Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в городском субботнике

Каждый год эта традиция объединяет жителей Новосибирска в желании привести в порядок парки, скверы, территории предприятий и учреждений. В этом году уралсибовцы не остались в стороне и помогли двум учебным заведениям города очистить школьные дворы от мусора и грязи, накопившихся за зиму.

«Мы с удовольствием приняли участие в уборке школьных территорий. Банк заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с учебными заведениями Новосибирска. Уралсиб оказывает благотворительную помощь и укрепляет материально-техническую базу бюджетных учреждений, участвует в различных мероприятиях социальной направленности, а также организует обучение финансовой грамотности для школьников», – отметила руководитель Дирекции организации розничных продаж по Урало-Сибирскому региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Светлана Семенова.