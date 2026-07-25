Новосибирская область вошла в топ‑5 регионов по ДТП с иностранцами

В первом полугодии 2026 года ГИБДД зарегистрировала 1705 ДТП с участием водителей-иностранцев. Большинство из них — 93,7% — совершили граждане стран СНГ. Этот показатель снизился на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего аварий с иностранцами произошло в Центральном федеральном округе — 662 случая (38,8% от общего числа). Далее следуют:

Приволжский федеральный округ — 254 ДТП (14,9%);

Дальневосточный федеральный округ — 192 ДТП (11,3%);

Северо-Западный федеральный округ — 191 ДТП (11,2%);

Сибирский федеральный округ — 147 ДТП (8,6%);

Уральский федеральный округ — 136 ДТП (8,0%);

Южный федеральный округ — 98 ДТП (5,7%);

Северо-Кавказский федеральный округ — 25 ДТП (1,5%).

Аналитики «ПромРейтинга» подготовили рейтинг регионов по числу ДТП с участием иностранных водителей за первое полугодие 2026 года.

Лидером стала Москва, где произошло 22,3% всех подобных инцидентов в стране. Однако динамика положительная: количество ДТП снизилось на 17,7%.

Второе место занял Санкт-Петербург с долей 7,1%, но здесь тоже есть снижение — на 20,4%.

Третье место у Московской области, где доля ДТП составляет 6,2%. При этом количество аварий уменьшилось на 22,1%, что является самым значительным снижением среди лидеров.

Замыкает первую пятерку Новосибирская область. Здесь доля ДТП — 2,4%, а положительная динамика составила 12,8%.

— Ответить на вопрос, опаснее ли иностранные водители на дорогах, только по этим цифрам нельзя. Статистика учитывает количество ДТП, но не показывает, сколько всего иностранцев реально управляют автомобилями и сколько они при этом проезжают. Поэтому корректно сравнить их аварийность с российскими водителями невозможно. Зато можно уверенно сказать другое: государственная политика в сфере миграции начинает приносить измеримый результат. Почти 18-процентное снижение аварийности за год говорит о том, что ужесточение контроля, легализация рынка труда и цифровизация миграционных процессов работают не только на бумаге, но и отражаются на безопасности дорожного движения, — отметил Дмитрий Стрункин, руководитель «РосМиграция.рф».

Ранее редакция сообщала о том, как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса.