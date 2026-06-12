Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирцев предупредили об аресте за демонстрацию тату на пляже

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Например, матерные наколки на теле приравняли к мелкому хулиганству. Пожаловаться на отдыхающего может любой свидетель

В Сибирь, включая Новосибирскую область, пришла изнуряющая жара. Столбики термометров уверенно преодолевают привычные для июня отметки, и жители региона традиционно спасаются у воды. Однако расслабленный отдых на берегу может неожиданно обернуться денежным штрафом или даже административным арестом, если на теле у пляжника есть определённые татуировки.

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько пояснил, что российское законодательство наказывает не сам факт наличия рисунков на коже, а их публичную демонстрацию в общественных местах. В первую очередь речь идёт о наколках с запрещённой или провокационной символикой.

Как отметил эксперт в беседе с изданием «Абзац», за татуировки с экстремистскими или националистическими элементами предусмотрена ответственность по статье о пропаганде нацистской атрибутики. В таком случае отдыхающему грозит штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей.

— За татуировки, содержащие символы или слова, призывающие к возбуждению ненависти по расовому, половому, национальному либо религиозному признаку, наказание будет выше – для физических лиц штраф будет варьироваться от 10 до 20 тысяч рублей либо обернется обязательными работами до 100 часов, либо арестом до 15 суток, — приводит издание слова юриста.

Особое внимание юрист советует обратить на рисунки, которые содержат неприличные изображения или нецензурную брань. По словам Завалько, правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье — штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Юрист добавил, что фактическое применение наказания во многом зависит от реакции окружающих. Сама по себе демонстрация наколки с запрещёнными элементами уже считается правонарушением, и пожаловаться на отдыхающего может любой свидетель.

Ранее редакция сообщала, что пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : штрафы Татуировка Пляж

134
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

Учёные Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН совместно с Томским государственным университетом разработали микробный консорциум — биопрепарат, способный разлагать остатки пестицидов в почве. Работа ведётся около трёх лет, и к концу 2026 года исследователи планируют представить один, а возможно, и два готовых продукта.

Давно известно, что пестициды, которые массово используются в сельском хозяйстве, опасны для человека. При этом отказаться от них полностью невозможно — без химической защиты резко падает урожайность. Мало того, говорят учёные, даже если завтра все аграрии перейдут на органическое земледелие, накопленные в почве яды останутся. Некоторые из них, например ДДТ, сохраняются до 70 лет.

Читать полностью

Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

Читать полностью

Минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с 2026 года увеличатся выплаты по беременности и родам. Минимальный размер декретных поднимется более чем на 20%, по сравнению с прошлым годом. Это связано с повышением федерального МРОТ: с 22 440 до 27 093 рублей.

Если беременность проходит без осложнений и отпуск по беременности и родам длится 140 дней, женщина получит не менее 124 702,20 рубля. При осложнённых родах и больничном на 156 дней минимальная выплата составит 138 953,88 рубля. Если ожидается двойня или тройня, а отпуск длится 194 дня, минимальное пособие достигнет 172 801,62 рубля.

Читать полностью

Почти 740 тысяч новосибирцев получают жилищные субсидии

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла девятое место в России по числу получателей жилищных субсидий, сообщили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг», изучив итоги первого квартала 2026 года. По данным экспертов, в Новосибирской области государственную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили 737 381 человек, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в первом квартале 2026 года такой мерой соцподдержки в России воспользовались почти 30,7 млн человек. Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом в столице число получателей снизилось на 2%, а в Московской области выросло на 0,1%.

Читать полностью

В Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности

11 июня выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике. Это экзамены по выбору. Оба традиционно считаются достаточно сложными. Infopro54 поговорил с новосибирскими участниками этих экзаменов о заданиях, шпаргалках, контроле и «глушилках».

В Новосибирской области ЕГЭ по обществознанию является самым популярным экзаменом. Его выбрали 45,5% выпускников. Этот предмет требуется для поступления на многие гуманитарные и социально-экономические направления в вузах. В будущем федеральный Минобр планирует сместить акценты с обществознания на историю, но пока это только планы. Многие выбрали для сдачи именно «общагу» (так предмет называют школьники).

Читать полностью

Гибридный «Москвич» выведут на российский рынок в 2027 году

Автор: Артем Рязанов

Автозавод «Москвич» планирует выпустить свой первый гибридный автомобиль в 2027 году, сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова.

По её словам, гибридная модель будет дороже классических машин с бензиновым двигателем и не сможет претендовать на звание самого доступного гибрида на российском рынке. В настоящее время самым бюджетным бензоэлектрическим автомобилем в России является Evolute i-Space, стоимость которого без государственной поддержки составляет около 3,5 млн рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцев предупредили об аресте за демонстрацию тату на пляже

Общество

В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

Авто Власть Город Общество

Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Общество

Минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области

Власть Общество

Почти 740 тысяч новосибирцев получают жилищные субсидии

Общество

В Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности

Общество

Гибридный «Москвич» выведут на российский рынок в 2027 году

Бизнес

На границе Новосибирска с Казахстаном резко вырос грузовой трафик

Бизнес Власть

Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Власть

Форум культуры народов России «#ЭтоРоссия» стартовал в Новосибирской области

Бизнес Власть

Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

Право&Порядок

Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Общество

Пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания

Общество

Жара с грозами: в Новосибирске на выходных ожидается неустойчивая погода

Общество

«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Бизнес Власть

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Медицина

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Бизнес

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности