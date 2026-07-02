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Власть

Новосибирская область: Андрей Травников возглавил список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму

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Секретарь Генсовета партии представил список претендентов по одномандатным округам

Съезд партии «Единая Россия» определил состав федерального списка кандидатов, разделив его на 57 региональных групп. В эти группы вошли 55 действующих руководителей регионов, которые также возглавили списки. В числе кандидатов — первый зампред Госдумы Александр Жуков, Герой России Владимир Сайбель, замруководителя федерального казначейства Александр Михайлик, главврач Новосибирской облбольницы Анатолий Юданов, гендиректор центра «Вектор» Александр Агафонов.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев представил список претендентов по одномандатным округам. От Новосибирской области в него включены действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский (округ №137), Дмитрий Савельев (округ №138), Виктор Игнатов (округ №140) и секретарь местного отделения партии Советского района Новосибирска Дмитрий Селезнев (округ №139).

Виктор Игнатов подчеркнул, что предстоящие выборы в нижнюю палату парламента пройдут в сложный период. Он акцентировал внимание на необходимости выполнения социальных обязательств, особенно адресной помощи ветеранам СВО и их семьям, поддержки семей с детьми и развитии льготной ипотеки. Второй приоритет, по словам депутата, — экономика.

Олег Иванинский отметил важность демографии и сохранения здоровья нации. Он заявил о необходимости строительства новых медицинских учреждений, модернизации первичного звена здравоохранения, что обеспечит уверенность в будущем. По его мнению, семьи должны быть уверены в возможности рождения здоровых детей и получении своевременной и качественной медицинской помощи для всех возрастных групп. Парламентарий подчеркнул, что здравоохранение является не только социальным аспектом, но и ключевым элементом безопасности страны.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначены на 20 сентября 2026 года указом президента Владимира Путина от 16 июня. К участию в выборах допускаются партии, представленные в текущем созыве Госдумы: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Фото предоставлено пресс-службой НРО ВПП «Единая Россия». Автор фото Евгения Шапувалова

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Единая Россия выборы

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600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

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Сибирякам увеличат выплаты до конца июля при подписании военного контракта

В Новосибирской области расширены возможности для контрактной службы в зоне проведения специальной военной операции. Срок заключения контрактов с Министерством обороны РФ продлен на один месяц, до 31 июля 2026 года. Для жителей региона, заключивших контракт до указанной даты, предусмотрена единовременная выплата в размере до 2,9 миллиона рублей, которую они получат сразу после поступления на службу. Ежемесячное денежное содержание составит 224 тысячи рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко отметил, что власти региона продолжают наращивать меры поддержки военнослужащих и их семей, уделяя особое внимание социальным гарантиям и адресной помощи. Он также подчеркнул важность службы в именных батальонах, где бойцы могут служить со знакомыми, что способствует повышению боевого духа. В связи с изменением тактики ведения боевых действий и возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Новосибирской области созданы условия для подготовки операторов БПЛА.

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Жители Искитима потеряли возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года вступил в силу обновленный перечень городов, жители которых могут приобрести квартиры на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Из списка исключен 18 городов в 18 регионах России, и в их число попал Искитим Новосибирской области.

Актуализация перечня проходит дважды в год — 1 января и 1 июля. Критерий для включения города в список остается неизменным: на его территории должно строиться не более двух многоквартирных домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 1 июля 2026 года, Искитим перестал соответствовать этому условию.

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Андрей Травников: ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с поставками ГСМ в регион становится более напряженной. О этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

Заместитель губернатора Олег Клемешов отметил, что главными причинами кризиса стали сокращение поставок топлива от оптовых поставщиков независимым сетям, временное закрытие ряда АЗС и ажиотажный спрос, из-за которого потребление бензина в регионе выросло в полтора раза от обычного уровня.

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Госзакупки стекла и гранита отдадут российским компаниям

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России рассматривает возможность распространения национального режима на закупки гранита, стекла и керамики. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей стройматериалов на фоне рекордного падения спроса в отрасли, которое не обошло стороной и Новосибирскую область.

Согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, в случае одобрения меры государственные учреждения, госкомпании и корпорации должны будут отдавать приоритет товарам из России и стран ЕАЭС, сообщают «Известия». Сейчас, по данным Минфина, доля российских товаров в госзакупках уже составляет 65%, однако в Минпромторге и Минстрое считают, что этих мер недостаточно.

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«Пользуются чужими деньгами»: сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам

Автор: Юлия Данилова

Селлеры Республики Хакасия пожаловались в Верховный Совет региона на маркетплейсы. Предприниматели попросили депутатов защитить их права, так как операторы онлайн-платформ нарушают сроки возврата денежных средств за проданные товары. Также бизнесмены жалуются, что маркетплейсы взимают дополнительные комиссии за ускоренный вывод таких денег.

Как выяснил Infopro54, законодатели Хакассии обратились к новосибирским коллегам — в Заксобрание, а также в Минпромторг области, чтобы выяснить насколько эта проблема актуальна для нашего региона. В частности, есть ли случаи нарушения операторами онлайн-платформ прав и законных интересов местных товаропроизводителей при возврате денежных средств. Также представители Хакассии поинтересовались имеющемся в регионе опыте защиты местного бизнеса, работающего на онлайн-площадках. Аналогичный запрос поступил в региональное отделение «Опоры России».

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