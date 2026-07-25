Мэрия Новосибирска не будет сажать деревья взамен вырубленных на улице Кирова

По обеим сторонам улицы Кирова в Октябрьском районе в июне текущего года срубили тополя. Снос деревьев проводился на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Гурьевской. Местные жители раскритиковали решение о вырубке и назвали улицу «облысевшей». Infopro54 получил от мэрии ответ на вопрос о планах по высадкам деревьев или кустарников на данном участке.

— Снос деревьев по ул. Кирова на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской проводился силами администрации Октябрьского района на основании разрешения, оформленного в Управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. Посадка новых зеленых насаждений на данном участке силами Управления не планируется, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

Редакция также изучила закупки по сносу и обрезке деревьев в Октябрьском районе. В 2026 году была проведена одна закупка на 2,2 миллиона рублей. В документации не указаны улицы, на которых планируется вырубка, а в графе «количество» [определенных к сносу деревьев] написано «не определено». Можно предположить, что снос деревьев на улице Кирова был заказан победителю указанного тендера. В документах закупки указаны кроме сноса деревьев дробление пней и вывоз порубочных остатков. Данных о посадках и озеленении участков, где прошли вырубки, в закупках нет.

Ранее редакция рассказывала о состоявших и планируемых вырубках в центре Новосибирска – там убирают взрослые лиственницы. На площади Ленина в Театральном сквере тоже планируется снос части деревьев.