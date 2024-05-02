Уже 450 тысяч сибиряков подписались на СберПрайм

Число сибиряков, оформивших подписку семейства СберПрайм по итогам I квартала 2024 года, достигло 450 тысяч человек. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число онлайн-подключений выросло за тот же период в 4,2 раза.

Лидерами по числу подписок в Сибири стали жители Красноярского края, где по итогам I квартала 2024 года число подписчиков выросло в 2,6 раза, превысив 100 тысяч человек. Немногим меньше подписчиков СберПрайм в Новосибирской области, где темпы роста также выше среднего. А замыкает первую тройку по этому показателю Кузбасс. Вдвое и больше выросло число подписок в Омской, Томской областях и Алтайском крае.

Женщины оформляют СберПрайм чаще мужчин. Если год назад перевес женщин был всего около 1%, то теперь это уже 11%. Большинство (35%) обладателей подписки моложе 30 лет, чуть меньше трети (30%) – в возрасте от 30 до 39 лет, каждый пятый (20%) принадлежит поколению сорокалетних, а еще 15% — старше 50 лет.

Самыми популярными сервисами в рамках подписки у всех поколений выступают онлайн-кинотеатр Okko, Hi-Fi-стриминг Звук и сервис доставки Самокат.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: