Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»

отменено. Ранее для бесплатного обслуживания цифровой карты «Прибыль» было необходимо совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно, теперь это условиеотменено.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

8-800-250-57-57 и на сайте Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефонуи на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.