занимают небольшую долю рынка. В июне она выросла с 0,1% до 0,3% от общего объема продаж подержанных автомобилей.

— Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал «электрички» как один из вариантов. Однако они все еще остаются нишевым товаром и находят свою аудиторию. Большинство водителей о покупке думают не один месяц, а при рассмотрении авто на электрической тяге водитель просчитывает много нюансов, от точек зарядки до соблюдения норм безопасности на парковках, — отметили аналитики.

В целом, за 6 месяцев 2026 года продажи электромобилей в регионе выросли на 12% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, с конца июня в Новосибирской области начались перебои с поставками топлива. На АЗС стоят многокилометровые и многочасовые очереди. В регионе уже зафиксирован резкий рост спроса на установку газобалонного оборудования, так как часть водителей решили перевести свои машины на газ.

На платформах объявлений начали расти цены на дизельные и гибридные автомобили.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : продажа автомобиль

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

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Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, на фоне дефицита бензина и дизтоплива, продолжается перестройка транспортной системы. После стабильного июня, когда трафик в будни и в выходные был стабильно высоким, в июле началось его резкое снижение.

В конце июня (22 июня –28 июня) интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20 % относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98 %, в выходные — около 5,57 %.

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Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

Новосибирская область демонстрирует устойчивую положительную динамику сразу в двух сегментах дорожной статистики за первое полугодие 2026 года — по числу наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также по ДТП с участием детей‑пешеходов. Данные подготовлены на основе статистики, опубликованной на сайте гибдд.рф.

Исследование «ПромРейтинг» выявило, что Новосибирская область занимает шестое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП с наездами на пешеходов, совершенных по их вине. В прошлом году произошло 108 таких случаев, что на 23,4 % меньше, чем в аналогичный период. Для сравнения, в некоторых регионах, например, в Дагестане, число таких ДТП выросло на 39,7 %, а в Санкт-Петербурге — на 21,1 %.

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Спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 % 

Автор: Артем Рязанов

В Сибирском федеральном округе фиксируется растущий интерес к китайским автомобилям с пробегом: по итогам первого полугодия 2026 года спрос на них увеличился на 20,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты платформы Авито Авто. Средняя стоимость таких машин на вторичном рынке СФО составила 1,98 млн рублей.

Наиболее заметную динамику показали отдельные марки: спрос на автомобили Zeekr вырос более чем вдвое, Tank — на 77,4 %. В пятёрке лидеров также EXEED (+68,9 %), Jetour (+47,5 %) и HAVAL (+36,4 %).

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На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Автор: Мария Гарифуллина

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах.

Многие поездки были запланированы заранее, отпуска начались, и путешественники оказались в сложной ситуации, когда начались перебои с топливом. При этом массовых отмен поездок не произошло — люди продолжают ехать, несмотря на трудности. Однако все, кто сейчас путешествует на машинах семьями, так или иначе столкнулись с проблемами доступности бензина. Туриндустрия пытается найти решения, чтобы не потерять клиентов и не провалить сезон. Президент ОААК привёл показательный пример из Республики Алтай, которая летом принимает огромное количество автотуристов.

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Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

Автор: Артем Рязанов

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Эти изменения касаются правил ремонта и обслуживания товаров, особенно автомобилей.

Автопроизводители теперь будут обязаны предоставлять не только запчасти для техцентров, как это предусмотрено действующим законодательством, но и необходимую техническую документацию, даже через 10 лет после окончания производства товара, но не дольше срока его службы. Если срок службы не установлен, то обязательства действуют в течение 10 лет с момента передачи товара покупателю.

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