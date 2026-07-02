Плату за вывоз мусора пересчитали 20 тысячам новосибирцев

Татарская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В результате проверки установлено, что на территории Татарского муниципального округа региональным оператором систематически нарушались требования по качеству предоставления коммунальной услуги.

После проверки надзорного органа региональному поставщику услуг вынесли предписание. В результате был произведен массовый перерасчет платежей за услуги ненадлежащего качества. Более 20 тысяч пользователей получили компенсацию. Общая сумма перерасчета составила более 105 тысяч рублей.

— Успешное завершение проверки стало возможным благодаря обращению граждан в органы прокуратуры. Это еще раз подтверждает эффективность механизма защиты прав потребителей коммунальных услуг через надзорные органы, — заявили в ведомстве.

Напомним, в 2026 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в феврале сообщал генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов. Сейчас нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Норматив накопления в отношении домовладений составляет 2,38 кубических метра или 392,95 килограмма в год на одного проживающего.

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 января по 30 сентября 2026 года размер предельного единого тарифа на вывоз мусора в регионе составляет 461,46 рубля за один кубический метр ТКО, с 1 октября по 31 декабря 2026 года — 510,84 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.