Рекламодателям

Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»

  • 02/05/2024, 17:03

Erid:F7NfYUJCUneLrWggGdKk
Банк Уралсиб отменил ежемесячную комиссию за расчетно-кассовое обслуживание по цифровым картам «Прибыль».
Ранее для бесплатного обслуживания цифровой карты «Прибыль» было необходимо совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно, теперь это условиеУралсиб отменено.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.
Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
463

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Патентные террористы» — большая боль всех, кто работает с интеллектуальным правом

Компенсация при защите интеллектуальных прав должна восстанавливать баланс интересов, а не просто позволять зарабатывать одним предпринимателям на других.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Женщина с ребенком попали под колеса пассажирского автобуса в Новосибирске
2/05/24 21:20
Происшествия
Сотрудники МВД пришли в гости к мигрантам в Новосибирске
2/05/24 20:30
Общество Право&Порядок
«Всё не так ужасно»: в селе под Новосибирском опровергли видео с утонувшими домами
2/05/24 18:36
Общество
317 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирской области
2/05/24 18:27
Власть Общество
Житель Новосибирска угрожает расправой своей семье
2/05/24 18:22
Происшествия
Больше всего голосов на выборах в Молодежный парламент набрал представитель «Лиги эффективности»
2/05/24 18:08
Власть Политика
Пенсионеры и льготники смогут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии
2/05/24 17:33
Власть Общество
Крупный пожар на складах «Химметалла» ликвидируют в Новосибирске
2/05/24 17:17
Происшествия
Стало известно, какие проекты доступны для инвесторов в Новосибирске
2/05/24 17:01
Бизнес Власть Инвестиции
В праздники количество пожаров увеличилось в три раза в Новосибирске
2/05/24 16:54
Город
«Зло срывают на несчастных животных»: жители Новосибирска проголосовали в опросе об эвтаназии бездомных собак
2/05/24 16:42
Общество
Мэрия рассказала об изменениях на Димитровском мосту после ремонта в Новосибирске
2/05/24 16:16
Город
«Они царапались и истошно мяукали»: коты спасли жизнь своему хозяину в Новосибирске
2/05/24 15:49
Происшествия
Масштабные перекрытия улиц перед Днем Победы ожидаются в Новосибирске
2/05/24 15:46
Город
Ипотечных кредитов почти на 13 млрд рублей выдано в марте в Новосибирской области
2/05/24 15:39
Общество Финансы
Праздничный салют над НОВАТ 9 мая отменили в Новосибирске
2/05/24 15:34
Власть Общество
Госзаказчики перешли на цифровые контракты
2/05/24 15:03
Бизнес ПроБизнес
Три моста через Обь построят в Новосибирске
2/05/24 14:53
Город
Мигрантов-рецидивистов задержали на транспортных объектах в Новосибирске
2/05/24 14:22
Общество Право&Порядок
На Михайловской набережной собрали более 1,5 тонн мусора
2/05/24 14:20
Общество
Популярное
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13

Новости компаний

Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»
2/05/24 17:03
Уже 450 тысяч сибиряков подписались на СберПрайм
2/05/24 11:48
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в городском субботнике
27/04/24 17:26
Оплачивать интернет через «Дом» теперь могут сотни тысяч абонентов «Сибсети»
27/04/24 14:03
«Россети» обеспечат электроэнергией микрорайон в Новосибирске на миллион квадратных метров жилья
23/04/24 16:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2023 год – Эксперт РА
22/04/24 14:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска