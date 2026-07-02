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Право&Порядок

Плату за вывоз мусора пересчитали 20 тысячам новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

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Общая сумма компенсации составила свыше 105 тысяч рублей

Татарская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В результате проверки установлено, что на территории Татарского муниципального округа региональным оператором систематически нарушались требования по качеству предоставления коммунальной услуги.

После проверки надзорного органа региональному поставщику услуг вынесли предписание. В результате был произведен массовый перерасчет платежей за услуги ненадлежащего качества. Более 20 тысяч пользователей получили компенсацию. Общая сумма перерасчета составила более 105 тысяч рублей.

— Успешное завершение проверки стало возможным благодаря обращению граждан в органы прокуратуры. Это еще раз подтверждает эффективность механизма защиты прав потребителей коммунальных услуг через надзорные органы, — заявили в ведомстве.

Напомним, в 2026 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в феврале сообщал генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов. Сейчас нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Норматив накопления в отношении домовладений составляет 2,38 кубических метра или 392,95 килограмма в год на одного проживающего.

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 января по 30 сентября 2026 года размер предельного единого тарифа на вывоз мусора в регионе составляет 461,46 рубля за один кубический метр ТКО, с 1 октября по 31 декабря 2026 года — 510,84 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : прокуратура вывоз мусора

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«Почувствуйте атмосферу»: новосибирским абитуриентам рекомендовали лично приходить в приемную комиссию вуза

Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и фактического руководителя строительной компании, которая с 2011 по 2025 годы привлекала почти 670 млн рублей для возведения апарт-отеля на улице Тополевой. В результате пострадали более 300 человек. Девелопер обвиняется в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, сообщила областная прокуратура.

По данным редакции, речь идет о собственнике ООО «Многопрофильная клиника» Сергее Степанове. По версии следствия, часть полученных средств (123 млн рублей) он легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей.

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Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Автор: Юлия Данилова

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрит ходатайство экс-руководителя ГК «Семет» Владимира Зуркова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Напомним, как установил суд, с 2001 по 2011 годы застройщик возводил в Новосибирске многоэтажные дома и реализовывал объекты недвижимости по заниженной стоимости.

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Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Автор: Артем Рязанов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

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Иркутский губернатор попросил силовиков заняться топливными спекулянтами

Автор: Юлия Данилова

Многокилометровые очереди на заправках Иркутской области, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем. Многие пытаются залить топливо в канистры впрок, и это также задерживает очередь. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном телеграм-канале.

— К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы, — подчеркнул Кобзев.

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Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы предложили ввести высшую меру наказания для должностных лиц, чья коррупционная деятельность наносит ущерб безопасности граждан и обороноспособности России. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение.

Как пояснил один из инициаторов проекта Сергей Миронов, в действующем законодательстве есть пробел: сейчас разграничиваются «бытовая» коррупция и государственная измена, но нет правовой оценки для случаев, когда корыстные действия чиновника фактически подрывают национальные интересы.

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Право&Порядок

Плату за вывоз мусора пересчитали 20 тысячам новосибирцев

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