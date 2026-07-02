600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что мобильный интернет — это уже стандарт для полноценной жизни и продуктивной деятельности, причем не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах.