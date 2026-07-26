Суд пересмотрит дело главы новосибирского УЭБиПК

Судебная эпопея вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника новосибирской полиции Владимира Вялкова получила новое развитие. Фигурант громкого коррупционного дела, осужденный к длительному сроку лишения свободы, инициировал процедуру пересмотра решения суда. Соответствующая апелляционная жалоба уже поступила в вышестоящую инстанцию.

Помимо самого экс-полковника, несогласие с вердиктом Центрального районного суда выразили его защитник, а также сторона государственного обвинения. Все стороны процесса ждут рассмотрения своих претензий в апелляционном порядке.

Напомним, что итогом разбирательства в конце июня стал приговор: 12 лет пребывания в исправительной колонии строгого режима и денежный штраф, превышающий 138 миллионов рублей. Кроме того, экс-руководителя лишили звания полковника.

В центре уголовного дела, которое расследовалось с весны 2024 года, находятся два эпизода, связанных с получением незаконных вознаграждений. Общая сумма полученных средств оценивается в 70 миллионов рублей.

Стоит отметить, что государственный обвинитель изначально запрашивал для подсудимого еще более жесткое наказание — 15 лет лишения свободы и штраф в размере 345,5 миллионов рублей. Однако суд смягчил эти требования. Сам Владимир Вялков продолжает настаивать на своей невиновности и категорически отвергает все инкриминируемые ему деяния. В рамках процесса он неоднократно упоминал о своем намерении отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако эти заявления не повлияли на меру пресечения.

Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска.