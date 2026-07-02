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Телекоммуникации

600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

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Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что мобильный интернет — это уже стандарт для полноценной жизни и продуктивной деятельности, причем не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах.

— Рассчитываем, что и путешественники, и жители села Егорьевское оценят качество связи и останутся ею довольны, — добавил он.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

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В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

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Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

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В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

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От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Компании Новосибирска все активнее внедряют технологии, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы, сокращать издержки и получать данные в реальном времени. Ключевую роль в этом играют решения на базе IoT (интернет вещей). В 2025 году, по данным МТС, объем вложений новосибирских предприятий в IoT и М2М-технологии оказался самым крупным в Сибири.

Тренд на активную цифровизацию бизнеса поддерживают и региональные власти. На форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде в мае был представлен новый рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов 2025/2026, в котором Новосибирская область заняла третью строчку.

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Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

МТС улучшила качество мобильного интернета в Новосибирской области. В наукограде Кольцово было установлено новое телекоммуникационное оборудование и модернизировано уже существующее. Это привело к расширению зоны покрытия и увеличению пропускной способности сети. Теперь больше пользователей смогут одновременно пользоваться интернетом на своих устройствах, не испытывая снижения скорости.

Кольцово известно в мире как центр вирусологии, где проводятся исследования различных опасных вирусов, включая оспу и Эболу. Во время недавней пандемии на базе центра была создана одна из отечественных вакцин.

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