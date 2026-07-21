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Бизнес Недвижимость

Новосибирская область стала лидером СФО по реализации квартир должников

Автор: Оксана Мочалова

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Регион оказался в топе общероссийского рейтинга

Новосибирская область заняла четвертое место в России по количеству реализованных квартир должников. За первое полугодие 2026 года в регионе успешно продано 46 жилых помещений. Это на 28 объектов недвижимости больше по сравнению с первым полугодием 2025 года, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант». Совокупная стоимость реализованного жилья составила 135 млн рублей.

Регион стал абсолютным лидером в Сибири по активности взыскания залогового жилья. Помимо Омской области (9 объектов), позади остались Алтайский край (18 сделок, –5% к прошлому году), Кемеровская область (15 сделок, +66%) и Республика Хакасия (14 сделок, рост в 2,8 раза). Ближе всего к Новосибирску подошли Красноярский край и Иркутская область, где продано по 33 объекта, однако и там отставание от Новосибирской области составляет 13 сделок. При этом Иркутская область показала двукратный рост (+106%), но по абсолютному числу сделок уступила Новосибирской области.

Высокий объем предложения и активность покупателей аналитики связывают с накопленной просроченной задолженностью, особенно в сегменте ипотечного кредитования, который активно рос в предыдущие годы. Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов связывает эту динамику с общерыночными процессами.

— Начиная с 2021 года мы видели ежегодное снижение количества торгов. Двукратный прирост просроченной задолженности по ипотеке в 2025 году вероятно уже привел к росту исполнительного производства по ипотечным кредитам. Сейчас мы наблюдаем результаты этого увеличения, — констатирует эксперт.

При этом ипотечная активность в Новосибирской области за первый квартал 2026 года выросла на 56% по количеству кредитов, но заемщики все чаще выбирают вторичное жилье — его доля в продажах достигла 72%. Льготная ипотека, напротив, выросла на 56%: в апреле объем выданных по госпрограммам кредитов сократился на 5%.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область возьмет контроль над конфискатом.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : торги недвижимость ипотека жилье должников банкротство

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