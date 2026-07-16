На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Автомобильный сайт Дром зафиксировал в июне в Новосибирской области рост продаж электромобилей с пробегом. Наибольший интерес у жителей региона вызвал Nissan Leaf, особенно модели 2011–2014 годов: рост продаж в два раза. Эти машины относятся к бюджетному сегменту стоимостью до миллиона рублей.
В общем объеме продаж «электричек» доля Nissan Leaf в июне сократилась с 66% до 60%. Однако у остальных марок, входящих в топ-5 по популярности в регионе, продажи можно посчитать по пальцам:
- Второе место в топ-5 занимает Zeekr 001: его продажи выросли с одной до четырех машин.
- На третьем месте — BMW iX: в июне продали две модели, хотя в мае их не выбирали.
- Четвертое место занял премиальный городской кроссовер Zeekr X: продажи остались на уровне мая — две машины.
- Замыкает пятерку лидеров Tesla Model 3: в июне купили две модели, тогда как в мае не было продаж.
В июне новосибирцы приобрели более широкий ассортимент моделей «электричек», чем ранее: BMW i3, Hongqi E-HS9, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4, Jaguar I-Pace, Voyah Free и другие. Однако их продажи по-прежнему единичны.
Аналитики платформы отмечают, что, несмотря на увеличение продаж, электромобили все еще занимают небольшую долю рынка. В июне она выросла с 0,1% до 0,3% от общего объема продаж подержанных автомобилей.
— Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал «электрички» как один из вариантов. Однако они все еще остаются нишевым товаром и находят свою аудиторию. Большинство водителей о покупке думают не один месяц, а при рассмотрении авто на электрической тяге водитель просчитывает много нюансов, от точек зарядки до соблюдения норм безопасности на парковках, — отметили аналитики.
В целом, за 6 месяцев 2026 года продажи электромобилей в регионе выросли на 12% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, с конца июня в Новосибирской области начались перебои с поставками топлива. На АЗС стоят многокилометровые и многочасовые очереди. В регионе уже зафиксирован резкий рост спроса на установку газобалонного оборудования, так как часть водителей решили перевести свои машины на газ.
На платформах объявлений начали расти цены на дизельные и гибридные автомобили.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок.