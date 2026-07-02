Новосибирская область: Андрей Травников возглавил список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму

Съезд партии «Единая Россия» определил состав федерального списка кандидатов, разделив его на 57 региональных групп. В эти группы вошли 55 действующих руководителей регионов, которые также возглавили списки. В числе кандидатов — первый зампред Госдумы Александр Жуков, Герой России Владимир Сайбель, замруководителя федерального казначейства Александр Михайлик, главврач Новосибирской облбольницы Анатолий Юданов, гендиректор центра «Вектор» Александр Агафонов.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев представил список претендентов по одномандатным округам. От Новосибирской области в него включены действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский (округ №137), Дмитрий Савельев (округ №138), Виктор Игнатов (округ №140) и секретарь местного отделения партии Советского района Новосибирска Дмитрий Селезнев (округ №139).

Виктор Игнатов подчеркнул, что предстоящие выборы в нижнюю палату парламента пройдут в сложный период. Он акцентировал внимание на необходимости выполнения социальных обязательств, особенно адресной помощи ветеранам СВО и их семьям, поддержки семей с детьми и развитии льготной ипотеки. Второй приоритет, по словам депутата, — экономика.

Олег Иванинский отметил важность демографии и сохранения здоровья нации. Он заявил о необходимости строительства новых медицинских учреждений, модернизации первичного звена здравоохранения, что обеспечит уверенность в будущем. По его мнению, семьи должны быть уверены в возможности рождения здоровых детей и получении своевременной и качественной медицинской помощи для всех возрастных групп. Парламентарий подчеркнул, что здравоохранение является не только социальным аспектом, но и ключевым элементом безопасности страны.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначены на 20 сентября 2026 года указом президента Владимира Путина от 16 июня. К участию в выборах допускаются партии, представленные в текущем созыве Госдумы: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».