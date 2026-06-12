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Общество

В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

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В настоящее пестицидами загрязнены практически все сельскохозяйственные земли

Учёные Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН совместно с Томским государственным университетом разработали микробный консорциум — биопрепарат, способный разлагать остатки пестицидов в почве. Работа ведётся около трёх лет, и к концу 2026 года исследователи планируют представить один, а возможно, и два готовых продукта.

Давно известно, что пестициды, которые массово используются в сельском хозяйстве, опасны для человека. При этом отказаться от них полностью невозможно — без химической защиты резко падает урожайность. Мало того, говорят учёные, даже если завтра все аграрии перейдут на органическое земледелие, накопленные в почве яды останутся. Некоторые из них, например ДДТ, сохраняются до 70 лет.

— Пестициды — самый страшный токсикант, какой только есть на Земле. Он и канцерогенен, и бесплодие вызывает, и аллергии, и много других очень неприятных болезней. Современное сельское хозяйство полностью без пестицидов обходиться не может, получается странная двоякая ситуация: мы с одной стороны повышаем урожайность, а с другой — повышаем смертность. Я думаю, что убыль населения в России и других развитых странах — следствие малоконтролируемого применения этих токсичных веществ. В развивающихся же странах, где у населения нет денег на покупку такого количества пестицидов, наоборот, бывают проблемы, если можно так сказать, с высокой рождаемостью. Поэтому важно очистить поля нашей страны от накопленных ядов, которые лежат там десятилетиями, чтобы они стали действительно безопасными для растениеводства и животноводства. Именно такие задачи стоят перед нашим проектом, — рассказал Infopro54 директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, доктор биологических наук Кирилл Голохваст.

 

Особенность разработки в том, что учёные создают не один микроорганизм, а целый консорциум из нескольких видов бактерий. Они дополняют и защищают друг друга, что позволяет разлагать пестициды разных классов комплексно. До конца года исследователи намерены запатентовать два работающих состава. Скорее всего, биопрепарат будет выпускаться в жидкой форме. Пока испытания проходили только в лаборатории.

— Технология непростая и очень важная, поэтому мы не торопимся — надо сделать хорошо и правильно, достойный продукт, а не бежать за медалями. До конца года мы выдадим один, а может быть, даже два микробных консорциума, которые будут эффективно очищать почву. Пока это работа в лаборатории, что называется, в горшках. Но эффективность мы видим. Что касается перспектив, то проекту нужен будет промышленный партнёр, который будет производить препарат, и в идеале — государственная программа, потому что одним институтом все земли России не очистить. Второй путь биологизации сельского хозяйства — создание и производство биопестицидов — естественных врагов вредителей и сорняков, — говорит Кирилл Голохваст.

Проблема загрязнения почв пестицидами носит глобальный характер. В России сельскохозяйственные угодья занимают сотни миллионов гектаров, и деятельность на них ведётся с применением химикатов. Новая разработка, по расчётам биологов, позволит не только утилизировать уже накопленные загрязнения, но и сделать сельское хозяйство более экологичным: биопрепараты позволят уменьшать вред, наносимый пестицидами, которые используются сейчас.

Ранее редакция рассказывала, что пчеловоды Новосибирской области выступили против использования баковых смесей пестицидов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : пестициды органическая продукция биопрепараты

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