Новосибирцев предупредили об аресте за демонстрацию тату на пляже

В Сибирь, включая Новосибирскую область, пришла изнуряющая жара. Столбики термометров уверенно преодолевают привычные для июня отметки, и жители региона традиционно спасаются у воды. Однако расслабленный отдых на берегу может неожиданно обернуться денежным штрафом или даже административным арестом, если на теле у пляжника есть определённые татуировки.

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько пояснил, что российское законодательство наказывает не сам факт наличия рисунков на коже, а их публичную демонстрацию в общественных местах. В первую очередь речь идёт о наколках с запрещённой или провокационной символикой.

Как отметил эксперт в беседе с изданием «Абзац», за татуировки с экстремистскими или националистическими элементами предусмотрена ответственность по статье о пропаганде нацистской атрибутики. В таком случае отдыхающему грозит штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей.

— За татуировки, содержащие символы или слова, призывающие к возбуждению ненависти по расовому, половому, национальному либо религиозному признаку, наказание будет выше – для физических лиц штраф будет варьироваться от 10 до 20 тысяч рублей либо обернется обязательными работами до 100 часов, либо арестом до 15 суток, — приводит издание слова юриста.

Особое внимание юрист советует обратить на рисунки, которые содержат неприличные изображения или нецензурную брань. По словам Завалько, правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье — штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Юрист добавил, что фактическое применение наказания во многом зависит от реакции окружающих. Сама по себе демонстрация наколки с запрещёнными элементами уже считается правонарушением, и пожаловаться на отдыхающего может любой свидетель.

Ранее редакция сообщала, что пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания.