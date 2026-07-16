На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Автомобильный сайт Дром зафиксировал в июне в Новосибирской области рост продаж электромобилей с пробегом. Наибольший интерес у жителей региона вызвал Nissan Leaf, особенно модели 2011–2014 годов: рост продаж в два раза. Эти машины относятся к бюджетному сегменту стоимостью до миллиона рублей.

В общем объеме продаж «электричек» доля Nissan Leaf в июне сократилась с 66% до 60%. Однако у остальных марок, входящих в топ-5 по популярности в регионе, продажи можно посчитать по пальцам:

Второе место в топ-5 занимает Zeekr 001: его продажи выросли с одной до четырех машин.

На третьем месте — BMW iX: в июне продали две модели, хотя в мае их не выбирали.

Четвертое место занял премиальный городской кроссовер Zeekr X: продажи остались на уровне мая — две машины.

Замыкает пятерку лидеров Tesla Model 3: в июне купили две модели, тогда как в мае не было продаж.

В июне новосибирцы приобрели более широкий ассортимент моделей «электричек», чем ранее: BMW i3, Hongqi E-HS9, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4, Jaguar I-Pace, Voyah Free и другие. Однако их продажи по-прежнему единичны.

Аналитики платформы отмечают, что, несмотря на увеличение продаж, электромобили все еще занимают небольшую долю рынка. В июне она выросла с 0,1% до 0,3% от общего объема продаж подержанных автомобилей.